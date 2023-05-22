FINE PIECE デリバリー、安全自動車 スポット溶接機…
［ファインピース / FINE PIECE］
自動車の整備機器・用品・システムがネットでお得に仕入れできる業者向け卸売サイト「FINE PIECE デリバリー」
安全自動車 スポット溶接機 アルザス プロ SW-VZ120 ANZEN
https://finepiece.delivery/product.php?id=1817
全く新しい仕入れ体験！メーカー、商社、販売店、業者、
一般ユーザー等、会員登録制で全ての要望にバッチリ個別対応。
カー用品・自動車整備工具機器の卸売サイト「FINE PIECE デリバリー」
https://finepiece.delivery/
会員登録なしでも購入できます。
お気軽にお問い合わせください。
フォーム：https://finepiece.delivery/contact.php
ライン：https://page.line.me/finepiece
自動車のアフターサービスに必要なパーツや工具、洗車・コーティングなどのカーケア用品、接客に使えるコーヒーマシンなどを問屋価格で提供するカー用品・自動車整備工具機器の卸売サイト「FINE PIECE デリバリー」が、安全自動車 スポット溶接機 アルザス プロ SW-VZ120 ANZENの取り扱いを開始。
安全自動車 スポット溶接機 アルザス プロ SW-VZ120 ANZEN
標準仕様で現行車の溶接規準はクリア・溶接ガンは0～2、3メートル、高所作業もラクラク
・板厚の最適溶接条件の設定が可能
製品詳細はこちら
https://finepiece.delivery/product.php?id=1817
※会員登録なしでも購入できます。
お気軽にお問い合わせください。
フォーム：https://finepiece.delivery/contact.php
ライン：https://page.line.me/finepiece
【補助金での購入をサポートしています】
自動車整備補助金助成金振興社（AMS）
無料相談：contact@subsidyassociation.com (24時間対応)
公式サイト：https://www.subsidyassociation.com/
自動車整備補助金助成金振興社
ライン登録で補助金資料など
豪華特典8個をプレゼント中
https://line.me/ti/p/%40139oefkn
次世代ポリマーコーティング Aグレーズ
イギリス発祥のAグレーズは、欧州にてガラスコーティングからポリマーコーティングへトレンドが10年以上前から移る中、高い技術と品質でマーケットを牽引し、大手カーメーカー・飛行機メーカー・米軍・新幹線など、多方面での採用が進んでいます。
年間150商品以上を使用している家系洗車/よしさんのAグレーズ動画
https://youtu.be/GpJXdlqVWO0
今までにない撥水！クリスタルビジョン
https://youtu.be/FOPikjO2UcY
【メカドルゆき×塚本ナナミ コラボ製品】
米軍、飛行機でも採用！一番人気のガラス撥水。
https://youtu.be/0vqXqjaiFA0
商品詳細：https://www.mechadol.com/product-page/m-crystalvision
英国王室やフランスの新幹線も採用！次世代ポリマーコーティングシャンプー
https://youtu.be/BKHuljEiHog
商品詳細：https://www.mechadol.com/product-page/m-coatingchampoo
メカドルゆきのＡグレーズコーティング動画
https://youtu.be/Ub5FExp9QjE
次世代ポリマーコーティング 施行動画
https://youtu.be/QFDW18mm2is
エフディエム 3WAY多機能ADASリフト
エフディエムの3WAY多機能ADASリフトとは、これからのADAS 先進安全自動車の整備に必須となる「ジグ修正・フレーム測定」「ホイールアライメント調整」「エーミングサポート」の三つの機能を一台のリフトに完備した次世代整備機器となる。
エフディエムでは、2022年3月4日、法改正案が閣議決定され遂に自動運転「レベル4」が解禁され、2024年10月からのOBD検査（車検）が目前に迫る中、今後自動車に導入される先進運転支援システム（ADAS）に採用されるセンサー類のキャリブレーションの前提条件として必要となる機能を網羅した「3WAY多機能ADASリフト」の導入を通して、補修・車体整備業界の維持発展に寄与するとともに、安全な自動運転社会の実現に貢献することを目指しています。
【メカドルゆき】ジグって難しい..? R35 GT-Rを3WAYリフトにマウントしてみた！
https://youtu.be/fkSV7WWifMA
エーミングの前提条件!? 3WAY多機能ADASリフトが実現する時短エーミング
https://youtu.be/z0HDsnMXG90
エフディエム ３WAY多機能ADASリフト
オールインワンのジグ修正・フレーム測定 × ホイールアライメント調整 × エーミングサポート
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/_3way
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=1115
今話題！100Vで使えるスタッド溶接機 ウルトラスポットNANO
高い操作性と性能を兼ね備えた車体整備業者向けの注目商品。
100Vなのに、しっかりとした引き出し・粗だし・ヘコミ修理ができ、裏焼けも防止する優れもの！
【メカドルゆき】初めてスタッド溶接でへこみ修理をやってみた！
https://youtu.be/tcygCE3Vh9U
