~TOKYO FM「IDOL CHAMP presents POP-K TOP10 Friday」BTSが1位~



株式会社ゲームオン[本社:東京都渋谷区、代表取締役:李一守(リ・イルス)] は、K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』内の投票にて、1位に選ばれたアーティストの応援広告を上映中です。

また、『IDOL CHAMP』内の投票機能と連動した日本国内初のラジオ番組「IDOL CHAMP presents POP-K TOP10 Friday」(TOKYO FM)の7月7日(金)放送回のチャート投票で、BTSのTake Twoが1位を獲得しました。









2023年6月14日(水)から6月27日(火)までの期間で開催した、「ケミ爆発!世界一愛おしい最年長・末っ子は?」の投票において1位に選ばれたENHYPENのNI-KIさん、HEESEUNGさんの応援広告が、新大久保のK-PLAZA 1号館の屋外ビジョンで上映中です。



■上映場所

東京都新宿区百人町2-1-1 K-PLAZA 1号館屋外 K-ビジョン

(JR山手線 / 新大久保駅 徒歩約3分)



■上映スケジュール



<『IDOL CHAMP』公式ブログ 投票案内ページ:https://idolchamp.jp/20230614_vote_jpreward/>









『IDOL CHAMP presents POP-K TOP10 Friday』7月7日(金)の放送回において、BTSのTake Twoが、チャート投票で1位を獲得し、今週のNo.1曲として番組内で放送されました。



『IDOL CHAMP』内のファン投票では表示の結果となりました。













『IDOL CHAMP presents POP-K TOP10 Friday』2023年4月~6月のMVP曲(最も推したい曲)、総合投票数で決まる投票の結果、MVPはJUNGKOOKの「My You 」となり、7月7日(金)の放送回において番組内で放送されました。



詳細はこちら:https://idolchamp.jp/popkfriday_sp_230616/









金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組!K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはAKB48の本田仁美。今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。



■番組概要

●タイトル:『IDOL CHAMP presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時:毎週金曜日18:00~18:25

●放送局:TOKYO FM (周波数80.0MHz)

●パーソナリティ:AKB48 本田仁美さん

●SNSハッシュタグ:#ポプコン

●番組公式Twitter:https://twitter.com/popktop10friday

●番組公式サイト:https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●番組はradikoアプリでもお聴きいただけます(https://radiko.jp/)

※radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。

※他エリアのラジオ放送を聴くにはプレミアム会員になる必要があります。

●番組のアフタートークはインターネット経由で下記でもお聴きいただけます。

AuDee(オーディー):https://audee.jp/







韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION(ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00~19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。



また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。



(※)MBC PLUS

は、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。 現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。















<『IDOL CHAMP』日本公式ブログURL>

https://idolchamp.jp/



<『IDOL CHAMP』日本公式TwitterURL>

https://twitter.com/idolchamp_jp









<App Store>

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018



<Google Play>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US



●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved. (C)MBC PLUS All Right reserved. (C)GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/10-17:46)