[コロプラ]

パラメータ調整やスキル覚醒Lv上限解放なども実施!!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S(以下、『白猫』)』にて、『初音ミク』とのコラボイベントを再開催したことをお知らせいたします。







『白猫』は、簡単操作で爽快なアクションが楽しめるスマートフォン向け3DアクションRPGです。

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発したバーチャルシンガーです。

2023年6月5日(月)より、2017年8月に開催したコラボイベント「初音ミク×白猫プロジェクト」を過去に行ったコラボから内容を調整して再開催いたしました。本コラボイベントでは『白猫』の世界に迷い込んだ「初音ミク」が、自分のマスターを探すオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。コラボイベント「私とあなたのハジメテノオト」の最初のクエストをクリアすることで、公式衣装の「初音ミク」を仲間にできます。

また、イベントに登場する「姫星ミク」「花咲ミク」「機響ミク」を仲間にできるコラボキャラガチャも再登場しております。

再開催に合わせて新要素もご用意しております。本コラボイベントに登場する「初音ミク」「姫星ミク」「花咲ミク」「機響ミク」のパラメータ調整とスキル覚醒Lv上限解放をはじめ、武器の神進化を実施いたしました。また、後日開催の4人協力バトルでは難易度の追加や報酬の調整を行っております。

まだコラボイベントを遊んだことのない皆様も、一度遊んだことのある皆様も、ぜひこの機会にコラボイベント再開催をお楽しみください。



■初音ミク×白猫プロジェクト 概要

本イベントは2017年8月に開催したコラボイベントです。



■イベント開催期間:2023年6月5日(月)16:00~6月23日(金)15:59



■あらすじ

長い眠りからある日突然目覚めた、歌を歌うアンドロイドの<ミク>。

彼女は他の<ミク>たちとの出会いを通じて、自分だけの音を紡いでいく――



■登場キャラクター

コラボイベント「私とあなたのハジメテノオト」の一番最初のクエストをクリアすると、「初音ミク」を仲間にできます。



初音ミク



また、コラボイベントに登場する「姫星ミク」「花咲ミク」「機響ミク」を仲間にできるキャラガチャも再登場いたします。本コラボキャラガチャの「10+1回」ガチャは、初回のみジュエル50個引きでガチャることができます。さらに、期間中1日1回、動画広告を見ることでキャラ「1回」ガチャを無料でガチャることが可能です。

●コラボキャラガチャ開催期間:2023年6月5日(月)16:00~6月23日(金)15:59



姫星ミク



花咲ミク



機響ミク



※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものも含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

※一部イベント内容が過去に開催されたものと異なる場合がございます。



■新要素

さらにコラボイベントをお楽しみいただけるよう、再開催に合わせて新要素をご用意しております。



●パラメータ調整とスキル覚醒の上限解放を実施!

本イベントに登場する「初音ミク」「姫星ミク」「花咲ミク」「機響ミク」のパラメータ調整とスキル覚醒Lvの上限解放を実装いたしました。



●コラボ武器の神進化を追加!

コラボ武器ガチャに登場する4種類の武器に神進化を追加いたしました。神進化することでより強い武器へと進化することができます。



●後日開催予定の4人協力バトルに難易度★35を追加!

後日開催予定の4人協力バトルに難易度★35を追加いたします。

また、報酬の内容も一部調整いたしました。



■Twitterキャンペーン

『白猫』公式Twitter(@wcat_project)では、「初音ミク」にちなんで抽選で39名様にAmazonギフトカード3,939円分をプレゼントするTwitterキャンペーンを実施しております。公式Twitterをフォローし、キャンペーン対象ツイートをリツイートすることで応募いただけますのでぜひチェックしてみてください。

▼キャンペーン期間

2023年6月5日(月)~6月11日(日)23:59

▼『白猫』公式Twitter

https://twitter.com/wcat_project



【『初音ミク』とは】

https://piapro.net



“歌声合成ソフトウェア”であり、ソフトウェアのパッケージに描かれている“キャラクター”です。メロディと歌詞を入力するだけで、そのとおりに歌を歌わせることができます。クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以降、クリプトン)が企画・開発し、2007年8月31日に最初のソフトウェアを発売しました。



発売後、クリエイター達によるインターネット上への楽曲投稿を機に、一躍人気となりました。音楽だけでなく、イラストや動画など様々なジャンルのクリエイターも、クリプトンの許諾するライセンス(*1)のもと「初音ミク」をモチーフとした創作に加わり、創作の連鎖が生まれていきました。



現在では、ソフトウェアという枠組みをはるかに超えて、バーチャル・シンガーとしても活躍しています。3DCGを駆使した新たな映像・演出技術の開発により、これまでにない形でのアーティストコラボレーションや、国内外でのコンサートを実現させました。また、世界規模でグッズや書籍・ゲームなどのコンテンツ展開を行うなど、多方面で活躍しています。



(*1)キャラクター利用に関する独自ライセンス……クリプトンは、クリエイターが作品を投稿し、コラボレーションできる場として2007年12月にCGM型コンテンツ投稿サイト「ピアプロ」(piapro.jp)を開設しました。また、自社のキャラクターを非営利目的において合法的に二次利用できるよう、ピアプロキャラクターライセンス(PCL)を規定して利用を許諾しています。2012年12月にはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY-NC)にも対応しました。



【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。さらに、バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。



◆アプリ名 :白猫プロジェクト

◆価格 :アイテム課金制

▼ダウンロードページ:

https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/10w8g60r/

▼Amazon Androidアプリストア:

https://www.amazon.co.jp/dp/B00P92ROJE

※Kindle Fireシリーズ以外では、上記URLよりAmazon AndroidアプリストアをAndroid(TM)端末にインストールし、お楽しみください。

◆公式サイト: https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式Twitterアカウント : https://twitter.com/wcat_project



【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年9月末時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容 :スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/

コロプラでは"Entertainment in Real Life"をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



(C) CFM

(C)COLOPL, Inc.



※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※iOSは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。

※YouTube、Androidは Google LLC の商標です。

※Amazon、Amazon.co.jp、FireおよびAmazon.co.jpロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ:アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-17:46)