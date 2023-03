[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、日本初登場となる韓国ドラマ『赤い風船 ~絡み合う糸~』『インサイダー』『クリーニングアップ』を独占配信することを決定いたしました。『赤い風船 ~絡み合う糸~』『クリーニングアップ』は3月17日(金)、『インサイダー』は3月20日(月)より配信いたします。また4月1日(土)からは『殺人者の買い物リスト』を独占配信いたします。







『赤い風船 ~絡み合う糸~』は2022年12月に韓国・TV朝鮮で放送された大ヒットドラマです。『オーケー、グァン姉妹』『王家の家族たち』など様々な家族の姿を描いたホームドラマに定評のあるムン・ヨンナムが脚本を担当。他人と比べて相対的に何かを奪われたり疎外されているかのように感じる“相対的剥奪感”と、それらに起因する欲望、そしてその欲望の解消をテーマに予測不能な愛の物語を描いています。



主演を務めるのは『愛の不時着』でお馴染みのソ・ジヘです。親友パダ(ホン・スヒョン)の夫チャウォン(イ・サンウ)へ密かに想いを寄せる家庭教師のチョ・ウンガン役に扮し、自身の欲望を解消するためにもがき続け、周囲を波乱に巻き込んでいく主人公を好演。過激で手に汗握るストーリーが話題になり、最終回では自己最高視聴率11.6%を記録するなど好視聴率を記録し続けた話題作です。日本初登場となる本作は3月17日(金)より見放題で独占配信いたしますので、ぜひお楽しみください。



『赤い風船 ~絡み合う糸~』<全20話>







【配信開始日】

第1話~第10話:2023年3月17日(金)12:00

第11話~第20話:2023年4月7日(金)12:00

【配信形態】見放題

【出演】ソ・ジヘ、イ・ソンジェ、ホン・スヒョン、イ・サンウ、チョン・ユミン ほか

【STORY】

親友でジュエリーデザイナーのパダの下で働くウンガン。37歳の彼女には公務員を目指す彼氏テギがいたが、彼女の心にはいつも別の男がいた。それは、パダの夫チャウォン。秘めていた心はふくらみはじめ、それぞれの関係は風船のようにはじけようとしていた。



『インサイダー』は、2022年6月より韓国・JTBCで放送されたカン・ハヌル主演のアクションサスペンスです。『麗<レイ>~花萌ゆる8人の皇子たち~』『ミセン-未生-』などドラマや映画で多方面に活躍するカン・ハヌルが今作で演じるのは、司法修習生のキム・ヨハン。検察の汚職を暴くため博場に潜入捜査をするも難航し一転奈落の底に。奪われてしまった自身の人生を取り戻すため、刑務所の賭博場で命を賭けて死闘を繰り広げます。緻密な頭脳戦はもちろん、華やかなアクションも見どころです。

『インサイダー』<全16話>







【配信開始日】

第1話~第8話:2023年3月20日(月)12:00

第9話~第16話:2023年4月14日(金)12:00

【価格】各385円(税込)/視聴期間:3日間

【出演】カン・ハヌル、イ・ユヨン、ホ・ソンテ、キム・サンホ、カン・ヨンソク、パク・ソングン、カン・シンヒョ ほか

【STORY】

信頼する上長の言葉で、検察の汚職を暴くため賭場に潜入捜査をしていた司法修習生のキム・ヨハン。難航する捜査は、より危険な刑務所への潜入に移っていく…。命を懸けた賭けをする中で、彼は英雄から復讐者へと変わり、刑務所のトップに昇り詰めていく。



『クリーニングアップ』は、偶然耳にしたインサイダー情報で、株式戦争に飛び込んだ証券会社の清掃員たちの予測不能な物語です。2022年6月に韓国・JTBCで放送され、『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』以来4年ぶりのドラマ出演となるヨム・ジョンアが主演を務めています。インサイダー情報を聞いてしまったヨム・ジョンア扮するシングルマザーのオ・ヨンミと、同僚のアン・インギョン(チョン・ソミン)とメン・スジャ(キム・ジェファ)の3名。彼女たちが変哲もない人生が一変する一世一代のチャンスにどう挑むのか、多彩で魅力的なキャラクターにも注目です。

『クリーニングアップ』<全16話>







【配信開始日】

第1話~第8話:2023年3月17日(金)12:00

第9話~第16話:2023年3月24日(金)12:00

【価格】各330円(税込)/視聴期間:3日間

【出演】ヨム・ジョンア、チョン・ソミン、キム・ジェファ、イ・ムセン、ナ・イヌ ほか

【STORY】

清掃員として働くヨンミは、2人の子を持つシングルマザー。家庭を支え必死に生きる彼女だが、賭博がやめられず借金を抱えていた。そんな彼女が偶然、勤務先で株のインサイダー取引を耳にする。金に困っていたヨンミは、その違法な行為に手を染めていく…。



『殺人者の買い物リスト』は、平凡な町で起きた謎の殺人事件を、現場近くのスーパーの社長とレジ担当、そして警察官がレシートを手がかりに解決に導く短編推理ドラマです。2022年4月より韓国・tvNで放送された本作は、数々のヒット作を輩出してきたスタジオドラゴンが制作。天才的な記憶力を持つレジ担当のアン・テソンをバラエティ番組で活躍するイ・グァンス、町の熱血巡査でテソンに好意を寄せるト・アヒをソリョン(AOA)、テソンの母でスーパーを経営する社長をチン・ヒギョンが演じています。ユニークな設定のコミカルな捜査劇をぜひお楽しみください。

『殺人者の買い物リスト』<全8話>







【配信開始日】2023年4月1日(土)12:00

【価格】各330円(税込)/視聴期間:3日間

【出演】イ・グァンス、ソリョン(AOA)、チン・ヒギョン、パク・ジビン ほか

【STORY】

子供の頃、天才的な記憶力で偽札を見つけ、母と共に犯人を捕えたテソン。だが今、彼は公務員試験に何度も落ち、彼女とは別れる寸前の冴えない男になっていた。公務員を諦めたテソンは、実家のスーパーで働き始める。そんな中、彼は常連客の死体を見つける。



(C) TV Chosun 2022 (C) SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved. (C) STUDIO DRAGON CORPORATION



U-NEXTとは



U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。26万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに88万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。U-NEXT:https://video.unext.jp※GEM Partners調べ/2023年1月時点国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/14-19:46)