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/_nano
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=441
楽天での購入はこちら：https://item.rakuten.co.jp/finepiecestore/10000173/
アマゾンからのご購入：https://www.amazon.co.jp/dp/B0974GX2X1
全自動フロンガス回収再生装置 A/Cサービスステーション
エフディーエム HUBER（フーバ）DUAL NF34NP（R-1234yf・R-134a兼用）
＜FDMフロンガス全自動ガス回収・充填装置の特長＞
・エンジンをかけずに全自動でエアコンガスクリーニングが可能。
・回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコンサービスがこれ一台で実現。
・特定不活性ガス（新基準）であるR-1234yfは、134aと比較して高額なので、新車での導入が進む中、回収・再生機の導入が必要となります。
回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコンサービスがこれ一台で実現！
https://youtu.be/lAxwXYcr3j4
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/huber
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=224
楽天での購入はこちら：https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%A8%E3%83%95%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%A0+%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%90/
FDM スーパープント 超高張力鋼板対応 水冷式スポット溶接機
最新モデル 3(C型ガン, X型ガン, 片面ガン) + 1(スタッド溶植) + Newディスプレイ
今後採用される新しい鋼板に対応するために必須となる電流・加圧を備えた最上位モデル。
超高張力鋼板に対応！加圧・電流が最大スペックのスポット溶接機「スーパープント」
https://youtu.be/bN2K14_-mZ4
公式サイト：https://www.fdmtool.com/post/superpunt
仕入れサイトはこちら：https://finepiece.delivery/product.php?id=998
楽天での購入はこちら：https://item.rakuten.co.jp/finepiecestore/compass1653711303/
ニチコン（nichicon）省スペース型電気自動車急速充電器（EV・PHV用）
ニチコン（nichicon）の急速充電器はここがすごい
・省スペース型設置場所が小さくて済むため、狭いところにも設置の可能性が広がります。
・従来より本体容積が小さく重量が軽いため、設置工事が従来と比較して安価にできます。
・10kW・25kW・35kW・50kWは、低圧受電範囲で設置可能。CHAdeMO方式を採用。
ニチコン（nichicon）製品についてはこちら
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=365
補助金活用の相談窓口（自動車整備補助金助成金振興社）
https://www.subsidyassociation.com/
複合住宅などへの導入の相談窓口（スマートモビリティ協議推進協会）
https://www.smartmobilityjapan.com/
高圧受電設備 キュービクルの設置も対応しています。
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=410
高圧受電設備キュービクルとは、高圧で受電するための機器一式を金属製の箱に収めた設備で、電力会社から供給された電気を、需要家の負荷設備の仕様に合った電圧・周波数に変換し、安全・安定的に供給することを目的に設置されます。
【ファインピース株式会社】
〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14
公式サイト：https://ja.finepiece.global/
ECサイト：https://finepiece.delivery/
LINE窓口：https://page.line.me/finepiece/
フォーム窓口：https://ja.finepiece.global/form/
YouTube：https://www.youtube.com/c/finepiece/
Facebook：https://www.facebook.com/FinePieceJP/
Instagram：https://www.instagram.com/FinePieceJP/
Twitter：https://twitter.com/FinePieceJP/
TikTok：https://www.tiktok.com/@finepiece/
【コラボYouTube動画】
日本で一番有名な女性整備士 メカドルゆき
https://www.mechadol.com/finepiece
【取り扱いブランド】
BOSCH一次代理店、DRIVISION Japan販売元、Amino Care Japan販売元、カフェデイタリア総輸入元、ProADAS輸入元、John Bean代理店、TECOアライメントリフト輸入元、テルモメカニカ輸入元、コンパクトミグ総輸入元、チェボラ代理店、スーパープント輸入元、FDM HUBER、TECO代理店、DR輸入元、TENZI総輸入元...
