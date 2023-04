[マリオット・インターナショナル]

東京エディション虎ノ門は、2023年5月1日(月)より、ウェルネスとマインドフルネスにフォーカスしたシグネチャーマッサージを、同ホテル内31階のThe Spa at The Tokyo EDITION, Toranomon(スパ アット 東京エディション虎ノ門)にて提供を開始いたします。







身体の状態や好みに合わせたロングストロークのオイルマッサージは、Le LaboによるEDITIONオリジナルの香り「ブラックティー」のエッセンシャルオイルを使用し、贅沢なアロマで五感を満たしながら究極の癒しへと誘います。世界中のエディションホテルで提供されるこちらのシグネチャートリートメントは、各都市のローカルのエッセンスを加えており、東京エディション虎ノ門では「黒」をテーマに、日本ならではの文化を取り入れた特別なコースをデザインいたしました。東京の中心で、ラグジュアリーなスパトリートメントによる洗練のリラクゼーションをご体験ください。





〈施術の流れ〉



1. 熟練のセラピストによるカウンセリングとともに、活性炭入りチャコールウォーターをウェルカムドリンクとしてお召し上がりいただきます。ドリンクに含まれる国産竹炭には、身体を浄化する抗酸化作用があるといわれています。



2. トリートメントは、ローカルのエッセンスを取り入れたリチュアルから始まります。ウェルカムリチュアルとしてクリスタルヒーリングを使用し、気の流れを整え、マインドフルネスな癒しの時間へと誘います。さらに、東京産の日本酒とブラックシリカソルトを使ったスクラブで、フットバスを行います。この組み合わせが体を芯から温め、肌の潤いを保ちながら優しく角質をケアします。



3. Le LaboによるEDITIONオリジナルの香り「ブラックティー」のエッセンシャルオイルを使用し、身体の状態や好みに合わせた圧をかけたロングストロークのオイルマッサージの施術を行います。複雑でリッチなアロマが五感を満たしながら至福のウェルビーイングとコンフォートへと導きます。心身ともにリラックスしリフレッシュする穏やかなひとときをお約束します。



4. トリートメントの後には、免疫力を高める効果があるとされる緑茶にベルガモットやユズ*を加えた特製ブレンドティーに、老舗榮太樓の胡麻板黒を添えてお出しします。和のエッセンスを感じながら、心身ともにリラックスする時間をお過ごしください。(*季節により異なります)









TOKYO EDITION SIGNATURE MASSAGE

提供期間:2023年5月1日(月)~

90分 ¥40,500(税・サ込)



The Spa at The Tokyo EDITION, Toranomon(スパ アット 東京エディション虎ノ門)

営業時間:10:00 ~ 22:00

場所 :東京エディション虎ノ門 31F LINK

住所 :〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1

予約 :03-5422-1640 または spa.tokyo@editionhotels.com





The Spa at The Tokyo EDITION, Toranomon について

2020年に日本初上陸を果たしたフランス発のオーガニックコスメ「Absolution」と、ヘアビューロンなどで知られる「Bioprogramming(バイオプログラミング)」のプロダクトを、スパとしては日本初導入となるトリートメントメニューで体験できるスパ「The Spa at The Tokyo EDITION, Toranomon」。

ボディ、フェイシャル、スカルプなど、ゲストのお身体の状態やご希望に合わせた多彩なメニューをご用意し、終始リラックスしてお寛ぎいただけるよう、様々な工夫を凝らしています。美容とウェルネスを追求し、ラグジュアリーとコンフォートを融合させた洗練された技術を身も心も休まる穏やかな空間でご堪能いただけます。サウナとミストサウナを備えたカップルスイート1室を含む、全6室のトリートメントルームを完備。ショップではEDITIONオリジナル商品や、トリートメントで使用する商品などを販売しております。





エディションホテルについて

エディションホテルは、斬新で予測不能な驚きに溢れ、ゲスト一人ひとりに合わせたユニークなホテル体験で、これまでのラグジュアリーを再定義する唯一無二のライフスタイルホテルブランドです。最高のダイニング、エンターテイメント、サービス、およびアメニティのすべてを「一つ屋根の下」で提供しながら、エディションホテルは個々に完全にユニークでその土地その時に合わせた文化的かつ社会的背景を最高の形で反映しています。ラグジュアリーや文化に精通し、サービスに敏感なお客様にとって、エディションの体験とライフスタイルは、テイストメイキングデザインと革新性、そしてグローバル規模での卓越したサービスの、前例のない融合と完璧なバランスを提供します。

現在エディションは、世界各地で15のホテルを運営していますが、2023年にはさらなる国際展開を計画しており、 新たに5軒のホテルをオープンする予定があることを発表しています。ローマ、メキシコのリビエラ・マヤ・アット・カナイ、シンガポール、ジェッダを含む4つの都市にオープンを予定しており、そして東京の2拠点目となる銀座もオープンする予定です。これら世界各地での開業は、マリオット・インターナショナルのラグジュアリーブランドの一つである「エディション」の、力強い成長を裏付けるものとなっています。



