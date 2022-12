[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

木根尚登ソロデビュー30周年を飾る記念アルバム「キネコレ ~NAOTO KINE SONGS COLLECTION~」がいよいよ12月24日に発売日を迎えた。





■渡辺美里コメント公開!

2022年の音楽ニュースを振り返ると、TM NETWORK「再起動」の嬉しいサプライズが発表され、全国ツアーがリアルで開催されるなど、再会を待ち望んだ多くのFANKSにとって忘れられない一年となった。木根尚登にとってもソロ活動30周年を迎え、様々な場面で木根尚登の音楽性、人柄がクローズアップされた一年。



木根が紡ぐ楽曲は、心に寄り添い温かく包む曲もあれば、素直な感情をストレートに映した曲もある。それらは"音楽は人と心をつなぐ"というメッセージを伝え続けてきた木根の潜在的な音楽への愛や憧れに溢れ、純正な輝きを放ち魅了される。本作「キネコレ」は、その数えきれないくらいの木根作品から厳選したセレクションアルバムであり、"これまで"と"これから"の木根尚登を知ることができるプロダクツである。



「僕が一番自信をもって皆さんに伝えたかったことは、僕がつくってきたメロディーなのかな。

この30年はソロとして成長させていただいて、自信につながったかなと思います。もちろんTMがなければソロ活動も無かったと思います。」

-2022年12月、木根尚登-





■キネコレ -NAOTO KINE SONGS COLLECTION-





発売日:2022年12月24日

規格(Blu-spec CD 2、CD2枚組、全31曲収録)

・価格:4,400円(税込)、4,000円(税抜)

・品番:DQCL-3681~2

・発売元:(株)ソニー・ミュージックレーベルズ



収録曲:

Disc1

1:泣かないで

2:橋はどこにあるの

3:MY BEST FRIEND

4:Bless this Love (original mix)

5:つれづれ

6:国立マギー・メイ

7:LOOKING AT YOU

8:Time Passed Me By

9:月の河

10:I'm On Your Side (Strings Version)

11:クジラが飛ぶ日

12:友よ、風に抱かれて

13:You're not alone ~「誰かが君を愛してる」(Acoustic Version)~

14:こぶし

15:RESET -Single Version-

Disc2

1:REMEMBER ME? (original mix)

2:ホントの君 ウソの君

3:UNKNOWN TOWN

4:永遠のスピード

5:Don't Turn Away

6:もう戻らない

7:ONE DAY AND NEW DAY

8:時代を抱きしめて

9:Melody

10:さくらの花の咲くころに

11:ひかり桜(旭丘高校ボート部に捧ぐ)

12:立川の空

13:ここにある未来

14:未来は僕らを待っている

15:Roots of The Tree

16:泣かないで -ピアノ弾き語りヴァージョン-(*新録)