【グループ企業・関連団体】
■カスタマークラウド株式会社
https://www.customercloudcorp.com/
■AMS 自動車整備補助金助成金振興社
https://www.subsidyassociation.com/
■SSO スマートカー安全機能保証協会
https://www.smartcar-safety.com/
■外国人整備士 .com
https://www.seibi-hr.com/
■AAMA オートアフターマーケットM&Aセンター
https://www.aama.support/
■ASA オートアフターマーケット再興戦略基盤
https://www.autoaftermarket.vision/
■EVアフターマーケット振興社
https://www.evaftermarket.institute/
■スマートモビリティ協議推進協会
https://www.smartmobilityjapan.com/
■シングルマザーこそ輝く未来をつくる会
https://www.singlemotherjapan.com/
■ESG/SDGs導入支援機構
https://www.esgsdgs.jp/
【関連ブランド】
■FDM - エフディエム
https://www.fdmtool.com/
■DRIVISION Japan - ドリビジョン ジャパン
https://www.dri-vision.com/
■ポーランド最大手の洗車ブランド テンジ
https://www.tenzi.jp/
■次世代ポリマーコーティング Aグレーズ
https://www.a-glaze.com/
【エフディエム 人気製品】
■3WAY多機能ADASリフト - ジグ修正機
https://finepiece.delivery/product.php?id=1115
■ウルトラスポットNANO - スタッド溶接機
https://finepiece.delivery/product.php?id=441
■スポットカッター Star4 - 超高張力鋼板対応ドリル
https://finepiece.delivery/list.php?keyword=Star4
■コンパクトミグ C201 - 半自動溶接機
https://finepiece.delivery/product.php?id=27
■フーバ - R-1234yf対応 全自動エアコンガス回収機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=181
■ヘッドライトテスター Top Auto
https://finepiece.delivery/product.php?id=1039
【自動車整備・鈑金塗装機器】
■エーミング機器
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=49
■半自動溶接機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=58
■スポット溶接機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=57
■アライメントテスター
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=46
■ジグ修正・フレーム測定機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=163
■三次元計測器
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=382
■塗装ブース
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=155
■樹脂溶接機・窒素シールドプラスチック溶接機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=149
■フロン/冷媒回収機
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=68
■洗車・コーティング用品
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=16
■インパクトレンチ
https://finepiece.delivery/list.php?c_id=41
【メカドルゆき】ファインピース製品を使ってみた！
https://youtu.be/iVL8aRPsZSk
【推奨エーミングツール】
・DRIVISION Japan カメラ光軸調整用タ-ゲット スズキ複眼カメラ用ターゲット
https://finepiece.delivery/product.php?id=1031
・DRIVISION Japan カメラ光軸調整用タ-ゲット ダイハツスマアシ3（前期）カメラエーミング用ターゲット
https://finepiece.delivery/product.php?id=1040
https://youtu.be/u2r5fVLOELk
【補助金での購入をサポートしています】
自動車整備補助金助成金振興社（AMS）
無料相談：contact@subsidyassociation.com (24時間対応)
公式サイト：https://www.subsidyassociation.com/
今話題の「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」を活用した設備投資をAMS認定の財務コンサルティングパートナーがしっかりサポートいたします。
対象機種：エーミング機器、アライメントテスター、塗装ブース、リフト、フレーム修正機・測定器、レッカー、洗車機、車検検査ライン、タイヤチェンジャー、その他各種自動車整備機器、等
