FMラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週金曜6:00~11:30に放送中のワイドプログラム『~JK RADIO~ TOKYO UNITED』。6月9日(金)、16日(金)、23日(金)は、「WORDS FROM THE FIELD」10周年記念スペシャル企画をオンエアいたします。



期間中の「WORDS FROM THE FIELD」(8時40分頃~)では、サッカー元日本代表でドイツ1部リーグのフランクフルトに所属する長谷部誠選手がゲストで登場! ナビゲーターのGAKU-MCが実際にドイツを訪れた際の対談取材の模様を6月9日から3週にわたってお届けします。



2008年からおよそ15年にわたりドイツでプレーし続けることへの想いや、これまでの選手生活の中で経験した最大のピンチとその乗り越え方や将来のことについてはもちろん、印象に強く残る母の言葉や選手生活を支えている楽曲とそのエピソードまで、長谷部誠選手を深く掘り下げます。



また、メッセージをくれた人の中から抽選で長谷部誠選手のサイン入りグッズを毎週1名様にプレゼント。詳細は今週の放送をチェックしてください!





GAKU-MC コメント



J-WAVE にて担当している番組「WORDS FROM THE FIELD」。開始からこの春で10年。

その間、沢山の方にご足労いただき、素敵なお話を、そしてココロを揺さぶる

言葉たちを頂きました。長く続けることは簡単ではありませんが

(スタッフ、そしてリスナーに感謝だ!)、もっともっと続けたい。

素敵な言葉と出会いたい。そんな想いが強くあります。



10周年を迎えるにあたり、この人に話を聞きたいと強く思いました。

長谷部誠選手。

世界最高峰のリーグでプレーし続ける鉄人。

39才という年齢は彼の地ドイツで現在最高年齢です。

長く続けるコツを聞くなら、彼以外僕の頭の中にはありませんでした。



今回の冒険の目的は彼を訪ねる旅でした。



是非聴いてくださいね。







【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:~JK RADIO~ TOKYO UNITED

コーナー名:WORDS FROM THE FIELD

放送日時:6月9日(金)、16日(金)、23日(金) 8:40頃~

番組HP:http://www.j-wave.co.jp/original/tokyounited/

番組twitter:https://twitter.com/TOKYOUNITED

ハッシュタグ:#tokyounited



