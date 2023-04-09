【岡山大学】学術研究院環境生命科学学域（農）吉田裕一教授「園…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 4月 9日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）学術研究院環境生命科学学域（農）の吉田裕一 教授が、2023年3月19日に、龍谷大学において開催された一般社団法人園芸学会 春季大会にて、「イチゴにおける生殖成長期の発育制御と効率的生産体系の開発」の業績により、園芸学会賞を受賞しました。
本賞は、一般社団法人園芸学会から、園芸に関する研究の発展に寄与する優れた業績をあげ、学会活動への貢献を行ってきた会員に贈られる賞です。
◆参 考
・一般社団法人園芸学会
http://www.jshs.jp/modules/information/index.php?content_id=751
・岡山大学 学術研究院 環境生命科学学域（農）野菜園芸学研究室
http://www.okayama-u.ac.jp/user/vegetres/
・岡山大学 農学部
https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学術研究院 環境生命科学学域（農）教授 吉田裕一
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-8304
http://www.okayama-u.ac.jp/user/vegetres/
＜岡山大学の産学連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい。
TEL: 086-251-8463
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年4月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001324.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/09-17:45）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【岡山大学】学術研究院環境生命科学学域（農）吉田裕一教授「園芸学会賞」受賞(04/09 17:45)
木島隆一さん・岩橋由佳さん出演！ 『ユーゲンと女霊学級』のボイスコミックをジャンプチャンネルにて4月9日（日）に公開！(04/09 17:45)
【岡山大学】大学院医歯薬学総合研究科 医歯科学専攻「2023年度第1回学生募集説明会」〔4/28,金 ハイブリッド開催〕(04/09 16:15)
近江のリネンを使用した新作・現代風MONPE（もんぺ）、帝国繊維との産地コラボ商品を4月9日より販売開始！(04/09 16:15)
【4月22日開催】グランピングリゾートTOMORROW COAST、初となるプレオープンイベント「TOMORROW FES. -Preopen Dance Show-」開催決定！！(04/09 16:15)
宇崎竜童コンサート開催迫る！阿木燿子プロデュース「風のオマージュ」再演への想い(04/09 15:15)
最高のアーティストたちのライブ、最高の芸人たちのネタアーティストと芸人のディープなコラボレーション音楽と笑いの新たなフェス立上げの第一回目『DAIENKAI 2023』2023年7月8日、9日開催！(04/09 15:15)
累計20万部突破 話題の新感覚ミステリ『＃真相をお話しします』コミカライズ第1巻発売！(04/09 15:15)
FIT-EASY岐阜本巣店に、自宅、職場に続く第三のプライベート空間としても利用できるコワーキングスペースを新設。(04/09 15:15)
パンのお取り寄せをすることで、フードロス削減に貢献できるパンの通販プラットフォーム「rebake(リベイク)」、おたのしみ便の発送が累計12,000件を突破！(04/09 15:15)
2023年4月13日ON AIR TVアニメ「私の百合はお仕事です！」シフト.02「みなさんでお給仕を始めましょう？」あらすじ・場面写真を公開！(04/09 15:15)
【東京山九フェニックス】女子ラグビーチーム 東京山九フェニックスから新加入選手のお知らせ(04/09 15:15)
日本初*！ノーコード特化型の複業プラットフォーム「cacanai（カカナイ）」β版の事前登録受付を開始(04/09 15:15)
アニメ『カワイスギクライシス』OPテーマ新曲「スペースキャットビッグバン」リリース記念！超学生がチャットで参加するAWAラウンジを開催(04/09 14:46)
超人気商品対象！ディスカヴァーのベストセラー20タイトルにつき10％ポイント還元キャンペーン開催(04/09 14:46)
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のSeason2放映開始！アパレル・雑貨アイテムが一挙受注開始！(04/09 14:46)
新メニュー登場！【4/28出発限定】大阪出発《全国旅行支援》《舞洲ネモフィラ祭り入場券付》往復舞洲シャトルクルーズ＋「がんこユニバーサルシティウォーク店」選べるランチ付き日帰りプラン(04/09 14:46)
春からはじめようソフトテニス！ITCいぶきの森インドアテニススクールで菅（すが）コーチが中学生 初心者にやさしい無料体験会を開催 4/23(日)(04/09 14:46)
『おとなりさん』「集まれ！おとなりキッズ！春の社会科見学ウィーク」大盛況！(04/09 14:46)
R23 マンダリンヒーロー号 歴史を創る僅差2着！サンタアニタダービー（ＧI）のレース結果について(04/09 14:46)
メタリカ『72シーズンズ：グローバル・プレミア』の第2弾予告が発表に！(04/09 14:46)
【新店舗】三重県名張市にクラフトシロップ工房併設のドリンクスタンド「シロップベースU296」が4月15日オープン。(04/09 14:46)
【鍼灸の日】特別企画！鍼灸師のためのオンライン学習プラットフォーム「刹那塾」35本の無料動画を公開！(04/09 14:46)
UPBOND、Web3ビジネス参入支援プロジェクト国産デジタルウォレットの実証実験を３月１５日渋谷にて開催しました(04/09 13:45)
ドイツ発オーガニックブランド“boep”、カリフォルニアジェネラルストアでの取り扱いをスタート!(04/09 13:45)
映画化で話題！シリーズ10万部突破の人気ホラー小説『禁じられた遊び』コミック版予約開始(04/09 13:15)
建設業の倒産が急増、3年ぶり増加 経営を襲う「三重苦」 工期長期化・人手不足・資材高で、中小建設の苦境鮮明に(04/09 13:15)
2025年の物流問題対策について講演｜船井総研ロジの物流コンサルタントが第4回 関西物流展の特別セミナーに登壇します(04/09 13:15)
オーダーメイド枕で眠りの質を高め、睡眠サポート飲料「睡眠改善」で起床時の疲労感を軽減する相乗効果に期待(04/09 13:15)
船橋屋の定番ギフトがリニューアル！「最中日和」を販売開始いたします。(04/09 13:15)