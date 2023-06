[ゲームオン]

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン))は、新作のスマートフォン向けRPG『絶対守護者カレン 放置型RPG』において、AppStore及びGooglePlayにて、全世界(韓国除く)で事前登録を開始いたしました。







『絶対守護者カレン 放置型RPG』は、人工知能ホログラムシステムで稼働する「カレン」を操作し、「Kage」と戦いを繰り広げるRPGです。多彩なスキル等によって、敵をなぎ倒して成長していく爽快感が味わえます。



◆自分なりの「カレン」を作れる

頭部、武器、衣装などを組み合わせ、自分ならではの「カレン」を作ることができます。



◆自動で戦闘、プレイ外でも成長素材が貯まる

戦闘では、手動操作だけでなく自動も可能で、ゲームをプレイしていない状態でも、「カレン」の成長に必要なゴールドが収集されます。



◆多数のやり込み・収集コンテンツ

巨大なボスの攻撃をかわしながら討伐する「突然変異」、装備等がもらえ上階へと進む「無限のビル」、制限時間内に攻撃を当てただけ魔晶石が手に入る「補給路襲撃」など、やり込みコンテンツも豊富です。



◆最大で装備6,000個!? 事前登録者 特典

事前登録特典としてプレゼントする「限定コスチューム」だけでなく、登録者数に応じて、最大で6,000個の装備が手に入るダイヤを差し上げます。





【事前登録 受付中】『絶対守護者カレン 放置型RPG』 GooglePlay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowiz.game.suhoja&hl=ja



【事前登録 受付中】『絶対守護者カレン 放置型RPG』 AppStore

https://x.gd/lMJqJ





<絶対守護者カレン プロローグ>

ある日、都市中心部に次元の隙間が現れた。

隙間から無数の「Kage」が現れ、周辺の生命や物体へと形を変え、

瞬く間に世界を侵食していった。



各国の政府は静観していたが、

「Kage」の圧倒的な破壊力と伝染速度の前に危機感を覚え、

統一の対策機関を設立した。



数か月後、

人工知能ホログラムシステムを稼働させた。

それは、ネットでつながった全世界の人々により操作され、

「Kage」に唯一対抗し得る半物質生命体。



人々はその生命体、彼女を「絶対守護者カレン」と呼んだ。













※Android、Google Play、Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。





<『絶対守護者カレン 放置型RPG』ティザーサイト>

https://guardian.pmang.cloud



<『絶対守護者カレン 放置型RPG』日本向け公式Twitter>

@shugo_karenjp



●コピーライト表記

(C) NEOWIZ & (C) Rookie Project. All Rights Reserved.







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-19:46)