[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年4月1日(土)に『SPEEDSTAR RECORDS 30th Anniversary「LIVE the SPEEDSTAR」supported by ビクターロック祭り』を見放題で独占ライブ配信いたします。本公演は月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。







幅広いジャンルで活躍するアーティストが多数所属する、スピードスターレコーズが設立30周年を記念して開催した『SPEEDSTAR RECORDS 30th Anniversary「LIVE the SPEEDSTAR」supported by ビクターロック祭り』。

出演陣には、星野源をはじめスガシカオや竹原ピストル、矢野顕子などいつの時代も音楽で人々に感動を届け続けてきた豪華アーティスト15組が集結。“アーティストが自由に音楽を楽しみ、観客も存分に音楽を楽しむ”をコンセプトに、会場が一体となり記念すべき周年を盛り上げます。

このたびU-NEXTでは、3月18日(土)に幕張メッセで開催される『SPEEDSTAR RECORDS 30th Anniversary「LIVE the SPEEDSTAR」supported by ビクターロック祭り』を、4月1日(土)に特別版として見放題で独占ライブ配信いたします。音楽を愛するアーティストと観客が作り上げる記念すべき貴重な公演をぜひお楽しみください。



またU-NEXTでは出演アーティストのライブ映像やMVを多数配信しております。こちらもあわせてご覧ください。

【出演アーティスト作品はこちら】

https://www.video.unext.jp/browse/feature/FET0010861



SPEEDSTAR RECORDS 30th Anniversary「LIVE the SPEEDSTAR」supported by ビクターロック祭り









【配信ライブの詳細はこちら】

https://www.video.unext.jp/livedetail/LIV0000000904



【配信期間】

配信ライブ:2023年4月1日(土)16:00~ライブ終了まで

見逃し配信:準備出来次第~2023年4月9日(日)23:59まで



【出演アーティスト】(五十音順)

UA

AA=

くるり

KREVA

GRAPEVINE

斉藤和義

THE BACK HORN

スガ シカオ

SPECIAL OTHERS

竹原ピストル

つじあやの

藤巻亮太

星野源

矢野顕子

LOVE PSYCHEDELICO









【視聴可能デバイス】

・スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)

・パソコン(Google Chrome / Firefox / Microsoft Edge / Safari)

・テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay)

※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。26万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに88万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/18-18:15)