2022年11月24日(木)17:00-19:30



教育事業を手掛けるヒューマンアカデミー株式会社(本社:東京都新宿区、 代表取締役:川上 輝之、 以下「当社」)が運営するeスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING」は、2022年11月24日(木)、 日本最大規模のesportsパーク「RED° TOKYO TOWER(レッドトーキョータワー)」内にあるesportsアリーナ「RED° ARENA supported by NETGEAR」にてストリーマーイベント「RED° TOKYO TOWER AUTUMN STREAMER SHOW」を開催いたします。









【本件のポイント】









【本件の概要】

プロeスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING」は、eスポーツを知らない方々にも広くその魅力を伝えるためストリーマー部門の活動にも注力しており、このたび、ストリーマーイベント「RED° TOKYO TOWER AUTUMN STREAMER SHOW」を開催いたします。Human Academy CREST GAMING STREAMERに所属する女性ストリーマー3名、天音利梛・月野もも・れんが登壇し、スペシャルゲストを迎え、ストリーマーとファンの方々の交流を目的としたトークショーを行います。さらに来場者参加型のゲームプレイやファン交流会を実施し、オフラインイベントならではの体験を提供いたします。

また、イベントは2部制となっており、第1部では、Human Academy CREST GAMINGのスポンサーでもあるネットワークメーカー、ネットギアによる業界初の最新規格WiFi 6Eに対応した新製品の展示・紹介を行い、豪華プレゼントが当たるクイズ大会も実施いたします。



Human Academy CREST GAMINGは、年齢、フィジカル、ジェンダーにとらわれることなく個性を尊重し、より多くの方へeスポーツの魅力を広めてまいります。



本イベントは無料(事前予約制、先着順)でご参加いただけます。

・参加申込フォーム:https://forms.gle/SarmMVd6UHQBvyiz9



【実施の詳細】

●開催日時

11月24日(木)

<第1部>17:00-17:45 <第2部>18:00-19:30

●場所:RED° TOKYO TOWER 5階「RED° ARENA supported by NETGEAR」

(住所)東京都港区芝公園4丁目2−8 東京タワー フットタウン内3-5階

●会場URL:https://tokyotower.red-brand.jp/access/

●参加費:無料(各部先着50名様限定) ※事前予約制、先着順

●参加ストリーマー

Human academy CREST GAMING STREAMER

月野もも れん 天音利梛



●スペシャルゲスト





●イベント内容

<第1部>

・最新規格WiFi 6E対応の新製品を実物とともにご紹介。質問にもお答えします。

・豪華プレゼントが当たるクイズ大会

<第2部>

・Human Academy CREST GAMINGストリーマー・スペシャルゲストによるトークショー

・ストリーマーと一緒にゲームができる!来場者参加型ゲームプレイ

・サインや写真撮影もOK!ファン交流会



【応募について】

応募方法:以下リンク先よりお申し込みください。(各部先着50名様限定)

https://forms.gle/SarmMVd6UHQBvyiz9

※応募は1名様につき1回のみ。

※複数名でご参加の場合は、それぞれお申込みください。

※定員に達した時点で締め切らせていただきます。

※当日RED° TOKYO TOWERの入場券をご自身でご購入の上、イベントへ参加していただくことも可能です。



■Human Academy CREST GAMING https://crestgaming.com/

Human Academy CREST GAMINGは2016年7月に結成され、2020年7月から当社が運営を行っているマルチプロゲーミングチーム。結成から間もないチームながら急速に成長し、League of Legendsは日本リーグでトップを争う強豪チーム入りを果たしています。その他、Rainbow Six Siege、VALORANT、Identity V 第五人格など、さまざまなゲームでも世界を目指し活動しています。またストリーマー部門設立により、eスポーツを知らない方々にもその魅力を知って頂けるように日々尽力しています。「CREST=極致・頂点」という言葉通り、常に上を目指し邁進を続け、年齢、フィジカル、ジェンダーにとらわれることなく個性を尊重し、社会人かつプロアスリートとして世界で活躍する人を発掘し育成することで、eスポーツ業界の発展に貢献します。



■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

1985 年の創設以来、ヒューマンアカデミーは未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにあわせて学びと成長を支援するリカレント教育を推進しています。IT分野、語学・留学、保育、資格・就転職、趣味・教養、ココロとカラダコンディショニング、なりたい人を応援する専門教育など大きく8つのカテゴリで、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成し、あらゆる人々の多様なニーズに対し、学びの提供を行っております。



■ヒューマングループについて https://www.athuman.com/

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、ITと多岐にわたる事業を展開しています。1985年の創業以来「為世為人(いせいいじん)」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組み、独自のビジネスモデルを展開してきました。人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs(持続可能な開発目標)にも積極的に取り組んでいきます。SDGsへの貢献を通じて、「為世為人」の実現を加速させ、より良い社会づくりに貢献していきます。



■ネットギアについて

ネットギアは、グローバルネットワークメーカー、NETGEAR,Incの日本法人として設立され、25年以上、世界をインターネットにつなぐことにおいて、イノベーティブなリーダーであり続けることをミッションに、最新WiFi 6テクノロジーを搭載したトライバンドメッシュWiFiシステム「Orbi WiFi 6」など、製品の開発、販売を行っております。

「RED° TOKYO TOWER」内にあるesportsアリーナ「RED° ARENA」のネーミングライツ(命名権)を取得しています。



■RED° TOKYO TOWERについて

「RED°」ブランドのメインプラットフォームとして、TOKYO/JAPANのアイコンである東京タワー内に日本最大規模となるesportsパークを2022年4月に開業。

最新のゲームタイトルをプレイしたり、世界最先端のXR技術を搭載したスタジアムで大会やイベントを楽しんだりと、あらゆる場面で遊びを詰めこんだ「異次元のエンタメ体験」を提供する空間を追求。esportsが国民的カルチャーへと進化する、その最前線の舞台となることを目指しています。

公式サイト:https://tokyotower.red-brand.jp/



会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者:代表取締役 川上 輝之 ●所在地:東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 :1,000 万円 ●URL :https://manabu.athuman.com/



