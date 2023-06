[J-WAVE(81.3FM)]







ラジオ局J-WAVEでは、米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア(SSFF & ASIA)」を2008年より応援してきました。この度、「J-WAVE SOUND OF CINEMA AWARD」の受賞作品が『ワイルドサモン/WILD SUMMON』(KARNI ARIELI、SAUL FREED 監督/イギリス)に決定いたしました。



J-WAVEと「SSFF & ASIA」(6月6日(火)~6月26日(月)開催)は、本年より「J-WAVE SOUND OF CINEMA AWARD」を新設しました。音楽・歌・声・音・楽器など「サウンド」がユニークで効果的な役割を果たしているショートフィルム作品に対して授与される賞で、SSFF & ASIA の歴史上、音楽以外を含む「音」に着目するアワードは初となります。



「J-WAVE SOUND OF CINEMA AWARD」はサウンドデザイン性、プロダクション性、メッセージ性、オリジナル性、ストーリー性の各視点でJ-WAVEリスナー審査員100名が評価・採点を実施。受賞理由は以下の通りです。



<受賞理由>

水辺の環境音のリアリティに強いこだわりを感じる作品であった。自然のスケールに合わせながらアコギの自然の音の融合はまるでダンスを踊るかのよう。水の音によってあたかも自分が水中や水面にいるような臨場感が演出されており、映像とサウンドの効果が相まって、とてもドラマチックな作品に仕上がっている。音楽が入ったり切り替わるきっかけが美しく、ストーリーがよりスムーズに展開していく点も素晴らしい。



「J-WAVE SOUND OF CINEMA AWARD 2023」受賞作品

英語タイトル:「WILD SUMMON」 / 日本語タイトル:「ワイルドサモン」

監督:KARNI ARIELI、SAUL FREED

制作国:イギリス 上映時間:14分38秒

ジャンル:アニメーション

https://shortshorts.org/2023/program/anime/anime-1/wild-summon/

オンライン会場では6月6日~7月10日まで配信

※受賞作品として特別先行配信



<あらすじ>

人間の姿をした天然鮭のドラマチックな生涯を追った自然史ファンタジー。ナレーションは歌手で女優のマリアンヌ・フェイスフル。



<受賞監督プロフィール>

英国アカデミー賞にノミネートされた映画監督で、イスラエル人とイギリス人の男女2人組。ミクストメディアの映画、コマーシャル、ミュージックビデオを制作している。美しい写真や映像、ハイクオリティのアニメーション、ファンタジーの要素を融合させた自身の作風を「カジュアル・ファンタジー」と称している。



<受賞コメント>

こんにちは。監督のカルニとソールです。

SSFF&Asia そしてJ-WAVEリスナーの皆さんに「ワイルドサモン」をこの賞に選んでいただきとても嬉しく思います。この作品はコロナ禍で製作しました。

女性の姿をした天然鮭の生涯を追った作品で、自然史ファンタジーでもあります。

作品の音楽はここ私たちのスタジオと、フィルムコレクティブのサウンドスタジオで全て収録しました。とても感情的なプロセスで楽しいものでした。評価していただきありがとうございます。

いつか皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。





この作品は6月6日より「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2023」オンライン会場( https://www.shortshortsonline.org/ ※初回にメールアドレスの登録が必要です)、6月9日からは東京会場(都内各所)でも無料でご覧いただけます。なお、6月9日からは最終ノミネート作品5作品もご覧になれます。



※6月7日放送の『J-WAVE TOKYO MORNING RADIO』(6:00~9:00、ナビゲーター:別所哲也)の中で今回の審査について報告します。



▼その他のノミネート作品は下記の通り



『Balcony Cacophony(バルコニーカコフォニー)』

https://shortshorts.org/2023/program/anime/anime-3/balcony-cacophony/

※オンライン会場では6月26日~7月10日まで配信





『Dear Passengers(乗客の皆さま)』

https://shortshorts.org/2023/program/int/int-1/dear-passengers/

※オンライン会場では6月26日~7月10日まで配信





『Salmon(サーモン)』

https://shortshorts.org/2023/program/int/int-4/salmon/

※オンライン会場では6月26日~7月10日まで配信





『On my Bicycle(自転車に乗って)』

https://shortshorts.org/2023/program/anime/anime-1/on-my-bicycle/

※オンライン会場では6月26日~7月10日まで配信





『The World’s After(世紀末のアフター)』

https://shortshorts.org/2023/program/anime/anime-2/the-worlds-after/

※オンライン会場では6月26日~7月10日まで配信







【ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2023 概要】

・映画祭代表:別所 哲也

・開催期間:6月6日(火)~6月26日(月)

オンライン会場は4月27日(木)~7月10日(月)

・上映会場:TORQUE SPICE & HERB, TABLE & COURT(渋谷)、二子玉川ライズ スタジオ & ホール、 ユーロライブ、 表参道ヒルズ スペースオー 、赤坂インターシティコンファレンス、オンライン会場にて予定

※開催期間は各会場によって異なります

・料金:会場上映:無料 一部有料イベントあり

・一般からのお問い合わせ先:03‐5474‐8844

・オフィシャルサイト: https://www.shortshorts.org/2023

・主催:ショートショート実行委員会 / ショートショート アジア実行委員会





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-19:16)