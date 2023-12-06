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スターティングバック１２-２４Ｖ切替式 SSP1224Sの取…

スターティングバック１２-２４Ｖ切替式 SSP1224Sの取り扱いを開始　【整備機器・鈑金塗装工具の補助金活用サポートしています】

［ファインピース / FINE PIECE］

車のメンテナンスは「FINE PIECE デリバリー」にお任せ｜自動車整備工具からカーケアまで、必要なものがすぐに手に入ります

スターティングバック１２-２４Ｖ切替式 SSP1224S
https://finepiece.delivery/product.php?id=17311

整備のプロに選ばれる信頼のECサイト「FINE PIECE デリバリー」
機器の設置・メンテナンスからトレーニングまでの一貫サービスも！
https://finepiece.delivery/

会員登録なしでもOK！お気軽にお問い合わせください。
フォーム：https://finepiece.delivery/contact.php
ライン：https://page.line.me/finepiece

▼補助金サポート無料相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）
https://www.subsidyassociation.com/

事業再構築補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/saikochiku
ものづくり補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/monohojyo




自動車整備工具からカーケアまで、必要なものがすぐに手に入るFINE PIECE デリバリー（運営：ファインピース株式会社、本社：東京都新宿区）は、スターティングバック１２-２４Ｖ切替式 SSP1224Sの取り扱いを開始。

品番
SSP1224S

商品特徴
●長期保存特性
●長寿命特性
●低温始動性

スターティングバック１２-２４Ｖ切替式 SSP1224S
https://finepiece.delivery/product.php?id=17311

整備のプロに選ばれる信頼のECサイト「FINE PIECE デリバリー」
機器の設置・メンテナンスからトレーニングまでの一貫サービスも！
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AMS 自動車整備補助金助成金振興社について



自動車整備補助金助成金振興社は、自動車整備業界に特化し、年間150件以上の「事業再構築補助金」を含む大型補助金の豊富な実績を誇ります。
自動車業界の急速な進化と環境対応に伴うビジネスモデルの変化に直面する自動車整備工場や鈑金塗装工場に対して、、設備、技術、人材への投資に関連する補助金申請のサポートを行っています。
また、その豊富な経験を活かして全業界・全業種へのサポートを拡張し、事業規模を問わず、個人事業主から中小・中堅企業まで、幅広いクライアントの財務・経営支援を展開しています。


https://youtu.be/j1axC4m3t0U?si=K1bpjZL2248g8br3

▼無料相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）
https://www.subsidyassociation.com/

▼補助金資料のダウンロード・30分で分かるセミナー動画
https://www.subsidyassociation.com/post/30min

▼補助金申請代行サポートについて
事業再構築補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/saikochiku
ものづくり補助金：https://www.subsidyassociation.com/post/monohojyo

【ライン登録で8個豪華特典プレゼント】
特典動画・配布資料で知れるポイントは...
・2023年度 補助金改定ポイント徹底解説
・ほとんど知られていない補助金対象機器
・活用次第で1億円以上得することも
・自動車整備業界特化だからこそのノウハウ

⬇️ライン無料登録はこちら⬇️
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※「アプリで開く」を押してください）
もしくは 「@hojyo」で友達ID検索
（※「＠」を忘れずに）


ファインピースについて


ファインピースは、名品=ファインピースを追求しつづける、”ものづくり日本”の匠の心と寄り添い、良質な製品やパーツを届ける始点から、人とクルマのファインな関係を生み出し、世界をより良くする起点をつくります。

ファインピース株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 302
公式サイト：https://ja.finepiece.global/
ECサイト：https://finepiece.delivery/
LINE窓口：https://page.line.me/finepiece/
フォーム窓口：https://ja.finepiece.global/form/

YouTube：https://www.youtube.com/c/finepiece/
TikTok：https://www.tiktok.com/@finepiece/
Facebook：https://www.facebook.com/FinePieceJP/
Instagram：https://www.instagram.com/FinePieceJP/
Twitter：https://twitter.com/FinePieceJP/

【採用情報】
当社では、一緒に働く人材を募集しております。
少しでもご興味がございましたら、お気軽にご連絡ください！
cs@customercloudcorp.com

【グループ企業・関連団体】
■Startup Fund Group
https://ja.startup-fund.co/
■カスタマークラウド株式会社
https://www.customercloudcorp.com/
■AMS 自動車整備補助金助成金振興社
https://www.subsidyassociation.com/
■外国人整備士 .com
https://www.seibi-hr.com/
■AAMA オートアフターマーケットM&Aセンター
https://www.aama.support/

【取り扱いブランド】
■FDM - エフディエム
https://www.fdmtool.com/
■ポーランド最大手の洗車ブランド テンジ
https://www.tenzi.jp/
■次世代ポリマーコーティング Aグレーズ
https://www.a-glaze.com/


木下寛士の「DX経営セミナー」定期開催しています。
セミナー詳細：https://www.customercloudcorp.com/lark

【講師 略歴】
ファインピース株式会社 代表取締役（自動車機器メーカー）
カスタマークラウド株式会社 代表取締役（Lark販売代理店/チャネルパートナー）
Startup Fund Consulting sole co.,ltd（海外事業・資産運用コンサルタント）
AMS 自動車整備補助金助成金振興社（補助金コンサルタント）その他、複数団体代表

20代インドで店舗経営やバックパッカーとして世界を旅した経験から日本と世界を繋ぐビジネスを志す。
帰国後、国内外での事業を行った後、オートアライアンスのグループ会社代表やM&A先の再建に従事。
2018年 ファインピースを設立、自動車整備機器のメーカー・商社として事業を展開。
2018年 カスタマークラウド株式会社を設立、年間150社以上のコンサルティングサポート。
2021年 AMS 自動車整備補助金助成金振興社、外国人整備士.com、オートアフターマーケットM&Aセンター等を複数団体を設立。現在、年間150社以上の補助金申請サポートや、業界最大手の団体のアドバーザーや展示会や業界向けセミナーへの登壇多数。
2023年 補助金申請支援から海外進出やマーケティング戦略まで新時代のビジネス成長を強力にサポートするDX経営コンサルタントとしても活躍。

経営DXのご相談はこちらから
https://www.customercloudcorp.com/

※カスタマークラウドは、チャットを起点に、メール・カレンダー・ビデオ会議・ドキュメント・ワークフロー・バックオフィス機能など、多数の頻用ツールを1つのプラットフォームに統合した「Lark」の販売代理店（チャネルパートナー）です。

Larkについて：https://www.customercloudcorp.com/lark
無料で使ってみる：https://larksuite.com/channel/customercloud

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/06-11:46）

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