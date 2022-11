[株式会社ベイクルーズ]

名古屋PARCO 南館 / ベイクルーズストア 名古屋



人気雑誌 VERYとコラボレーションした1日限りの特別イベント!

人気スタイリストの安西こずえさん、金子綾さん、エディターの青木良文さん、白澤貴子さんをゲストにお招きした豪華トークショーを開催。さらに、人気商品の受注会やコスメイベント、骨格診断など1日限りのスペシャルイベントです。







株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「BAYCREW‘S STORE 名古屋(ベイクルーズストア 名古屋)」では、11/12(土)人気雑誌 VERYとコラボレーションした1日限りの特別イベントを開催します。



イベント当日は、人気スタイリストの安西こずえさん、金子綾さん、エディターの青木良文さん、白澤貴子さんをゲストにお招きした豪華トークショーを開催。さらに、人気商品の受注会やコスメイベント、骨格診断など1日限りのスペシャルイベントです。ぜひ、お楽しみください。



さらに、ベイクルーズストア 仙台、ベイクルーズストア 福岡でもイベントと連動した

特設スペースにてスペシャルコラボアイテムを限定発売します。ぜひ、お近くの方はお立ち寄りください。



特設サイト:https://baycrews.jp/feature/detail/6176





TALK EVENT ※トークイベントには、入場条件・入場制限がございます。







AYA K ANEKO / スタイリスト金子綾さん12:00 - 12:30 | B1F

スタイリスト金子綾さんとのコラボレーションアイテムの発売を記念して、トークイベントを開催!

商品作りのこだわりやスタイリングのコツまで沢山お伺いします。



YOSHIFUMI AOKI / エディター青木良文さん13:30 - 14:00 | B1F

VERYをはじめ多くの人気雑誌でファッション&占いのページを担当するエディター青木良文さ んをお招きし、2023年に向けて今から取り入れるべき開運アイテムをご紹介いただきます。







COZUE ANZAI x TAK AKO SHIRASAWA/ スタイリスト安西こずえさん×エディター白澤貴子さん

15:00 - 15:30 | 1F

同日発売する安西さんとのコラボレーションアイテムのこだわりポイントやスタイリング指南、白澤さんによる別注ヘアアクセサリーの魅力など...雑誌VERYの撮影秘話も交 えた、 二人によるスペシャル対談が実現します。







SPECIAL COLLABORATION ITEM 11/12 (sat) リリース



with COZUE ANZAI / AYA K ANEKO







女心をくすぐる大人の “可愛い” を絶妙に利かせたコーディネートで人気のスタイリスト安西こずえさんと、シンプ ルな中にどこか素敵を忍ばせる着こなしに定評のあるスタイリスト金子綾さん。

そんな人気スタイリストの二人とベイクルーズストアとのスペシャルコラボアイテムをそれぞれ発売します。



この冬取り入れたい、ショート丈カーデや台形ミニスカート、スウェットパンツまでバリエーション豊かに全8型をリリース!コラボレーションアイテムを使ったコーディネートはVERY 1 2月号誌面にてご紹介中。



安西こずえさん特設ページ:https://baycrews.jp/feature/detail/6178

金子綾さん特設ページ:https://baycrews.jp/feature/detail/6177





骨格診断



ベイクルーズの骨格診断ファッションアナリストによる1日限りの診断会!

生まれもった骨格に合ったファッションをすると、あなた本来の魅力がいっそう輝き、おしゃれ度がアップします。骨格診断で、自分に似合うファッションをチェックしてみませんか?

*骨格診断には、事前予約が必要です。



予約ページ:https://e-ve.event-form.jp/event/41073/verybaycrewsstore?g=entry





KITCHEN TRACK



名古屋の人気店が1日限りの特別出店!



To Go Kurumamichi

マフィンやコーヒーが人気のお店。定番から季節のマフィンまで特別にPARCO南館で限定販売。



アソンブロッソ名古屋

北海道の農家さんが育てる国産じゃがいもを使用した、手作りフライドポテト専門店がキッチンカーで登場。



イムヘム

名古屋PARCO近くのウラ住吉にある、居酒屋の「社交酒場イム(しゃこうさかばいむ)」は、イムヘムとしてド リンクを販売。



この他にも、人気商品の受注会やメイクのタッチアップイベントなどもりだくさんな内容です。

ぜひ、この機会にお越しください。





【特設サイト】

https://baycrews.jp/feature/detail/6176



【店舗情報】

BAYCREW'S STORE 名古屋

住所:愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO 南館 B1~3F



BAYCREW'S STORE 仙台

住所:宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台II



BAYCREW'S STORE 福岡

住所:福岡県福岡市博多区那珂6-23-1他 三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 2F



■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日(株式会社ベイクルーズ)

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、



台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/



