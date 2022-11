[Mnet]

新人ガールズグループのコラボレーション、カン・ダニエル×スメンパクルーの大迫力ステージからガールズグループのレジェンドKARAのスペシャルステージまで約3年ぶりのオフライン開催で京セラドーム大阪は大熱狂!





100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および、韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕) の韓国本社である株式会社 CJ ENMは『2022 MAMA AWARDS』を11月29日、30日の2日間開催中です。本日行われた授賞式では、大賞のひとつである「Yogibo Worldwide Icon of the Year」をBTSが受賞しました。









世界最大級の授賞式『2022 MAMA AWARDS』がついに幕を明けました。29日のホスト役チョン・ソミが開会宣言をすると早くも会場は観客の大きな歓声に包まれました。今年1年K-POP界を揺るがした新人ガールズグループIVE·Kep1er·NMIXX·LE SSERAFIM·NewJeansの特別なコラボレーションステージ、人気番組「STREET MAN FIGHTER」のダンスクルーとカン・ダニエルによる大迫力のステージ、ガールズグループのレジェンドKARAの特別ステージが披露されるなど、京セラドーム大阪は大いに盛り上がりました。29日の授賞式のクライマックスには、30日のホスト役であるパク・ボゴムがプレゼンターとして登場しました。『2022 MAMA AWARDS』の大賞のひとつである「Yogibo Worldwide Icon of the Year」は、BTSが受賞しました。







29日に発表された各賞の受賞者は以下の通りです。



Yogibo Worldwide Icon of the Year

BTS



Worldwide Fans' Choice(授賞の順)

Stray Kids

SEVENTEEN

TREASURE

TOMORROW X TOGETHER

GOT7

PSY

NCT DREAM

ENHYPEN

BTS

BLACKPINK



Favorite New Artist

IVE

NMIXX

LE SSERAFIM

Kep1er

Favorite Asian Artist

JO1



Yogibo Chill Artist

Stray Kids









29日と30日の2日間、Yogiboをタイトルスポンサーに京セラドーム大阪で開催される『2022 MAMA AWARDS』は レッドカーペットは16時、本授賞式は18時から行われ、日本国内ではCS放送Mnetおよび動画配信サービスMnet Smart+、auスマートパスプレミアムにて生放送・生配信で観ることができます。



MAMA AWARDS公式Twitter:https://twitter.com/MnetMAMA

MAMA AWARDS公式インスタグラム:https://www.instagram.com/mnet_mama







【CS放送 『Mnet』 放送情報 / 動画配信サービス 『Mnet Smart+』 配信情報】

「2022 MAMA AWARDS レッドカーペット」 生中継

日時:11月29日(火)16:00~(終了)/11月30日(水)16:00~

「2022 MAMA AWARDS」 生中継

日時:11月29日(火)18:00~(終了)/11月30日(水)18:00~

特設サイト:https://mnetjp.com/mama/2022/



【Mnet チャンネル情報】

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。 最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、 バラエティや旅番組など、 様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。 スカパー!、 全国のケーブルテレビほかで視聴可能



【Mnet Smart+】

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。

Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、 番組アーカイブも大充実。 あらゆるインターネットデバイスで、 好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴ができます。







