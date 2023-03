[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社]

~神奈川県央エリアに「SHARE LOUNGE」が初出店~



カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(本社:東京都渋谷区 / 代表取締役社長 兼CEO 増田 宗昭)とTSUTAYAのFC加盟企業のユニバース開発株式会社(本社:東京都文京区 / 代表取締役社長 野田 明裕)は、小田急電鉄株式会社が2022年10月28日に開業した、海老名駅前から「くらしにおける心身の充足“ウェルネス”を実現する」複合施設「ViNA GARDENS PERCH(以下「PERCH」)」に「TSUTAYA BOOKSTORE 海老名店」を2023年3月8日にオープンいたしました。











■「TSUTAYA BOOKSTORE 海老名店」の特徴

1.コンセプトは「Convenience with New normal」

「TSUTAYA BOOKSTORE 海老名店」のコンセプトは、「Convenience with New normal」です。海老名駅周辺にお勤めのお客様や、通勤通学で海老名駅をご利用されるお客様、周辺にお住いの情報感度の高いお客様に向け、ビジネス書やアート・アウトドア関連など、豊富な書籍をラインナップします。加えて、デザイン性の高い文具やアロマ・コスメ、食器など日々の生活に彩りを与えてくれる雑貨を展開し、“オンとオフ”どちらのライフスタイルにも寄り添い、「PERCH」ならではのくらしにより一層の豊かさを提供する空間を目指します。また、店内の「スターバックス」では、こだわりのコーヒーとともに、BOOK & CAFE店内の書籍をお楽しみいただけます。





2.「最新の情報」と「発見」に出会えるBOOK売場







くらしにおける心身の充足“ウェルネス”を実現する複合施設「PERCH」を訪れるお客様に向けて、約4万冊の書籍を備え、最新の情報をすぐに知ることができます。特にビジネス書、アート関連、アウトドアの書籍に力を入れ、お客様の“ウェルネス”を実現するための新たな発見につながる提案性にあふれる商品ラインナップをお楽しみいただけます。



3.日常使いの文具から、日々の暮らしをアップデートする雑貨まで豊富なラインナップ







すぐに使いたい日常使いの文具はもちろん、“お気に入り”として長く使うことができるデザイン性の高い文具まで幅広く取り揃えています。さらに、アロマフレグランス、コスメ、アクセサリーなどの雑貨類や、ご褒美に買いたい食雑貨など、日々の暮らしをアップデートする商品を豊富に展開します。



■「TSUTAYA BOOKSTORE 海老名 SHARE LOUNGE」

1.神奈川県央エリア初出店の「SHARE LOUNGE」









国内で19店舗目の「SHARE LOUNGE 海老名」は、神奈川県央エリア初出店です。自由に使い方をお選びいただける居心地の良さにこだわった空間では、お仕事やくつろぎの時間をお過ごしいただけるほか、地域のお客様に向けイベントを開催してまいります。



2.お仕事やお買い物中の休憩などの様々なシーンで利用可能







お仕事や勉強に集中したいときは半個室のブースを、カフェ・バーとしてお買い物の途中やお仕事終わりにゆっくりとくつろぐときはソファ席をご利用いただくなど、お客様が自由に使い方を選ぶことができる居心地の良い空間です。



3.フリードリンク・フリースナック、無線LAN完備、充実したアメニティ







こだわりの家具で彩ったラウンジのような居心地の良い空間に、フリードリンク&ナッツや超高速Wi-Fi、ディスプレイ、骨伝導イヤホンやコンパクト加湿器の貸し出し等、充実したアメニティを備えています。



4.予約やスマートチェックイン・チェックアウトができる便利なアプリ

「SHARE LOUNGE」公式アプリで、利用日の2週間前(利用日の14日前)から、利用開始時間の15分前まで予約行うことができます。また、お手持ちのクレジットカード等をアプリに登録のうえでアプリからご予約いただくと、店頭に設置されている専用端末にQRコードをかざすとチェックインとお支払いができます。お会計はチェックアウトの際にクレジットカードで自動決済されます。



・「SHARE LOUNGE」:https://tsutaya.tsite.jp/store/lounge/index

・「SHARE LOUNGE」公式アプリ ダウンロード:





■「SHARE LOUNGE 海老名」料金表





■「SHARE LOUNGE」とは?

「SHARE LOUNGE」は、「発想が生まれ、シェアする場所」をコンセプトとして、2019年11月にTSUTAYA BOOKSTORE 渋谷スクランブルスクエアにオープンしました。シェアオフィスの機能性とラウンジの居心地のよさを併せ持つこの空間は、コロナ禍で働き方が大きく変化した時代背景もあり、お客様からの支持を得て国内外に店舗を拡大、アプリダウンロード数も13万回を越えています。(2023年3月8日現在:国内19店舗/台湾2店舗/提携店9店舗)



リモートワークが常態化し自宅でもカフェでもどこでも仕事ができるようになった現在だからこそ、アイデアソースとなる本が豊富な書店や居心地の良い空間など、インスパイアされる環境で仕事をしたいというニーズは高まり続けています。この顧客ニーズを受け、CCCでは今後、首都圏に100のSHARE LOUNGEを展開する方針を掲げています。商業施設をはじめ、オフィスビルやホテル、レジデンスなど様々な形態の施設内への出店を進めてまいります。







■「TSUTAYA BOOKSTORE 海老名店」店舗概要

・所在地:神奈川県海老名市めぐみ町3-1 ViNA GARDENS PERCH 4F

・電話番号:046-206-5210

・営業時間:(TSUTAYA BOOKSTORE)9:00 ~22:00、

(SHARE LOUNGE、スターバックス)8:00 ~22:00、

・店舗面積:TSUTAYA BOOKSTORE 212坪、SHARE LOUNGE 92坪





