ドランクドラゴン塚地武雅、トレンディエンジェル斎藤司、藤原倫己、吉原雅斗(BOYS AND MEN)がパネラーで出演!!ゲストアーティストには8LOOMが登場!!パフォーマンスを生披露!



100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、12月19日に授賞式「2022 Mnet Japan Fan’s Choice Awards」を放送いたします。このたび、授賞式に出演する豪華パネラー陣とアーティストが決定いたしましたのでお知らせいたします。









12月19日から4日間にわたって開催するMnet Japanの年末イベント『Mnet Japan Winter Party』。初日に行われる授賞式「2022 Mnet Japan Fan’s Choice Awards」のMCは “韓流MC界のパイオニア”古家正亨&IZ*ONE出身の矢吹奈子が務めます。そしてこのたび、授賞式を盛り上げるパネラーとアーティストの出演が決定しました。豪華パネラ―陣はMnet視聴者代表 ドランクドラゴン塚地武雅、芸能界きってのARMY トレンディエンジェル斎藤司、日本人初のK-POPアイドルとしてデビューしマルチに活躍中の藤原倫己、NHKの『テレビでハングル講座』にレギュラー出演をしていた吉原雅斗(BOYS AND MEN)です!そして、ゲストアーティストにはTBSで放送中のドラマ『君の花になる』から生まれた期間限定7人組ボーイズグループ8LOOMの出演が決定し、パフォーマンスを生披露する予定です!授賞式では2022年のK-POPを振り返るとともに、「ルーキー・オブ・ザ・イヤー<男性部門>」「ルーキー・オブ・ザ・イヤー<女性部門>」「エンディング妖精・オブ・ザ・イヤー」「キリングパート・オブ・ザ・イヤー」「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」の5部門でK-POPファンのみなさんから投票いただいた結果を生中継で発表いたします!ここでしか聞くことのできないK-POPトークも盛りだくさんでお届け予定です。ぜひお見逃しなく!



◆DAY-1◆ 「2022 Mnet Japan Fan’s Choice Awards」

【開催日時】 12月19日(月)19:00

※イベントの模様はCS放送Mnet及び動画配信サービスMnet Smart+で生放送・生配信いたします。

【開催場所】 品川ステラボール (東京都港区高輪4丁目10-30)

【出 演 者】 MC:古家正亨、矢吹奈子

パネラー: ドランクドラゴン塚地武雅、トレンディエンジェル斎藤司、藤原倫己、吉原雅斗(BOYS AND MEN) ほか(五十音順)

ゲストアーティスト:8LOOMほか

※出演パネラー、ゲストアーティストの第2弾は後日発表予定です。お楽しみに!



【概 要】 今年もMnet JapanによるMnetファン必見の授賞式シーズンがやってきました。2022年のK-POP界を賑わせたノミニーの紹介や受賞の発表だけでなく、ゲストアーティストによるパフォーマンスやパネラーによる楽しいK-POPトークなど盛りだくさんでお届けします!さらに今年は会場にMnetまたはMnet Smart+視聴者様を抽選でご招待!会場に来られなかった方にも生放送・生配信でお届けします。乞うご期待!!



応募締切迫る!ゲストアーティストやパネラーと一緒に、授賞式を会場で体感できるチャンスをお見逃しなく!!

授賞式の詳しい視聴方法(CS放送/動画配信サービス)、観覧のご応募については下記サイトから今すぐチェック!

【観覧応募URL】

https://questant.jp/q/RXNSW0GP(12月7日23:59まで)

【2022 Mnet Japan Fan’s Choice Awards特設サイト】

https://mnetjp.com/sp/2022/12/winterparty/awards/



