MISIAさんと湖池屋が届ける“アイノカタチ”



株式会社湖池屋(社長:佐藤章)は、日本を代表する歌手のひとりであるMISIAさんとコラボレーションしたポテトチップス「アイノポテチ」シリーズより、MISIAさんが歌う“ソウルジャズ”の世界観を表現した新商品「ポテトチップス アイノポテチ ソウルジャズバーガー」を、2023年11月6日(月)に全国・全チャネルにて発売します。







湖池屋は、豊かな社会の実現とその持続に貢献するため、45 年以上に渡って協賛会社として運動に参加しているベルマーク教育助成運動をはじめ、お菓子を通じた様々な社会貢献活動に取り組んでいます。アフリカの子どもたちへの教育支援や、子どもたちの医療支援などの社会貢献活動に積極的に取り組むMISIAさんの考えに湖池屋が共感し、また、MISIAさん本人が大好きな「ポテトチップス」を通じて社会貢献活動に取り組み、発信したいという思いが重なり、コラボ商品「アイノポテチ」が誕生しました。



第1弾の取り組みとして、2022年10月から開催されたMISIAさんの全国アリーナツアー「Yakult presents 25th Anniversary MISIA THE GREAT HOPE」の会場にて、「アイノポテチ MISIAオリジナルのり塩」「アイノポテチ メロンパン味」の2種類を販売し、大好評につき即完売となりました。この度、ライブに行かれたファンの方だけでなく、より多くの方にMISIAさんと湖池屋が届ける“アイノカタチ”を手に取っていただきたいとの思いから、新商品の一般発売が決定しました。



MISIAさん本人が味案・味名の考案にも携わり誕生した「ポテトチップス アイノポテチ ソウルジャズバーガー」は、本格的なアメリカのハンバーガーをイメージし、ベーコンやチーズ、オニオンの具材にペッパーが弾ける味わいで、まるでMISIAさんが歌うソウルジャズのようなダイナミックな味わいのポテトチップスです。また、1袋からできる社会貢献を通じて愛の輪を広げたいとの思いから、1袋あたり1円を国立成育医療研究センターの「アイノカタチ基金」に寄付し、ポテトチップスというカタチで子どもたちにサポートを届けます。



パッケージにおいては、「アイノポテチ」がMISIAさんと湖池屋のコラボ商品だとひと目で伝わるようMISIAさんの肖像をシンボルマークとし、味名の“ソウルジャズ”の世界観を表現しながらも、スナックらしい楽しさのあるデザインにまとめました。また、左上には「アイノカタチ基金」への寄付マークを表示することで、MISIAさんの活動を応援するメッセージとしております。



1袋からできる社会貢献として、MISIAさんと湖池屋が届ける“アイノカタチ”として開発された「ポテトチップス アイノポテチ ソウルジャズバーガー」をぜひお買い求めください。





【商品概要】

■商品名/内容量

「ポテトチップス アイノポテチ ソウルジャズバーガー」/53g



■価格

オープン価格



■発売日/販売先

2023年11月6日(月)/全国・全チャネル



■ブランドサイト

(URL) https://potatochips.koikeya.co.jp/





●MISIA(ミーシャ)

1998年デビュー。「Everything」「アイノカタチ」など数多くのヒット曲を持つ国民的歌手。東京オリンピック開会式では日本国歌「君が代」を独唱。社会貢献活動にも積極的で、長年にわたって国内の子どもたちのサポートやアフリカの子どもたちの教育支援などに従事しており、その功績からアフリカ開発会議(TICAD)などの国際会議の大使も歴任している。

2023年にデビュー25周年を迎え、全国アリーナツアー「25th Anniversary MISIA THE GREAT HOPE」を開催し9都市23公演で20万人を動員。9月には配信シングル「傷だらけの王者」「愛をありがとう」を2作同時リリースし、11月からは全国アリーナツアー「25th Anniversary MISIA星空のライヴⅫ」を開催する。



「25th Anniversary MISIA 星空のライヴⅫ Starry Night Fantasy」

チケット発売中: https://l-tike.com/misia/

MISIA Official Site: https://www.misia.jp



●アイノカタチ基金



東京・世田谷区の国立成育医療研究センターが設立した基金。基金への寄付は、先進的な医療への支援や子どもたちの療養環境の整備などに使われている。基金の名称はMISIAの楽曲タイトルに由来し、MISIAはこれまでにもアイノカタチ基金へさまざまなサポートを実施している。





