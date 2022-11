[Mnet]

100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、人気バラエティ番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」を12月28日より放送再開することが決定しましたのでお知らせいたします。尚、12月4日には新作の1話無料放送を行います。









【番組概要】「ランニングマン」「撮るなら何する?」など、数々の人気バラエティ番組で司会を務める韓国の国民的MC ユ・ジェソク出演!売れっ子タレント チョ・セホと共に、あらゆる分野のスペシャリストに質問を投げかけ、トークを繰り広げる!さらに、人気俳優やK-POPアーティストなど、豪華ゲストも登場!レギュラー放送の再開を記念する第163話には、ドラマ「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」で主演を務め、大ブレイクを果たした女優 パク・ウンビンが登場!撮影現場の裏話や作品に込めた想いなど、彼女の率直なトークに注目!スペシャリストによるマニアックなトークから豪華ゲストとのスペシャル対談まで、お見逃しなく!!



【CS放送 『Mnet』 放送情報 / 動画配信サービス 『Mnet Smart+』 配信情報】

「ユ・クイズ ON THE BLOCK」

12月4日(日)12:00~14:00 1話先行放送 !

12月28日(水)22:00~ 放送スタート!毎週(水)22:00~ オンエア!

出演:ユ・ジェソク、チョ・セホ ほか

2021年~ tvN / 全63回以上/ 各90~135分 / 字幕放送 / 日本初放送・初配信

※上記は本国放送#100以降の情報となります。

☆Mnet Smart+では本放送後すぐに新作VODの配信がスタート☆



