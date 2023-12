[湖池屋]

「ファンフェスティバル 2024 in 東京」と「湖池屋オンラインショップ」で販売! ゲームのボスキャラクターを使用した全3種のパッケージデザイン!



株式会社湖池屋(社長:佐藤章)は、株式会社スクウェア・エニックス(社長:桐生隆司)が開発・運営するオンラインロールプレイングゲーム「ファイナルファンタジーXIV(FF14)」の10周年を記念した商品「エオルゼアポポトチップス」の第2弾「辛ウマ!床ペロコンソメ味」を、2024年1月7日(日)~1月8日(月)に開催される「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京」の会場および、1月10日(水)12:00からは湖池屋オンラインショップで発売します。







FINAL FANTASY XIV(C) SQUARE ENIX



湖池屋は、「食でくらしをゆたかに。」をテーマに、既存のスナック菓子の枠組みにとらわれない、時代の気分に寄り添った新たな切り口の商品開発を進めています。その一環として、近年オンラインゲームに親しまれている方が増えていることに着目し、もっとゲーム内の世界観に浸れるような商品を開発できないかと考え、本企画が始動しました。



ファイナルファンタジーXIVは、今年で新生10周年を迎える大人気オンラインロールプレイングゲームです。ひとりで冒険に出かけるもよし、仲間とともに強敵に挑むもよし。家を建ててフレンドと一緒にのんびりしたり、美しい景色のなかで釣りをしたり、ときには遊技場でオンライン麻雀に明け暮れることも…… ゲームの楽しみ方は無限大で、多くのユーザーに親しまれています。



コラボ第2弾として発売する「エオルゼアポポトチップス 辛ウマ!床ペロコンソメ味」は、前回同様、ファイナルファンタジーXIV内に登場する「じゃがいも」によく似た食材“ポポト”をイメージしたポテトチップスです。今回は第1弾のご好評を踏まえて、よりお客様に喜んでいただける味を追究した結果、冒険者であれば誰しもが戦闘不能時に味わうことになる“「床」”の味に辿り着きました。手ごわい数々のボスバトル、そしてやみつきになる勝利の達成感を思い出していただけるよう、ピリッとした辛さがクセになるコンソメ味に仕上げています。



パッケージデザインは全部で3種類。コラボの象徴である湖池屋メテオマークに加え、光の戦士たちと数々の激闘を繰り広げたファイナルファンタジーXIVのボスキャラクターたちのアートを大きくデザインしています。



今回もファイナルファンタジーXIVの世界観を凝縮した特別なポテトチップスに仕上がっております。ぜひ発売をお楽しみにお待ちください!





【商品概要】(湖池屋オンラインショップにて販売)

■商品名/内容量

「エオルゼアポポトチップス 辛ウマ!床ペロコンソメ味」 /6袋入り(1袋80g)



■価格

1箱/1,980円(税込) ※送料別



■発売日/販売先

2024年1月10日(水)12時発売/湖池屋オンラインショップ

※1箱に3種類すべてのデザインが1個以上封入されていますが、製造の都合上、各デザインの入数が 均等ではない場合がございます。あらかじめご了承ください



■湖池屋オンラインショップ

(URL) https://shop.koikeya.co.jp/shop/pages/finalfantasyxiv_koikeya_2.aspx





【商品概要】(ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京にて販売)

■商品名/内容量

「エオルゼアポポトチップス 辛ウマ!床ペロコンソメ味」/3袋入り(1袋80g)



■価格

1セット/1,200円(税込)



■発売日/販売先

2024年1月7日(日)~1月8日(月)/ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京 イベント会場特設店舗

※1セットに3種類すべてのデザインが1個ずつ封入されています。

※おひとり様につき、2セットまでのご購入とさせていただきます。

※イベント会場特設店舗は「2日通し券」をお持ちの方のみご利用いただけます。



■ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京

(URL) https://fanfest.finalfantasyxiv.com/2023-24/jp/





【ファイナルファンタジー XIV(FF14)について】



『ファイナルファンタジーXIV』はオンライン上の広大な世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるRPGです。キャラクターをカスタマイズし、物語の主人公として世界へ降り立てば、『ファイナルファンタジー』シリーズらしい重厚な世界観や魅力的なキャラクターたち、そして、まだ見ぬ冒険者たちとの出会いが待っています。ひとりで冒険に出かけるもよし、仲間とともに強敵に挑むもよし。家を建ててフレンドと一緒にのんびりしたり、美しい景色のなかで釣りをしたり、ときには遊技場でオンライン麻雀に明け暮れることも…… 楽しみ方は無限大です! RPG3本分のストーリーが無料の「フリートライアル」もあり、まずは多くの冒険者たちが集うこの世界を体験するだけでも、感動や驚きが待っているはず。さあ、この世界の主人公となり、あなただけの冒険へ旅立ちましょう!



■RPG 3本分の物語が無料!「ファイナルファンタジーXIV フリートライアル」

https://sqex.to/0excD



【株式会社スクウェア・エニックスについて】

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ/サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ(累計出荷・ダウンロード販売本数8,800万本以上)、「ファイナルファンタジー」シリーズ(同1億8,000万本以上)、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。

( https://www.jp.square-enix.com)



※SQUARE ENIX、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、スペースインベーダー、その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。





【読者からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付:月~金9:00~17:00 (祝日除く)





【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 広報部:伊藤/小幡

Tel. 080-3582-2708 Fax. 03-6872-2613

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11

JPR原宿ビル 8F

E-mail. pr@koike-ya.com



