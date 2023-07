[コロプラ]

9周年イベント「LINK NEW WORLD’S」や最新グッズ情報が盛りだくさん!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S(以下、『白猫』)』の9周年を記念したリアルイベント「サンキュッ! キュー !9周年! 白猫スペシャル生放送」内にて、様々な最新情報を公開したことをお知らせいたします。







『白猫』は、簡単操作で爽快なアクションが楽しめるスマートフォン向け3DアクションRPGです。

2023年7月8日(土)に開催した「サンキュッ! キュー !9周年! 白猫スペシャル生放送(以下、「生放送」)」にて、最新情報を発表いたしました。



生放送URL:https://www.youtube.com/live/2gQPE9fq36M?feature=share



9周年記念イベント「LINK NEW WORLD’S」開催決定!

7月14日(金)16:00より、9周年記念イベント「LINK NEW WORLD’S」の開催が決定しました。4月より開催してきた「LiNK Horizon」「LiNK Dragner」「LiNK Fragment」に続くイベントとなります。



■PV



URL:https://www.youtube.com/watch?v=X4ztPfLu9yo



■あらすじ

命が散っていく――

幸せを願う者たちが――

ともに笑いあいたい者たちが――

絶望に響く少女の歌声は、

希望の世界への扉を開く――



■登場キャラクター



イクシア(CV:白石晴香)

守りたかった者たちを失った少女。

絶望の中で目覚めるのは禁断の力――





アイリス&赤髪の冒険家(CV:堀江由衣 梶裕貴)

光の王と闇の王が互いの手を取り合う

<均衡>の先に見えた新たな力―





ジン(CV:島崎信長)

<破壊>を受け継いだ双子の兄。妹が、

仲間が、<破壊>に堕ちる精神を引き戻す。





グラハム(CV:黒澤剛史)

ガリウスの護剣と称された剣士。

その剣技は老齢になって更なる高みへと至っている。



「9th Anniversary前夜祭第3弾」開催!



■1日最大100回のキャラガチャが10日連続で引けるキャンペーン開催!

2023年7月9日(日)から10日間、毎日最大で100回分のキャラガチャチケットをプレゼントする「ガチャチケくじ&ツイートキャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンでは、ログインすることで特別なキャラガチャ「9th Anniversary 大感謝キャラガチャ」を引くために必要なキャラガチャチケットをランダムで複数枚もらえます。さらに、ツイートでシェアすることで1回分のキャラガチャチケットを獲得できます。毎日ログインし、忘れずにお受け取りください。



●実施期間:2023年7月9日(日)16:00~7月19日(水)15:59

※本キャンペーンで引けるキャラガチャの詳細はゲーム内をご確認ください。



■「★4キャラor武器抽選券」の選択対象範囲を拡大!

ジュエルパックのおまけなどでもらえる「★4キャラor武器抽選券」の選択対象範囲を拡大いたしました。今回の対象範囲の拡大によって2020年1月に開催した「ST☆RT LINE 2 ~FLY HIGH !!~」から、2021年1月に開催した「ハッピーギューイヤー2021 ~ゆく牛、くる牛、暴れ牛~」までに登場した一部キャラクターを除くキャラクターを選択できるようになります。



また、抽選券の範囲拡大を記念して、「抽選券リニューアル記念ジュエルパック」を発売いたします。リニューアルした抽選券をぜひ体験してみてください。



・価格:3,600円(税込)

・販売期間:2023年7月9日(日)16:00~8月18日(金)15:59

・内容物:「ジュエル」240個、「キャラ1体or武器2個抽選券」1枚、「EXルーン」2個



■周年大決戦!日替わりボスラッシュ! を開催!

「闘争の神竜ベルルム」や「マルドゥーク」など、これまでの周年記念イベントに登場したボスたちが日替わりで登場する決戦クエストが登場いたします。

各ボスの決戦パワーを9999まで上げることで「ジュエル」などのアイテムがもらえるほか、同時開催するイベントミッションでは「キャラ1体or武器2個抽選券」や「神武の器のルーン」を獲得できます。







このほかにも、エクスインゴット武器に神進化を実装するキャンペーンや、過去の周年イベントに登場したキャラクターにスキル覚醒Lvの上限解放やパラメータ調整を実施など、様々なキャンペーンを実施いたします。詳しくは7月9日(日)16:00以降にゲーム内のお知らせをご確認ください。



リアルイベントや新グッズの最新情報を公開!

