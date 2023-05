[コロプラ]

ショットがブレにくい「ストレートショット」に注目!



株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、スマートフォン向けゲーム『白猫GOLF』にて、新ゴルファー「チャコ(CV:小野寺 瑠奈)」が登場したことをお知らせいたします。

【『白猫GOLF』公式サイト】https://colopl.co.jp/shironekogolf/







本日5月31日(水)16:00より、プレイヤーのインストラクターを務めている「チャコ(CV:小野寺 瑠奈)」が、プレイアブルキャラクターとして登場しました。新ゴルファー登場を記念した新たなショートPVも公開中ですので、そちらもぜひご覧ください。あわせて公式Twitterでは、「チャコ」のキャラクターボイスを担当する小野寺瑠奈さんの「サイン色紙」が抽選で当たるキャンペーンも開催中です。



【今すぐプレイ!【白猫GOLF】新ゴルファー「チャコ」(CV. 小野寺瑠奈)登場!】

https://youtube.com/shorts/V-Slak8ZnHI?feature=share



加えて、「交換所」機能を定常化しました。「交換所」ではゲームを遊び進めることで獲得できる「ゴルフチップ」を使って、お好きなシリーズのクラブが1本確定で獲得できる「チェスト」や、育てたい種類の「クラブルーン」や「コイン」と交換することができます。

さらに新コース「トロピカルコース」が登場しました。このコースは南国の島をイメージして設計されており、白い砂浜と群島が特徴となっています。ぜひプレイしてみてください。

また、「クラブ成長応援キャンペーン」を現在開催中です。ログインするだけで、クラブのレベルアップに必要な「コイン」「クラブルーン」が獲得できますので、ぜひご参加ください!



本日より新しくゲームを始められる方でも、事前登録達成報酬である【ガチャ40回分のGジュエル】を手に入れていただけますので、ぜひ『白猫GOLF』を遊んでみてください。







【ピックアップウェアガチャ~チャコ~ 開催!】



「チャコ(CV:小野寺 瑠奈)」がピックアップされたウェアガチャを開催中です。

「チャコ」の専用ウェア(★★★★)を手に入れれば、「チャコ」を使用できます。



■チャコ(CV:小野寺 瑠奈)

何よりもゴルフを愛する少女。

白猫ゴルフクラブのインストラクターとして、皆にゴルフの楽しさを伝えてゆく。

「ゴルフの楽しさ、伝えたい♪」



■初期パッシブスキル:

・ドライバーを使うとカーブDOWN【Lv1】

・長距離オートパターの成功率UP【Lv2】



■スキルショット:「ストレートショット」

左右へのブレが小さくなり、カーブせずにボールがまっすぐ飛びます。マトの端に当たった場合でも横ブレが小さく、飛距離を伸ばしつつ狙った場所に落としやすくなります。



■ガチャ開催期間

2023年5月31日(水)16:00~2023年6月30日(金)15:59 予定



※★はレア度を指します。

※その他「チャコ」の詳細はゲーム内をご確認ください。







【「チャコ登場記念!フォロー&リツイートキャンペーン」を開催!】



「チャコ(CV:小野寺 瑠奈)」の登場を記念して、「チャコ」のキャラクターボイスを担当する小野寺瑠奈さんの「サイン色紙」が抽選で3名様に当たる「フォロー&リツイートキャンペーン」を開催中です。

『白猫GOLF』公式Twitterをフォローして、対象のツイートをリツイートすることで応募完了となりますので、ぜひ奮ってご参加ください。



■開催期間

2023年5月31日(水)16:00~2023年6月6日(火)23:59 予定



■『白猫GOLF』公式Twitter:https://twitter.com/wcat_golf







【「交換所」機能を定常化!】



「交換所」機能を定常化しました。

交換所では、お好きなシリーズのクラブが1本確定で獲得できる「チェスト」や、育てたい種類の「クラブルーン」や「コイン」をたくさん獲得することができます。



交換所でのアイテム交換には「ゴルフチップ」が必要になります。ゴルフチップは、従来の一部報酬の代わりに獲得できるようになるほか、「ゴルフチップ登場記念ミッション」や毎月のシーズン最終週に登場する「特別デイリーミッション」で獲得することができます。



ゴルフチップ 獲得場所一覧





▽ 以下で獲得できる一部報酬がゴルフチップに代わります。

・デイリーミッション

・ウィークリーミッション

・ゴルフパス

・ランク到達報酬

・シーズン報酬

・グループランキング

・One Shot Contest



▽ 新たに登場する以下のミッションで獲得できます。

・ゴルフチップ登場記念ミッション

・毎月のシーズン最終週に登場する特別デイリーミッション

※シーズン終了日の7日前から開始され、毎日ゴルフチップを獲得できるミッションです。





ゴルフチップと交換できる報酬には交換可能数があり、交換可能数は毎月のシーズン開始時にリセットされます。全て交換済みとなった報酬も、次月のシーズンから再び交換可能となります。

※ゴルフチップの所持期限は無期限です。







【「トロピカルコース」が登場!】



新しいコース「トロピカルコース」が追加されました!



このコースは白い砂浜と群島が特徴となっています。群島によってルート分岐があるホールが幾つもあるので、ご自身に合った攻略方法を探してみてください。

透き通る青い海と白い砂浜が広がる常夏の楽園、トロピカルコースをぜひお楽しみください。



※「トロピカルコース」はフリーマッチでも選択可能です。







【「クラブ成長応援キャンペーン ログインボーナス」開催中!】



クラブのレベルアップに必要な「コイン」や、各種「クラブルーン」がたくさん手に入るログインボーナスが現在開催中です。この機会に各アイテムを手に入れて、所持しているクラブをどんどんレベルアップさせてみてください。



■開催期間

2023年5月19日(金)16:00~2023年6月5日(月)15:59 予定

※開催期間中のログインで、最大で合計10日分の報酬を受け取ることができます。







【『白猫GOLF』基本情報】



『白猫GOLF』は、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』の個性豊かなキャラクターたちがゴルファーとなって登場するゴルフゲームです。『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』『白猫テニス』とも異なる新たなゲーム体験の提供を目指し、「本物に近いゴルフ体験」ができる新感覚のゴルフゲームとなっております。



◆アプリ名 :白猫GOLF

◆ジャンル :ゴルフゲーム

◆対応端末 :iOS、Android(TM)

◆価格 :基本プレイ無料(アイテム課金あり)

◆公式サイト :https://colopl.co.jp/shironekogolf/

◆公式Twitter :https://twitter.com/wcat_golf

◆ダウンロード :https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/sng/104r4a6h/







【株式会社コロプラ 会社概要】

社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウンイースト6F

設立 :2008年10月1日

資本金 :6,587百万円(2022年9月末日時点)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容:スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Twitter:https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook:https://www.facebook.com/coloplinc/



コロプラでは“Entertainment in Real Life”をミッションとして掲げ、スマートフォン向けアプリの拡充に引き続き注力するとともに、人々の生活のほぼ全てである「日常」をより楽しく、より素晴らしくするエンターテインメントを提供してまいります。



(C)COLOPL, Inc.



※画面は開発中のものです。実際とは異なる場合があります。

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※iOS、Appstoreは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。

※YouTube、Android、Google、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。

※18歳未満の方へ:アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/31-20:16)