［国立大学法人岡山大学］



2023（令和5）年 4月 9日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）学術研究院環境生命科学学域（農）の吉田裕一 教授が、2023年3月19日に、龍谷大学において開催された一般社団法人園芸学会 春季大会にて、「イチゴにおける生殖成長期の発育制御と効率的生産体系の開発」の業績により、園芸学会賞を受賞しました。



本賞は、一般社団法人園芸学会から、園芸に関する研究の発展に寄与する優れた業績をあげ、学会活動への貢献を行ってきた会員に贈られる賞です。











◆参 考

・一般社団法人園芸学会

http://www.jshs.jp/modules/information/index.php?content_id=751

・岡山大学 学術研究院 環境生命科学学域（農）野菜園芸学研究室

http://www.okayama-u.ac.jp/user/vegetres/

・岡山大学 農学部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/













◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 環境生命科学学域（農）教授 吉田裕一

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8304

http://www.okayama-u.ac.jp/user/vegetres/



＜岡山大学の産学連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい。

TEL: 086-251-8463

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



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「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年4月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001324.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html









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