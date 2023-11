[クリスチャン・ディオール合同会社]





ホリデーシーズンが近づくとイルミネーションが輝き、光に包まれる東京・表参道。そのオーラの中心地である表参道交差点にて明日11月18日(土)から12月25日(月)までディオール ホリデーポップアップが開催します。マリア・グラツィア・キウリがデザインしたディオール 2024年クルーズ コレクションと呼応するバタフライをモチー

フにしたポップアップではブティックの装飾にもあしらわれたゴールドやホワイトカラーがバッグやドレスを彩り、限定アイテムをはじめ、11月発売の新作ファイン ジュエリーもご覧いただけます。オープンに先駆けて16日に開催されたプレビューにはディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、ディオール ジャパン ファイン ジュエリー&タイムピーシズ アンバサダーの中谷美紀と、そのパートナーであるティロ・フェヒナー(ドイツ人ビオラ奏者 所属:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 /フィルハーモニクス )泉里香、内田理央、蛯原友里、江村美咲、大政絢、川栄李奈、滝沢眞規子、多部未華子、高畑充希、土屋太鳳、中村アン、広瀬アリス、藤田ニコル、堀田茜、堀田真由、松島花、八木莉可子、山田優、横田真悠、ヨンアといった、煌めくセレブリティたちが”TREE OF LIFE”の下に大集結、光り輝くバタフライに願いを託しました。(五十音順、敬称略)



ディオール ホリデー ポップアップ/DIOR HOLIDAY POP-UP

住所:東京都港区南青山5-1-1 OMOTESANDO CROSSING PARK

会期:11月18日(土)~12月25日(月)

営業時間:11:00 - 20:00



















ARコンテンツとも連動したバタフライは表参道交差点に設置された「TREE OF LIFE(生命の木)」にも羽ばたき、願い事を投稿できるコンテンツとともに幸せを願うホリデームードを昇華させます。この特別なモーメントに合わせて開発された鏡リュウジ監修によるLINEタロット占いや、星座占いのスペシャルコンテンツと併せてお楽しみいただけます。また、煌めく表参道交差点を捉えた動画もプレスキットよりダウンロードいただけます。



公式ページはこちら https://bit.ly/49vEPh4

ホリデー ポップアップ ミニサイトはこちら https://bit.ly/4725GzO(モバイル環境よりご覧ください)

ご来場いただいたセレブリティの願い事が今後更新されていきます。

タロット占いは、「DIOR」のLINE公式アカウントを友だちに追加するとご利用いただけます。

DIOR LINE公式アカウント : https://lin.ee/AQg0TMj



@Dior #ディオール#DiorCruise #ディオールホリデーポップアップ

#ディオールファインジュエリー





【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL:0120-02-1947



