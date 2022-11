[株式会社ベイクルーズ]



株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「 ÉDIFICE(エディフィス)」と「N.HOOLYWOOD」とのコラボレーションが今年も満を辞して登場します。



昨年好評を得たEDIFICE初の別注パックの「IVY’S PACK」の続きのストーリーとして、

22FWは70年代のヘビーデュティーをオマージュし、アメリカントラッドをベースに、アイビーと混ざり合ったテイストを別注モデルとして依頼致しました。

実は同時期にフランスでも全く同じムーブメントが起こっていた背景があり、

フランスのアウトドアのブランドに、ブレザーやボタンダウンシャツ、

リーバイスを始め、アメリカ製のデニムに合わせて着られていたという逸話があります。

そして日本的な「HEAVY DUTY」も紐解き、アメリカ、フランスと世界的に広まったファッションを、モードな解釈でN.HOOLYWOODのコレクションラインのアーカイブをアレンジし、今作の別注モデルが誕生致しました。















ダウンベストはラウンドした裾、ポケットのデザイン、縫い目のないネックディテールは70‘sオマージュのレトロデザインになります。











¥66,000 tax in



COLOR:YELLOW、BROWN.BLACK





















Vinrageのレタードカーディンガンをベースに、胸のワッペンがアイコニックな仕様になっています。



¥42,900 tax in



COLOR:BEIGE.CHARCOAL,BLACK





■店頭発売日11月9日(水)





■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/08-08:46)