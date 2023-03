[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、米ワーナーブラザース・ディスカバリー とのSVODの独占包括パートナーシップ契約を強化し、『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2などのHBO、HBO Maxオリジナルの新作の見放題独占配信に加え、2300エピソード以上のライブラリー作品の配信が決定いたしました。







HBOは、世界中で大旋風を巻き起こした『セックス・アンド・ザ・シティ』や『ゲーム・オブ・スローンズ』など、常にハイクオリティで先進的な作品を送り出し続け、TV版アカデミー賞と言われるエミー賞史上最多の受賞歴を誇る、アメリカのプレミアムチャンネルです。



2021年3月30日、U-NEXTは米ワーナーブラザース・ディスカバリーとのSVODの独占パートナーシップ契約を発表し、同年4月1日より現在まで199作品、1323エピソードのHBO及びHBO Maxの作品を見放題で独占配信してまいりました。『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』『ハリー・ポッター20周年記念:リターン・トゥ・ホグワーツ』『ゴシップガール』『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』や現在米国と同時配信中の『THE LAST OF US』など、世界的な話題作を続々と配信したことにより、U-NEXTの海外ドラマジャンルの視聴者数は最大2倍にまで増加。HBO及びHBO Maxブランドのクオリティ、ならびに日本国内におけるニーズの高さが改めて明らかになりました。



今回のパートナーシップ契約の強化により、今後もHBO及びHBO Maxオリジナルの新作*の包括的なU-NEXTでの見放題独占配信が決定。待望の『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン2』、エミー賞作品賞に2年連続で輝く『メディア王 シーズン4』といった人気作の新シーズンや、サム・レヴィンソン、エイベル・"ザ・ウィークエンド"・テスファイ共同企画、ザ・ウィークエンド、リリー=ローズ・デップ主演、BLACKPINKのジェニーがゲスト出演することでも話題の『The Idol(原題)』、ジョディ―・フォスター、カリ・レイス主演『True Detective: Night Country(原題)』、エリザベス・オルセン主演『Love & Death(原題)』、ウディ・ハレルソン、ジャスティン・セロー主演『White House Plumbers(原題)』、スティーヴン・ソダーバーグ監督『Full Circle(原題)』などの新作が継続的にU-NEXTで日本初上陸します。『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』や『THE LAST OF US』新シーズンなど、今後の配信発表にもご期待ください。



また、332 作品2300エピソード以上のHBOライブラリー作品がU-NEXTにて見放題で配信されることが決定。トム・ハンクス、スティーヴン・スピルバーグ、ゲイリー・ゴーツマン製作総指揮『ザ・パシフィック』、メリル・ストリープとアル・パチーノが共演したマイク・ニコルズ監督『エンジェルス・イン・アメリカ』、マーティン・スコセッシ製作総指揮『ボードウォーク・エンパイア』や、リサ・ジョイ、ジョナサン・ノーラン製作総指揮『ウエストワールド』、クレイグ・メイジンが手がけ、19年のエミー賞を席巻した『チェルノブイリ ーCHERNOBYLー』など、数多くのハリウッドの大物がHBO作品に参画、常に歴史を変え続けるオリジナル作品制作のパイオニアとして絶大な信頼を集めるHBOのライブラリー作品群。今回のSVODの独占包括パートナーシップ契約強化により、『GIRLS/ガールズ』『トゥルーブラッド』『DEUCE/ポルノストリート in NY』『シックス・フィート・アンダー』、そして、日本初上陸となる『I May Destroy You(原題)』など、圧倒的なボリュームのHBOライブラリー作品が、U-NEXTにて続々と見放題で独占配信されます。



このたびワーナーブラザース・ディスカバリーWestern Pacific統括プレジデント&MD ジェームズ・ギボンズ氏と、U-NEXT代表取締役社長 堤天心は以下のようにコメントしています。











今後も世界中からU-NEXTでしか観られないクオリティの高い作品をお届けしてまいりますので、ぜひご期待ください。





●今後配信予定の新作





リハーサル -ネイサンのやりすぎ予行演習-(原題:The Rehearsal)*2023/3/10配信予定

メディア王 シーズン4 *2023/3/27配信予定※米HBO同時配信

AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章 シーズン2

The Idol(原題)

True Detective: Night Country(原題)

Love & Death(原題)

White House Plumbers(原題)

Full Circle(原題)

ペリー・メイスン シーズン2

ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代- シーズン2

ウイニング・タイム -レイカーズ帝国の誕生- シーズン2

バリー シーズン4

ジュリア -アメリカの食卓を変えたシェフ- シーズン2

ドゥーム・パトロール シーズン4

海賊になった貴族 シーズン2

ラップ・シット(原題:RAP SH!T)シーズン2 *2023/4月 シーズン1配信予定

サムバディ・サムウェア シーズン2

RAIN DOGS(原題)



ほか



※配信日は決定次第、公式SNSなどでお知らせします。



●新たに配信されるライブラリー作品(予定)



【シリーズ作品】



トッド・マクファーレンのスポーン シーズン1~3

ラリーのミッドライフ☆クライシス シーズン1~8

シックス・フィート・アンダー シーズン1~5

カーニバル シーズン1~2

アントラージュ★オレたちのハリウッド シーズン1~8

ビッグ・ラブ シーズン1~5

ジェネレーション・キル

サダム 野望の帝国

トゥルーブラッド シーズン1~7

ボアード・トゥ・デス シーズン1~3

アメリカで成功する方法 シーズン1~2

ストライクバック:極秘ミッション シーズン1~5

エンライテンド シーズン1~2

ミルドレッド・ピアース 幸せの代償

GIRLS/ガールズ1~6

ニュースルーム シーズン1~3

Banshee/バンシー シーズン1~4

ゲッティング・オン シーズン1~3

LEFTOVERS/残された世界 シーズン1~3

オリーヴ・キタリッジ

ボーラーズ シーズン1~3

HERO 野望の代償

トゥゲザーネス シーズン1~2

アフター・ザ・スローン

アニマルズ シーズン1~2

DIVORCE/ディボース シーズン1~3

インセキュア シーズン1

バイス・プリンシパルズ シーズン1~2

DEUCE/ポルノストリート in NY シーズン1~3

モザイク~誰がオリヴィア・レイクを殺したか

ジェントルマン・ジャック 紳士と呼ばれたレディ シーズン1

ウォリアー シーズン1~2

インダストリー シーズン1

I May Destroy You(原題)



【映画】





ジーア/悲劇のスーパーモデル

デイナー・ウィズ・フレンズ

ララミー・プロジェクト/語られた真実

リカウント アメリカが揺れた36日間

ブルースの女王

ジョー・パターノ 堕ちた名将 2018

デッドウッド ~決戦のワイルドタウン~

ネイティブ・サン~アメリカの息子~

O.G.オリジナル・ギャングスター



【ドキュメンタリー】





ウォーレン・バフェット氏になる

キャリー・フィッシャー~星になった母娘~

スピルバーグ!





ほか



※配信日は決定次第、公式SNSなどでお知らせします。





*HBOオリジナルの新作TVシリーズ、ドキュメンタリー、映画すべて、HBO Maxオリジナルの新作TVシリーズ、ドキュメンタリーすべて(ワーナーブラザース・ディスカバリー インターナショナル・コンテント・ディストリビューションがライセンス可能なもの



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。26万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに88万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp ※GEM Partners調べ/2023年2月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



