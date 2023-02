[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

1986年~1987年にかけて日本テレビ系で放映され、映画や続編TVシリーズなどに広がり大ヒットシリーズとなった『あぶない刑事』。このCDはその原点である第1テレビシリーズのサントラ盤を新編集で纏めたスペシャル・エディションとなる。







Disc-1は1986年11月にEPIC・ソニーより発売された「あぶない刑事オリジナル・サウンドトラック」と1987年6月にEPIC・ソニーより発売された「あぶない刑事 オリジナル・サウンドトラック総集編」を再編集し全曲を収録。Disc-2には当時の関連音源とTV用BGMをセレクトして収録。企画・構成・解説・リマスター監修は数々のサントラなどの音源発掘リリースや復刻で定評のある高島幹雄が担当している。



商品の詳細はこちらまで→http://www.110107.com/abudekaSPE



【商品情報】

○タイトル:「あぶない刑事 オリジナル・サウンドトラック スペシャル・エディション」

○発売日:2023年4月19日

○価格:¥3,300(税込)

○品番:MHCL-3023~3024 CD2枚組

○発売:(株)ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス



<収録予定内容>

●DISC-1

あぶない刑事オリジナル・サウンドトラック+総集編

01.あぶない刑事 (テーマソング)

02.Wait And See(インストゥルメンタル)

03.Bacon, Ham And Scrambled Eggs/Performed by 平塚文子

04.Cops And Robbers (インストゥルメンタル)

05.You're Gonna Lose Me/Performed by 松木美和子

06.Wait And See(ストリングス・ヴァージョン)

07.Want You Back Again/Performed by 大滝裕子

08.You're Gonna Lose Me(インストゥルメンタル)

09.Cops And Robbers/Performed by 小比類巻かほる

10.Wait And See(ラブ・ソング)/Performed by 鈴木聖美

11.Suspense/Performed by The Silhouettes

12.Running Shot(Instrumental)

13.Ruby/Performed by MAYUMI

14.My Sweet Girl/Performed by 鈴木雅之

15.Nagaku Atsui Yoru/Performed by 小比類巻かほる

16.Night Waves/Performed by トミー・スナイダー

●DISC-2

『あぶない刑事オリジナル・サウンドトラック』関連曲】5曲

『あぶない刑事』オリジナルBGM MONO MIX】29曲予定



