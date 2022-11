[Mnet]

100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、新作バラエティ番組「車輪のついた家 4」を12月10日より日本初放送することが決定しましたのでお知らせいたします。







(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved



【番組概要】トレーラーハウスに乗って自然豊かな場所に滞在し、大切な人を招待して旅する人気リアリティ番組の第4弾!車窓から見える自然の風景が毎朝変わる、まさにロマンのような旅に出る!俳優のソン・ドンイル、キム・ヒウォンに加え、今シーズンはアイドル・俳優として大活躍中のロウン(SF9)が新たに合流!料理や整理整頓が得意なロウン(SF9)と先輩俳優2人のケミ(=相性の良さ)に注目!さらに、今シーズンもドラマ「医心伝心~脈あり!恋あり?~」で主演を務めたキム・アジュンほか、豪華俳優がゲストとして続々登場!これまで数々のゲストを虜にしてきたキッチンもアップグレードし、充実した設備でゲストに最高のおもてなしを届ける!自然を舞台に3兄弟とゲストが織りなすヒーリング旅をお楽しみに!



【CS放送 『Mnet』 放送情報 / 動画配信サービス 『Mnet Smart+』 配信情報】

「車輪のついた家 4」

12月10日(土)13:30~ 放送スタート!毎週(土)13:30~ オンエア!

出演:ソン・ドンイル、キム・ヒウォン、ロウン(SF9)

2022年 tvN / 各105分 / 字幕放送 / 日本初放送 / Mnet Smart+配信なし



【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

