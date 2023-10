[都ホテルズ&リゾーツ]

大阪マリオット都ホテル(所在地:大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号)は、 2023年12月23日(土)から12月25日(月)までの期間、クリスマスシーズンを彩る「Marriott Christmas 2023」を開催します。







19F LOUNGE PLUS (ラウンジプラス)





■クリスマスアフタヌーンティー



























華やかに煌めくアフタヌーンティーに、クリスマス期間限定でロゼスパークリングワインとブッシュドノエルをご用意。大開口の窓からの景色とともに優雅な午後のひとときをお過ごしいただけます。



<料金>¥8,000

<時間>11:30~17:00(L.O.)

※120分制

※営業時間 10:00~20:00



19F BAR PLUS (バープラス)





■BAR PLUS クリスマスプラン



前菜、アソーテッドチーズ、メイン料理にあわせて、シャンパン、赤・白ワインやポートワインをご用意。ソムリエがセレクトしたお酒とのペアリングをゆっくりと楽しめるプランです。



<料金>¥18,000

<時間>17:00~21:00 (L.O.)

※営業時間 平日17:00~24:00/土日祝13:00~24:00

※下記時間帯はライブ演奏を行います。

別途ミュージックチャージを頂戴します。

月~土曜日 21:00~23:10

日曜日 20:00~22:10

おひとり様 ¥1,650 (当日ご宿泊のお客様は無料)



57F レストラン「ZK」(ジーケー)





■クリスマスプラン



























地上約270mからの絶景と共に、シェフが腕をふるうクリスマスに相応しいメニューで特別な日をより一層華やかに演出します。



<料金>

欧風料理

・ランチ リュミエール ¥15,000

・ディナー プリエール ¥35,000

鉄板焼

・ディナー 聖空(せいくう)¥40,000~



<時間>

ランチ 11:30~14:30(L.O.)

ディナー 17:00~22:00(21:00 L.O.)



19F ライブキッチン「COOKA」(クーカ)





■クリスマスディナーブッフェ



期間中のフェア「北海道ブッフェ」に加え、ディナータイム限定でチキンのローストやビーフシチュー、デザートには可愛いデコレーションのブッシュドノエルが登場。ライブキッチンからの出来立てをブッフェスタイルでお楽しみください。



<料金>

大 人 ¥11,000

中高生 ¥7,800

小学生 ¥3,700

幼 児 ¥1,300(3歳以上)



<時間>17:00~22:00

※120分制

※お料理は、閉店時間の30分前までお取りいただけます。



ステイプラン





■インルームダイニング付き宿泊プラン



目の前に広がる煌めく夜景とシェフが手掛けるクリスマスディナーメニューで、2人だけの特別なひとときをお過ごしいただけます。





<部屋タイプ>

プレミアムコーナーキング

<料金>

1泊1室2名様 ¥139,730~

※税金、サービス料込・宿泊税別

















【レストランのご予約・お問合せ】(受付時間 平日10:00~18:00)

一般:0120-611-147

携帯電話の方 :06-6628-6187



【ご宿泊のご予約・お問合せ】

06-6628-6111(代表)



【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43



※写真はイメージです。

※レストランプランの表示料金には、消費税およびサービス料(15%)を含みます。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問い合わせください。



