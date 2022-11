[マーベラス]

「デリシャスパーティ(ハート)プリキュア」最後の楽曲集。1年間の思い出がギュッと詰まった2枚組アルバム。









1枚目はMachicoと吉武千颯が歌うイメージソング「Delicious Ambitious!」とプリキュア4人が歌う「Cheers!デリシャスパーティ(ハート)プリキュア ~Precure Quartet Ver.~」を新録し最後のアルバムに相応しく、そして今作ならではの物語が凝縮された1枚、そして2枚目には未収録を含む今作楽曲の「オリジナル・カラオケ」を収録。TVシリーズ 全CD商品購入特典 応募券」を封入!(デリシャスパーティ(ハート)プリキュアTVシリーズ全CD商品 ご購入&封入券でご応募いただくと、「デリシャスパーティ(ハート)ボックス(くるみ三方背)」を全員にプレゼント!)







CD情報





『デリシャスパーティ(ハート)プリキュア』 ボーカルベスト ~Delicious Ambitious!~

■発売日:2023年2月1日(水)

■品番/価格:MJSA-01368~9/¥4,000(税抜価格¥3,636)

■発売元:株式会社マーベラス

■販売元:株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

■商品ページ:https://www.marv.jp/titles/mc/10469/



1. Cheers!デリシャスパーティ(ハート)プリキュア

歌:Machico 作詞:マイクスギヤマ 作曲・編曲:馬瀬みさき

2. スマイルメニュー◎

歌:和実ゆい(CV:菱川花菜)

作詞:こだまさおり 作曲:馬瀬みさき 編曲:深澤恵梨香

3.あなたとTea party

歌:芙羽ここね(CV:清水理沙)

作詞:こだまさおり 作曲・編曲:森いづみ

4.デリシャスサ~チ!

歌:華満らん(CV:井口裕香)

作詞:こだまさおり 作曲・編曲:深澤恵梨香

5. My true self

歌:菓彩あまね(CV:茅野愛衣)

作詞:こだまさおり 作曲・編曲:馬瀬みさき

6.俺に出来ること

歌:品田拓海(CV:内田雄馬)

作詞:六ツ見純代 作曲・編曲:森いづみ

7.アリノママGLORIOUS

歌:ローズマリー(CV:前野智昭)

作詞:六ツ見純代 作曲・編曲:深澤恵梨香

8.NO PRIDE, NO LIFE! ~Remix for Vocal Best~

歌:北川理恵 コーラス:五條真由美・Machico

作詞:マイクスギヤマ 作曲・編曲:深澤恵梨香

9.キズナ(ハート)スペシャリティ

歌:キュアプレシャス(CV:菱川花菜)・キュアスパイシー(CV:清水理沙)・キュアヤムヤム(CV:井口裕香)・キュアフィナーレ(CV:茅野愛衣)

作詞:こだまさおり 作曲:溝口雅大 編曲:深澤恵梨香

10.ココロデリシャス

歌:佐々木李子 作詞:こだまさおり 作曲・編曲:森いづみ

11. Cheers!デリシャスパーティ(ハート)プリキュア ~Precure Quartet Ver.~

歌:キュアプレシャス(CV:菱川花菜)・キュアスパイシー(CV:清水理沙)・キュアヤムヤム(CV:井口裕香)・キュアフィナーレ(CV:茅野愛衣)

作詞:マイクスギヤマ 作曲・編曲:馬瀬みさき



12.Delicious Ambitious!

歌:Machico・吉武千颯

作詞:マイクスギヤマ 作曲・編曲:馬瀬みさき

13.DELICIOUS HAPPY DAYS♪

歌:吉武千颯

作詞:こだまさおり 作曲・編曲:ヒゲドライバー

■Disc2:

1. Cheers!デリシャスパーティ(ハート)プリキュア(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:馬瀬みさき

2. スマイルメニュー◎(オリジナル・カラオケ)

作曲:馬瀬みさき 編曲:深澤恵梨香

3.あなたとTea party(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:森いづみ

4.デリシャスサ~チ!(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:深澤恵梨香

5. My true self(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:馬瀬みさき

6.俺に出来ること(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:森いづみ

7.アリノママGLORIOUS(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:深澤恵梨香

8.NO PRIDE, NO LIFE!(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:深澤恵梨香

9.キズナ(ハート)スペシャリティ(オリジナル・カラオケ)

作曲:溝口雅大 編曲:深澤恵梨香

10. ココロデリシャス(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:森いづみ

11.Delicious Ambitious!(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:馬瀬みさき

12. DELICIOUS HAPPY DAYS♪(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:ヒゲドライバー

【ボーナストラック】

13.Welcome to Delicious Party(オリジナル・カラオケ)

作曲:澁谷文仁 編曲:EFFY

14 .Save your smile(オリジナル・カラオケ)

作曲・編曲:EFFY

♪特典

●初回特典

・キャンバスブロマイド(スーパーアート6色印刷)



●永久仕様

・デリシャスパーティ(ハート)プリキュア TVシリーズ全CD商品購入特典「デリシャスパーティ(ハート)ボックス(くるみ三方背)」応募券

●店舗特典

Amazon.co.jp:メガジャケ

楽天ブックス:アクリルキーホルダー(キュアプレシャス・キュアスパイシー・キュアヤムヤム・キュアフィナーレ集合)

ネオウイング:しおり1種(紙素材、48×147mm、キュアプレシャス・キュアスパイシー・キュアヤムヤム・キュアフィナーレ/ランダム全4種)

セブンネットショッピング:2L判ブロマイド(キュアプレシャス+コメコメ)



■番組公式Twitter:@TVanime_precure

■番組公式Instagram:@precure_curesta

■プリキュア音楽・映像商品公式Twitter:@precure_marv

(C)ABC-A・東映アニメーション



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-20:46)