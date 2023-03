[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「supported by U-NEXT」として協賛、2023年7月1日(土)より開催される『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2023 supported by U-NEXT』を独占配信することを決定いたしました。









この配信を記念し、本日よりチケットプレゼントキャンペーンを開始いたします。ドリカムワンダーランドの会場でコンサートをお楽しみいただけるチャンス、ぜひご応募ください。

『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2023 supported by U-NEXT』配信の詳細情報は追って発表となります。続報にご期待ください。またU-NEXTではDREAMS COME TRUEの過去のライヴ映像を現在配信中ですのであわせてお楽しみください。



【DREAMS COME TRUEの過去ライヴ映像はこちら】

https://www.video.unext.jp/browse/feature/FET0010613



『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2023 supported by U-NEXT』ペアチケット プレゼントキャンペーン



【プレゼント内容】

『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2023 supported by U-NEXT』ペアチケット 計1,000組2,000名様



【応募期間】

2023年3月21日(火)14:00~2023年5月7日(日)23:59まで



【応募方法】

下記特設ページより内容をご確認頂き、応募フォームより、希望の公演を選択後、必要項目を入力し、期限までに「送信」ボタンをクリックしてください。



特設ページ:

https://www.video.unext.jp/lp/dct_campaign?rid=PR00738



※ご当選者の方にのみ、6月中旬までに登録されたメールアドレス宛に[info@unext.jp]からご連絡いたします。

※応募規約をよくお読みいただき、同意の上でご応募ください。

※応募状況や当選発表に関するお問い合わせには、一切お答えできません。



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。26万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに88万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/21-18:15)