『白猫』の9周年をお祝いすべく、今年も様々なイベントやグッズの販売が決定いたしました。



■「ラウンドワン」×『白猫』コラボ開催!

「ラウンドワン」とのコラボが決定いたしました。今回は開催店舗を全国の「ラウンドワン」93店舗に拡大し、『白猫』のコラボメニューをお楽しみいただけます。さらに東京池袋店、大阪千日前店の2店舗では9周年イベント「LiNKシリーズ」をテーマにしたカラオケコラボルームを設置いたします。



●開催期間

2023年8月25日(金)~11月30日(木)



■「ハワイアンズ」×『白猫』コラボ開催!

福島県の大型レジャー施設『スパリゾートハワイアンズ』にて『白猫』とのコラボが決定しました。『白猫』のスタンプラリーやフォトスポットが設置されるほか、白猫の楽曲に合わせて踊る「ファイヤーナイフダンス」などの催しも準備しております。また、後日ゲーム内とのコラボも予定しております。詳しくは後日ゲーム内をご覧ください。



●開催期間

2023年8月1日(火)~8月31日(木)

●ニュースページ

https://colopl.co.jp/shironekoproject/news/details/20230708000300.php



■全国6都市で「白猫プロジェクト グッズキャラバン2023 SUMMER」を開催!

東京、大阪、名古屋、博多、札幌、仙台の6都市にて「白猫プロジェクト グッズキャラバン2023 SUMMER」の開催が決定しました。今回は「夏」をテーマに新たに描き下ろしたイラストを用いたグッズなどをご用意しております。詳細は続報をお待ちください。





■白猫プロジェクト9周年記念イベント 楽曲配信決定!

9周年ストーリーを彩る楽曲の配信が決定いたしました。イクシア(吉乃)が歌う「iNNOCENCE」と、アイリス(堀江由衣)・イクシア(吉乃)のデュエット曲「LINK to DESTINY」をフルサイズで配信いたします。吉乃さんは8周年記念イベントの「Against」に引き続き周年主題歌での登場です。





●配信開始

2023年7月9日(日)0:00より順次配信開始

※配信サイトについては『白猫』公式Twitterをご確認ください。



■3か月連続でタイトーオンラインクレーンに新プライズが登場!

2023年8月より3か月連続でタイトーオンラインクレーンに新プライズが登場いたします。今回は水着姿のキュアとクロカの「ロングクッション」や、ジーク、ジュダ、ジンの「BIGクッション」、シャルロットとオスクロルが描かれた「ブランケット」の3種類となっております。8月以降順次稼働となりますので、ぜひチェックしてください。



■「ティナ」のフィギュア化決定!

大人気キャラクター「ティナ」の1/7スケールフィギュア化が決定しました。

現在鋭意制作中ですので、続報をお待ちください。



■Wonder Festival 2023 Summerで「アイシャ(私立茶熊学園2018ver.)」の再販売が決定!

7月30日(日)に幕張メッセ国際展示場で開催される「Wonder Festival 2023 Summer」にて「アイシャ(私立茶熊学園2018 ver.)」のフィギュアが数量限定での再販売が決定しました。購入後、その場でお持ち帰りいただけるチャンスとなりますので、ぜひお買い求めください。



●「アイシャ(私立茶熊学園2018ver.)」フィギュア紹介ページ

https://shibuya-scramble-figure.com/lp/scale/shironekoproject/chaguma/aisha/

●Wonder Festival 2023 Summer 公式サイト

https://wonfes.jp/specialsite/



■コンプティーク8月号(7月10日(月)発売)にて特集が掲載!

コンプティーク8月号にて『白猫』の特集が掲載されます。2022年の「Summer Tension!」から今年6月から開催中の「LiNK Fragment」までに登場した一部キャラクターを除く、イラストや3Dモデルなどが掲載されます。全国の書店で販売されるので、ぜひお買い求めください。

●コンプティーク公式サイト

https://web-ace.jp/comptiq/



【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。2023年7月14日(金)に9周年を迎えます。



◆アプリ名 :白猫プロジェクト

◆価格 :アイテム課金制

▼ダウンロードページ:

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/116wzmya/

▼Amazon Androidアプリストア: https://www.amazon.co.jp/dp/B00P92ROJE

※Kindle Fireシリーズ以外では、上記URLよりAmazon AndroidアプリストアをAndroid(TM)端末にインストールし、お楽しみください。

◆公式サイト: https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式Twitterアカウント : https://twitter.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年9月末時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容 :スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/

コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



