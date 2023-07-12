舞台「アキバ冥途戦争 ～浪速喰い倒れ狂騒曲～」アニメ出演声優…
［株式会社ハピネット］
7月7日(金)よりオフィシャル先行受付中！
株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：榎本誠一、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸智康）は、2023年9月6日(水)から10日(日)まで主幹事として企画・運営する『舞台「アキバ冥途戦争 ～浪速喰い倒れ狂騒曲（なにわくいだおれきょうそうきょく）～」』において、豪華ゲストが登壇するアフタートークやお見送りの実施が決定したことをお知らせします。また、和平なごみ（佐藤日向）、万年嵐子（野本ほたる）、ゆめち（長澤茉里奈）、しぃぽん（橋本梨菜）、ゾーヤ（護あさな）、店長（鳥居みゆき）のとんとことんメンバー6人が正座で一堂に会するインパクトの強いビジュアル、ならびに入場者特典情報を新たに公開しました。
アニメ「アキバ冥途戦争」はCygames×P.A.WORKSのタッグで贈る、オリジナルアニメーション作品で、1999年の秋葉原で少女たちが「萌えと暴力について」真剣に向き合い成長していく姿を描くメイドお仕事奮闘記です。日本国内のみならず全世界のアニメファンに大きな反響を呼んでいます。
脚本・演出は、舞台『モブサイコ100』、ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』、≠ME ACT LIVE『おジャ魔女どれみドッカ～ン！』などを手掛け、舞台に笑いと感動の新風を巻き起こし続ける川尻恵太（SUGARBOY）が務めます。
7月7日(金)10:00からカンフェティ、ローチケにてオフィシャル先行受付を開始しました。
今後も公式HP、Twitterにて情報を公開しますので、ご確認ください。
＜タイトル＞
舞台「アキバ冥途戦争 ～浪速喰い倒れ狂騒曲（なにわくいだおれきょうそうきょく）～」
＜公演概要＞
■公演期間：2023年9月6日(水)～9月10日(日)
■劇場：博品館劇場
(〒104-8132 東京都中央区銀座8-8-11)
2023年
9月6日(水) 開演19:00
9月7日(木) 開演14:00 ／ 開演19:00
9月8日(金) 開演19:00
9月9日(土) 開演13:00 ／ 開演18:00
9月10日(日) 開演12:00 ／ 開演16:00
※ロビー開場、場内開場は45分前を予定しております。
≪アフタートーク≫
・9月7日(木) 19:00回
長澤茉里奈、橋本梨菜、護あさな、【ゲスト】田中美海、ジェーニャ
・9月8日(金) 19:00回
上西恵、古賀成美、反橋宗一郎、鳥居みゆき
・9月9日(土) 18:00回
佐藤日向、野本ほたる、【ゲスト】近藤玲奈
※本内容は場合により予告なく変更する場合がございます。
≪お見送り≫
舞台上からのお見送りを予定しております。
・9月6日(水) 19:00回 / 9月7日(木) 14:00回 / 9月9日(木) 13:00回
佐藤日向、野本ほたる、長澤茉里奈、橋本梨菜、護あさな、上西恵、古賀成美、
反橋宗一郎、鳥居みゆき
※本内容は場合により予告なく変更する場合がございます。
■スタッフ
原作：ケダモノランド経営戦略室『アキバ冥途戦争』
脚本/演出：川尻恵太（SUGARBOY）
音楽：あらいふとし ミヤジマジュン
美術：荒川真央香
舞台監督：吉川尚志（劇団SURF SHOP）
音響：遠藤宏志
照明：萩原賢一郎（アルティプラノ）
映像：ワタナベカズキ
衣装：早瀬昭二 辻沙織（マッシュトラント）
ヘアメイク：成谷充未
振付：吉浜あずさ
殺陣・アクション指導：加藤学
宣伝美術：新屋敷翠
カメラマン：中原幸
配信・収録：彩光堂
演出助手：エダカヨ
制作進行：東京舞台製作
票券：野田紅貴（カンフェティ）
ロビー運営：宮野風紗音（かるがも団地）
■キャスト
和平なごみ：佐藤日向
万年嵐子：野本ほたる
ゆめち：長澤茉里奈
しぃぽん：橋本梨菜
ゾーヤ：護あさな
富美代：上西恵
虎飼キズナ：古賀成美
取り立て屋：反橋宗一郎
店長：鳥居みゆき
御徒町：森田真礼
アンサンブル：七瀬葵/大橋美憂/池田実桜/仲村桃香
■チケット料金
SS席（非売品グッズ付）：12,800円（全席指定/税込）
S席：9,800円（全席指定/税込）
■入場者特典
ご来場いただいた方に非売品チェキ風カードを1枚プレゼント！
・前半期間（9月6日(水)～9月8日(金)）
なごみ・嵐子・ゆめち・しぃぽん・ゾーヤ集合ver.
・後半期間（9月9日(土)～9月10日(日)）
店長・取り立て屋・富美代・キズナ集合ver.
■チケットスケジュール
◇オフィシャル先行（抽選）［カンフェティ・ローチケ］
受付期間：7月7日(金) 10:00～7月16日(日)23:59
・カンフェティ
http://confetti-web.com/akibamaidwar
・ローチケ
https://l-tike.com/akibamaidwar/
Ｌコード：32921
◇プレイガイド先行（先着）［ローチケ］
販売期間：7月22日(土) 12:00～7月30日(日) 23:59
ローチケ：https://l-tike.com/akibamaidwar/
◇一般（先着）［カンフェティ・ローチケ］
・カンフェティ
http://confetti-web.com/akibamaidwar
販売期間：8月5日(土) 10:00～8月31日(木) 23:00
・ローチケ
https://l-tike.com/akibamaidwar/
販売期間：8月5日(土) 10:00～8月31日(木) 23:59
■公式HP：
https://st-akbmaidwar.com
■公式Twitter：
https://twitter.com/st_akbmaidwar
■銃器協力
株式会社東京マルイ
■協賛
新横浜ラーメン博物館、メイドカフェ『氷の国のリリアンプリアン』
■原作/監修：ケダモノランド経営戦略室
■企画/主催：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C)「アキバ冥途戦争」製作委員会
(C)舞台「アキバ冥途戦争」
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/12-10:16）
データ提供
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