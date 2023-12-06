スターティングバック１２-２４Ｖ切替式 SSP1224Sの取…
［ファインピース / FINE PIECE］
車のメンテナンスは「FINE PIECE デリバリー」にお任せ｜自動車整備工具からカーケアまで、必要なものがすぐに手に入ります
スターティングバック１２-２４Ｖ切替式 SSP1224S
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▼補助金サポート無料相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）
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事業再構築補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/saikochiku
ものづくり補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/monohojyo
自動車整備工具からカーケアまで、必要なものがすぐに手に入るFINE PIECE デリバリー（運営：ファインピース株式会社、本社：東京都新宿区）は、スターティングバック１２-２４Ｖ切替式 SSP1224Sの取り扱いを開始。
品番
SSP1224S
商品特徴
●長期保存特性
●長寿命特性
●低温始動性
スターティングバック１２-２４Ｖ切替式 SSP1224S
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AMS 自動車整備補助金助成金振興社について
自動車整備補助金助成金振興社は、自動車整備業界に特化し、年間150件以上の「事業再構築補助金」を含む大型補助金の豊富な実績を誇ります。
自動車業界の急速な進化と環境対応に伴うビジネスモデルの変化に直面する自動車整備工場や鈑金塗装工場に対して、、設備、技術、人材への投資に関連する補助金申請のサポートを行っています。
また、その豊富な経験を活かして全業界・全業種へのサポートを拡張し、事業規模を問わず、個人事業主から中小・中堅企業まで、幅広いクライアントの財務・経営支援を展開しています。
https://youtu.be/j1axC4m3t0U?si=K1bpjZL2248g8br3
▼無料相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）
https://www.subsidyassociation.com/
▼補助金資料のダウンロード・30分で分かるセミナー動画
https://www.subsidyassociation.com/post/30min
▼補助金申請代行サポートについて
事業再構築補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/saikochiku
ものづくり補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/monohojyo
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ファインピースについて
ファインピースは、名品=ファインピースを追求しつづける、”ものづくり日本”の匠の心と寄り添い、良質な製品やパーツを届ける始点から、人とクルマのファインな関係を生み出し、世界をより良くする起点をつくります。
ファインピース株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 302
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【採用情報】
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【グループ企業・関連団体】
■Startup Fund Group
https://ja.startup-fund.co/
■カスタマークラウド株式会社
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■AMS 自動車整備補助金助成金振興社
https://www.subsidyassociation.com/
■外国人整備士 .com
https://www.seibi-hr.com/
■AAMA オートアフターマーケットM&Aセンター
https://www.aama.support/
【取り扱いブランド】
■FDM - エフディエム
https://www.fdmtool.com/
■ポーランド最大手の洗車ブランド テンジ
https://www.tenzi.jp/
■次世代ポリマーコーティング Aグレーズ
https://www.a-glaze.com/
木下寛士の「DX経営セミナー」定期開催しています。
セミナー詳細：https://www.customercloudcorp.com/lark
【講師 略歴】
ファインピース株式会社 代表取締役（自動車機器メーカー）
カスタマークラウド株式会社 代表取締役（Lark販売代理店/チャネルパートナー）
Startup Fund Consulting sole co.,ltd（海外事業・資産運用コンサルタント）
AMS 自動車整備補助金助成金振興社（補助金コンサルタント）その他、複数団体代表
20代インドで店舗経営やバックパッカーとして世界を旅した経験から日本と世界を繋ぐビジネスを志す。
帰国後、国内外での事業を行った後、オートアライアンスのグループ会社代表やM&A先の再建に従事。
2018年 ファインピースを設立、自動車整備機器のメーカー・商社として事業を展開。
2018年 カスタマークラウド株式会社を設立、年間150社以上のコンサルティングサポート。
2021年 AMS 自動車整備補助金助成金振興社、外国人整備士.com、オートアフターマーケットM&Aセンター等を複数団体を設立。現在、年間150社以上の補助金申請サポートや、業界最大手の団体のアドバーザーや展示会や業界向けセミナーへの登壇多数。
2023年 補助金申請支援から海外進出やマーケティング戦略まで新時代のビジネス成長を強力にサポートするDX経営コンサルタントとしても活躍。
経営DXのご相談はこちらから
https://www.customercloudcorp.com/
※カスタマークラウドは、チャットを起点に、メール・カレンダー・ビデオ会議・ドキュメント・ワークフロー・バックオフィス機能など、多数の頻用ツールを1つのプラットフォームに統合した「Lark」の販売代理店（チャネルパートナー）です。
Larkについて：https://www.customercloudcorp.com/lark
無料で使ってみる：https://larksuite.com/channel/customercloud
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/06-11:46）
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