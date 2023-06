[コロプラ]

9周年を目前に「9th Anniversary 前夜祭」第2弾も同時開催!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S(以下、『白猫』)』が、2023年6月30日(金)より9周年記念イベント - Episode 3 -「LiNK Fragment」が開幕したことをお知らせいたします。

【白猫9周年イベントサイト】https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/link_portal/







『白猫』は、簡単操作で爽快なアクションが楽しめるスマートフォン向け3DアクションRPGです。

2023年6月30日(金)16:00から、9周年記念イベント - Episode 3 -「LiNK Fragment」が開幕いたしました。

本イベントは、2023年7月14日(金)に迎える『白猫』9周年へ繋がる特別なイベントのEpisode3です。

これまでにEpisode1「LiNK Horizon」、Episode2「LiNK Dragner」とイベントを開催しており、両方のイベントを遊ぶことで、より楽しめるイベントとなっております。

イベント開幕に合わせて、「LiNK Fragment」に登場する「サヤ(CV:日高里菜)」と、異なる世界から訪れた「エレノア(CV:石見舞菜香)」と「ディラン(CV:立花慎之介)」の合計3人が登場するキャラガチャを開催しております。

さらに、来たる7月14日(金)に向けて「9th Anniversary 前夜祭」第2弾がスタートいたしました。

毎日挑戦すると最大100ジュエルを獲得できる特別なプレゼントクエストなどが開催中ですので、取り逃しの無いよう『白猫』へのログインとプレイをお忘れなく。



■9周年記念イベント - Episode 3 -「LiNK Fragment」概要

■白猫9周年イベントサイト:https://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/link_portal/



■イベント開催期間:2023年6月30日(金)16:00~



■あらすじ

エクセリアの死に心を痛めるイクシア。

対立を深めるエレノアとディラン。

故郷滅亡の真相に迫るアレス3兄弟。

世界を旅するジンとサヤの兄妹を巻き込み、

因縁の地ハルモニアで運命が交錯する――



■PV『3分でわかる「ディラン」』



動画URL:https://youtu.be/nf_k-xv7HfI



■9周年記念イベント - Episode 3 -「LiNK Fragment」PV



動画URL:https://youtu.be/TtyzaIWp_uE



■登場キャラクター

新イベントで活躍する「エレノア(CV:石見舞菜香)」、「サヤ(CV:日高里菜)」、「ディラン(CV:立花慎之介)」が登場するキャラガチャが開催中です。こちらのガチャは期間中1日1回、動画広告を視聴することでキャラ「1回」ガチャを無料でガチャることができます。

●開催期間:2023年6月30日(金)16:00~7月14日(金)15:59



「エレノア(CV:石見舞菜香)」

異なる世界より訪れたもう一人のエレノア。

身に宿せし希望は狂気と化し、叫びとなる。



「サヤ(CV:日高里菜)」

<破壊>を受け継いだ少女。新たな出会いは、

彼女に新たな意志と力をもたらす。



「ディラン(CV:立花慎之介)」

異なる世界より訪れたもう一人のディラン。

魔獣と化したヴィシャスと融合し因縁に挑む。



※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものも含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。



■公式YouTubeチャンネル「COLOPL CHANNEL」(以下:COLOPL CHANNEL)でキャラクターのアクションスキルを公開中!

「COLOPL CHANNEL」と『白猫』公式Twitter(@wcat_project)にて「エレノア(CV:石見舞菜香)」、「サヤ(CV:日高里菜)」、「ディラン(CV:立花慎之介)」の紹介動画が公開中です。

●COLOPL CHANNEL URL:https://colopl.page.link/sNzi

●『白猫』公式Twitterアカウント:https://twitter.com/wcat_project



■クエスト概要

本イベントのクエストには、「魔獣研究報告書」というアイテムを獲得できる特別なクエストがいくつかございます。

「魔獣研究報告書」は他のクエストに挑む際に装備することで、「LiNK Fragment」のクエスト内や特定の協力バトルでさまざまな効果を得た状態で挑むことができます。後日追加される高難易度のクエスト攻略などに役立つアイテムとなっておりますので、クエストの隅々まで探してみてください。

また、獲得した「魔獣研究報告書」には本イベントのお話をより楽しめる要素が含まれております。ゲーム内の「進行状況」からご確認いただけます。



■ジュエルパック

ガチャなどを引くために必要なジュエルを購入できる特別な「ジュエルパック」が発売中です。詳細についてはゲーム内のお知らせをご確認ください。



▼LiNK Fragment プレミアムジュエルパック

・価格:10,000円(税込)

・販売期間:2023年6月30日(金)16:00~7月14日(金)15:59

・内容物(1回目):「ジュエル」675個、「プレミアムキャラガチャチケット」1枚、「プレミアム武器ガチャチケット」1枚、「キャラ1体or武器2個抽選券」1枚、「プレミアムデイリールーレット」14日間、「ジュエルストーン2倍」14日間、「新イベントキャラ保証」

※2回目~4回目の購入時の内容は異なります。詳しくはゲーム内をご確認ください。



▼プレミアムジュエルパックLite

・価格:6,000円(税込)

・販売期間:2023年6月30日(金)16:00~7月14日(金)15:59

・内容物:「ジュエル」400個、「プレミアムキャラガチャチケット」1枚、「プレミアム武器ガチャチケット」1枚



▼動くスタンプ付きジュエルパック

・価格:800円(税込)

・販売期間:2023年6月30日(金)16:00~7月14日(金)15:59

・内容物:「ジュエル」54個、「動くスタンプ」1個、「虹のルーンの欠片」4,000個



■「9th Anniversary 前夜祭」第2弾

7月14日(金)の『白猫』9周年に向けて、さまざまなキャンペーンが実施される「9th Anniversary 前夜祭」の第2弾がスタートいたしました。第2弾では、スフィアがもらえる「デイリーチャンスクエスト」の毎日開催や、「ジュエルもりもり!育つプレゼントクエスト」などを開催しております。

中でも「ジュエルもりもり!育つプレゼントクエスト」は、開催期間中に毎日挑戦することで最大100ジュエルを獲得できる特別なプレゼントクエストとなっているので、取り逃しにはご注意ください。

前夜祭第2弾の詳細については、「COLOPL CHANNEL」で公開中の「9周年記念おせニャん」やゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼情報番組「9周年記念おせニャん -Episode3-【白猫プロジェクト NEW WORLD'S】」

動画URL:https://youtu.be/Qj_QIhq1RMo



【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】



『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。2023年7月14日(金)に9周年を迎えます。

◆アプリ名 :白猫プロジェクト

◆価格 :アイテム課金制

▼ダウンロードページ:https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/117nd0vz/

▼Amazon Androidアプリストア: https://www.amazon.co.jp/dp/B00P92ROJE

※Kindle Fireシリーズ以外では、上記URLよりAmazon AndroidアプリストアをAndroid(TM)端末にインストールし、お楽しみください。

◆公式サイト: https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式Twitterアカウント : https://twitter.com/wcat_project



【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年9月末時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容 :スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/

コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



(C)COLOPL, Inc.



※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※YouTube、Androidは Google LLC の商標です。

※Amazon、Amazon.co.jp、FireおよびAmazon.co.jpロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ:アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/30-20:16)