＼5秒で診断！まずは無料相談／
https://www.subsidyassociation.com/
【最大8,000万円もらえる！】自動車整備工場が使える補助金・助成金セミナー
https://youtu.be/lmm3XLr5zXk
事業再構築補助金の内容が2023年から大きく変化！注目の産業構造転換
https://youtu.be/3pX6m0YrVNI
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/22-08:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【さしぶーの娯楽の旅チャンネル×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売決定！！～(05/22 08:46)
『NISSANあ、安部礼司-BEYOND THE AVERAGE-』乃木坂46 早川聖来が登場！2023年5月28日（日）17:00～17:55(05/22 08:46)
ExWHYZ・nowがフォトブック発売イベントに登場！ 「みんなの“やみつき”になれたらうれしいです！」(05/22 08:46)
【岡山大学】シンポジウム「文理融合分析による造山古墳の総合的研究」〔6/4,日 岡山大学津島キャンパス〕(05/22 08:46)
FINE PIECE デリバリー、安全自動車 エアコンマスターPro YN-13PRO ANZENの取り扱いを開始(05/22 08:46)
FINE PIECE デリバリー、安全自動車 スポット溶接機 アルザス プロ SW-VZ120 ANZENの取り扱いを開始(05/22 08:46)
FINE PIECE デリバリー、安全自動車 IHデントリペアシステム T-Hotbox ANZENの取り扱いを開始(05/22 08:46)
【DIOR】ディオールを纏うセレブリティ＠2024年クルーズ コレクション(05/22 08:46)
「WFPウォーク・ザ・ワールド名古屋」 開催(05/22 08:46)
2023年5月「2級ファイナンシャル・プランニング技能検定（FP）」試験の講評を公開(05/22 08:46)
日本生命B.LEAGUE FINALS 2022-23進出決定！(05/22 08:46)
【33%OFF残り1日だけ】超高性能&軽量タブレットPC、128GB大メモリ＋10.4インチ2K大画面、Amazonたったの19,990円！(05/22 08:46)
【期間限定の大きな割引】8G+128G Android 12タブレットが最安19,990円！BMAX I11Plusタブレット【Amazon 特選タイムセール】新商品が好評発売中！(05/22 08:46)
「MTV Unplugged Presents: Kyoko Saito from Hinatazaka46」開催！念願となる初の有観客ソロライブで圧巻のパフォーマンスを披露(05/22 08:46)
【12時間セール】9,793円で Vactidy V8 22000Pa強吸引力コードレス掃除機を買うでき！(05/22 08:46)
「さよならダニー」の新ブランド「さよならシリーズ」から生乾き臭撃退シート『さよなら生ガワッキー』2023年5月19日（金）発売(05/22 08:46)
東京都 月2回の無料コンサルと最大750万円の助成金で新サービス開発を支援(05/22 08:46)
オンデマンド生産×IPによる次世代グッズ販売サービス「Goods Luck（グッズラック）」第一弾はNETFLIX ULTRAMAN 5月26日（金）よりTVCMの放映開始(05/22 08:46)
コネクト、電通との共同事業で「オンデマンド生産×IP」による次世代型のグッズサービスを提供開始(05/22 08:46)
【 6ヶ月間月額運用費ゼロ円！】インドネシアへの越境ECをカケモチがサポート！(05/22 08:46)
「楽歯隊シリーズ」歯科専門漫画アニメ制作会社、株式会社デントスタイルによる、歯科治療似顔絵まんがパンフレット・アニメ動画制作の新サービス提供開始！(05/22 08:46)
ディズニー創立100周年限定コレクションｰ第3弾『トイ・ストーリー』と『モンスターズ・インク』の人気キャラクターをデザインしたPixarの限定コレクションを新発売(05/21 23:40)
ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受けについて(Ｐ・Ｏ・Ｐプロダクツ株式会社)(05/21 23:40)
1万人超の成婚者データから『成功しやすさ』を分析した『成婚白書』公開。 男性は都市部が、女性は地方部が成婚しやすい傾向に。(05/21 22:40)
問題児ギャルのダイエットに巻き込まれたらどうなる――？GCN文庫『毎日家に来るギャルが距離感ゼロでも優しくない』発売！さらに作品の試し読みも公開！(05/21 21:40)
『〆のだし茶漬け＜わさびと鰹＞』『〆のだし茶漬け＜うめと三つ葉＞』2023年6月19日（月） からコンビニエンスストアで新発売(05/21 21:40)
【ルイ・ヴィトン】カトリーヌ・ドヌーヴ、第76回カンヌ国際映画祭のオープニングセレモニーにルイ・ヴィトンを着用(05/21 21:40)
今期も給与水準の引き上げ（ベースアップ）を実施(05/21 21:40)
6月12日(月)限定 旅行代金7,600円 鶴見緑地で花散策+ 39階でふかひれ中華ランチ+ 空中庭園お散歩 バスで行く 『豪華ふかひれ中華ランチと花散策』人気のポワールプチシューお土産付ツアー(05/21 21:40)
副業でベビーシッターを始める人を応援！保育スキルを活かす新たな働き方をキッズラインが伴走支援(05/21 21:40)