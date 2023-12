[株式会社ロフト]

2023年12月26日(火)スタート



ニューヨーク近代美術館(MoMA)のミュージアムショップ、MoMA Design Store(運営本社:千代田区)では、2023年12月26日(火)より MoMA各店にて「Winter Sale」を開催します。

MoMA収蔵のアーティストプロダクトから、人気ブランドとのコラボレーションアイテム、最先端のテックアイテムまで、世界中から厳選したグッドデザインが今だけのスペシャルプライスに。

なくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく。









Winter Sale 概要





【店舗・期間】

・MoMA Design Store オンラインストア<https://www.momastore.jp>

2023年12月26日(火)AM11時 ~ 2024年2月1日(木)AM11時 予定



・MoMA Design Store 直営店(表参道、京都、心斎橋)

2023年12月26日(火)~ 2024年1月31日(水)予定



※店舗により販売商品が異なります。

※なくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。



Winter Sale 商品一例







村上隆:727 フレーム付ポスター

税込価格:27,500円 → 30%オフ

https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608096748/





左)Swatch×MoMA ウォッチ リキテンスタイン/Girl

税込価格:15,950円 → 30%オフ

https://www.momastore.jp/shop/g/g7610522867987/



右)MoMA Kangol バケットハット ブラック

税込価格:16,280円 → 30%オフ

https://www.momastore.jp/shop/g/g0792179648410/





左)All Very Goods バンダナ To Market

税込価格:4,950円 → 30%オフ

https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608308513/



右)Baggu ランチバッグ フラワーベッド

税込価格:6,270円 → 30%オフ

https://www.momastore.jp/shop/g/g4580676198288/





左)M,S,S. ウォールクロック ブラック

税込価格:11,000円 → 30%オフ

https://www.momastore.jp/shop/g/g4515030100119/



右)Boon ゴブレットグラス ブルー/マルチ 2個セット

税込価格:14,300円 → 30%オフ

https://www.momastore.jp/shop/g/g8720254302959/





スマート ウクレレ POPULELE

税込価格:18,480円 → 30%オフ

https://www.momastore.jp/shop/g/g4573366176017/





左)Barbara Kruger Tシャツ

税込価格:3,190円 → 70%オフ

https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608305642/



右)VERLOOP Flip Dot スカーフ Coral Cobalt

税込価格:7,260円 → 50%オフ

https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608301477/





Omar/Raawii コレクション

ベース 税込価格:18,700円 → 50%オフ

カラフェ 税込価格:13,750円 → 50%オフ

ボウルスモール 税込価格:16,500円 → 50%オフ

ボウルラージ 税込価格:19,250円 → 50%オフ



About MoMA Design Store





MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストアmomastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。

公式 Instagram:@momastorejapan

MoMA Design Store オンラインストア



MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp



MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1F

075-253-6450



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4階

06-6282-6214



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト1

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3階

03-3562-6210



MoMA Design Store 仙台ロフト

宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト2F

022-224-6210



