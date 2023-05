[J-WAVE(81.3FM)]

【オフィシャルレポート】







ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は5月24日(水)、アーティストのimaseをゲストに迎え、番組『RADIO DONUTS』の9時台コーナー「Dyson DESIGN YOUR LIFE」の公開収録イベントを、原宿 ジング(jing)にて開催いたしました。



J-WAVEは5月20日から6月24日の期間、日本法人設立25周年を迎えるDysonとコラボレーション。「Dyson DESIGN YOUR LIFE」と題して、ゲストのライフスタイルを構築しているルーティンをMORNING/WORK/NIGHTのテーマで伺っています。



本コーナーの公開収録に、Z世代を中心に人気を集める新世代アーティストのimaseがゲストとして登場。毎日のルーティンやゲストの生活に欠かせない「お気に入りのモノ」を深掘りしました。ここでは、本イベントのオフィシャルレポートをお届けします。



本公開収録の模様は、5月27日(土)の『RADIO DONUTS』内で放送予定





イベントレポート





毎週土曜日に放送されている『RADIO DONUTS』(8:00~12:00)内のコーナー「Dyson DESIGN YOUR LIFE」。この日、同番組にとって4年ぶりとなる公開収録は、5月24~28日まで「原宿 ジング(jing)」で開催されている、Dysonの日本法人設立25周年を記念した期間限定の最新テクノロジー体験イベント「Dyson launch pad-ダイソンの出発点」の会場で行なわれた。







この日、ゲストとして登場したのは、2021年12月にメジャーデビューし「NIGHT DANCER」が世界中で大ヒット中のアーティスト・imase。



大きな拍手に迎えられ、会場の後ろから登場したimaseは、人生初の公開収録とのこと。「お客さんの前でしゃべるのが、あまり慣れてないので緊張しています」と会場にむけてあいさつ。ライブのMC中に声が震え出し、緊張が加速していったエピソードを披露すると、会場からは笑いが起きた。



話題はまず、imaseの朝のルーティンについて。朝はお腹が空かないとのことで、とにかくまずはシャワーを浴びるのが決まりだそう。「だらけてしまいがちなので」と前置きをし、1日のスイッチをオンにする方法を明かした。







また、朝元気になる1曲を紹介するにあたり、収録前に「Dyson launch pad-ダイソンの出発点」にて「Dyson Zone™空気清浄ヘッドホン」を体験した感想を述べたimase。日々音楽に触れているアーティストの目線で「ノイズキャンセルがすごくて、2回タップすると周囲の雑音が全然聞こえないくらい。驚きましたね」とヘッドホンの性能について絶賛。空気清浄については「見た目がかっこよくて、男心がくすぐられました。喉が乾燥しなさそうですよね」とコメントした。



その流れで「Dyson Zone™」で聴きたい、朝元気になる1曲としてCODY JONの「Becky's Plan」を紹介。曲中にはファンに手を振り返したり、曲に合わせて体を揺らすなど、ファンとの交流を楽しんでいた。



その後、話題は仕事のルーティンについて。デビューから2年弱、変わりゆく環境の中で心境の変化はあったかと問われると「たしかに環境は変わったものの、常に目の前のことを続けているので、マインドの変化はそんなになくて。自分のイメージした以上のことができている」と感謝を述べる一幕も。



夜のリラックスタイムの楽しみは「歯磨き」とコメントすると、会場、ナビゲーターからは小さなどよめきが。その一方、いろんな形の歯ブラシを3~4種類試してみていると楽しそうに話すimase。その様子について「すごくテンション上がっているじゃないですか」と番組ナビゲーターの渡辺祐からツッコまれると、恥ずかしそうに笑ってみせた。







最後に、お気に入りのものを問われるとimaseは鼻うがいと回答。「僕 花粉症だったりするんですが、次の日のコンディションがよくなった」と理由を明かした。



その一方で、最近ほしいものについては空気清浄機と回答。この発言に「そんなに鼻うがいとか、歯磨きでコンディション整えているのに空気清浄機持っていないの?」と渡辺。少し天然な一面を見せ、和やかな空気の中イベントは終了した。



今回のイベントの模様は、5月27日の『RADIO DONUTS』内で放送予定。気になる方はぜひチェックを。



(文:於ありさ、写真:竹内洋平)





【番組概要】

番組名:『RADIO DONUTS』

放送局:J-WAVE(81.3FM)

放送日時:毎週土曜日 8:00~12:00

ナビゲーター:渡辺祐、山田玲奈

ゲスト:imase

番組HP:https://www.j-wave.co.jp/original/radiodonuts/

番組Twitter:https://twitter.com/rajido_813



▼Dyson Zone™空気清浄ヘッドホンの製品詳細はコチラ

https://www.dyson.co.jp/headphones/dyson-zone/dyson-zone.aspx



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/25-19:16)