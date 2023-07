[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE)]

奈良 蔦屋書店では、2023年8月1日(火)~8月30日(水)の期間、ハラペコラボ POP UP SHOPを開催します。

食×アートの美味しい料理と楽しい空間を提供するフードクリエイター集団『ハラペコラボ(harapecolab)』が奈良に初お目見え。代表作『こうぶつヲカシ』をはじめ、カラフルでユニークなグッズの数々をご紹介いたします。

https://store.tsite.jp/nara/event/magazine/34740-1041570708.html











奈良では初めてとなるPOP UP SHOPで、本物の鉱物と見まがうような「こうぶつヲカシ」が色とりどりに並びます。また、天然石を模したチェコガラスの指輪「TUBUTE」や、ユニークなオリジナルグッズも盛りだくさんにご用意しております。どれもこれもかわいくて、気分をあげてくれるアイテムばかりです。ハラペコラボの魅力を存分にお楽しみください。









■こうぶつヲカシ

砂糖と寒天からできた和菓子の一種、琥珀糖。これに鉱物や宝石のイメージを加え、石の美しい佇まいを想像しながら、一つひとつ職人の手で切り出されたアート作品のようなお菓子です。「鉱物」と「皆様の大好物」となるように、「お菓子」と「いとをかしな存在」という思いを込めて『こうぶつヲカシ』と名づけられました。







本物の宝石のような見た目で、ひと口かじると外側はしゃりっと中はしっとり。琥珀糖ならではの食感と、季節感のあるフレーバーが味わえます。8月限定「誕生石のこうぶつヲカシ」、和紅茶がセットになった「夏のティータイムのこうぶつヲカシ」など、贈り物にも喜ばれること間違いなし。新商品の「こうぶつグラノーラ」やお求めやすい「カケラの小箱」などもご用意。豊富なラインナップで"食べる鉱物"をお楽しみいただけます。







■TUBUTE

石ころの礫(つぶて)のような、雨粒が落ちてきてそっと指に載ったかのような、そんなイメージの指輪たち。天然石を思わせるチェコガラスがさりげなく輝くリングです。 通常はTSUBUTEと書くところ、文字の並びのかわいさから、あえて[TUBUTE]と表しています。





ほかにも、お皿のように使える耐水耐油性ペーパー「ペコロール」やオリジナルハンカチなど、カラフルで大人可愛いアイテムが盛りだくさん。ハラペコラボの魅力満載!食もライフスタイルもおしゃれに愉しみたい、ファッション感度の高い女性におすすめのフェアとなります。











【ワークショップ】ハラペコラボの「こうぶつヲカシ」







切って乾燥させるだけで、世界でひとつだけのオリジナルのこうぶつヲカシを作ることのできる「こうぶつヲカシの素」がこの夏デビューします。発売を記念して、「こうぶつヲカシの素」を使ったワークショップを開催します。



基本のカットを練習した後は、自由に制作をしていただきます。

夏休みの自由研究としてお子様でも楽しめます。また、本格的な宝石や鉱物のカットに挑戦したい方にもご満足いただけるようお教えいたします。

きっと夢中になって、あっという間に時間が過ぎてしまいますので、作りたいもののイメージをふくらませて来てください。

※作った作品は簡易箱に入れてお持ち帰りいただき、ご自宅で乾燥させて完成となります。

※小学校低学年のお子様は保護者の方が側で見守ってくださるようお願いいたします。

※子ども用包丁や、抜き型などもご用意しております。



【日時】

2023年8月10日(木) 13:00~15:00



【参加費】

6,000円(税込)

当日、現金でお支払いください。



【定員】

6名



【お申し込み方法】

お電話にてお申し込みください。

奈良 蔦屋書店 0742-35-0600

1.お名前2.メールアドレス3.電話番号をお伝えください。



■キャンセルポリシー:食材準備の都合上、3日前までのお申し込みでお願いいたします。3日前以降の予約取り消しはキャンセル料が発生いたします。予めご了承ください。

■尚、このワークショップはご自身で鉱物のようなお菓子を作って販売するためのスキルを身に着けるものではございません。ご自身でお楽しみいただくための講座です。細部まで丁寧にお教えしますので、どうぞ良い時間をお過ごしくださいませ。



【講師】

野尻知美:メルティングポットハラペコラボ株式会社 代表取締役



ハラペコラボ(harapecolab)





ハラペコラボ(harapecolab)は、食×アートの美味しい料理と楽しい空間を提供するフードクリエイター集団です。代表作『こうぶつヲカシ』をはじめ、ArtなFoodで遊ぶ世界を広めるべく活動を展開しています。福岡市南区大池、大阪市西区北堀江に直営店舗がございます。



HP :http://harapecolab.com

Instagram:

ハラペコラボ @harapecolab

ハラペコラボ大阪店 @harapecolab_osaka

こうぶつヲカシ @koubutsuwokashi



イベント概要







ハラペコラボ POP UP SHOP

会期:2023年8月1日(火)~8月30日(水)

場所:奈良 蔦屋書店 1F 暮らし平台

主催:奈良 蔦屋書店

共催:メルティングポットハラペコラボ株式会社 http://harapecolab.com

お問い合わせ先:奈良 蔦屋書店 代表番号0742ー35ー0600



店舗情報







奈良 蔦屋書店

住所:〒630-8013 奈良県奈良市三条大路1丁目691-1

電話番号:0742-35-0600

営業時間:8:00ー23:00

ホームページ:https://store.tsite.jp/nara/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-09:46)