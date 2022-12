[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

古内東子の20作目のオリジナル・アルバムが来年の3月8日にソニーミュージックのALDELIGHT(アルデライト)から発売されることが決定し、新ビジュアルが公開された。







今年2月リリースの『体温、鼓動』以来約1年ぶりとなる待望のニューアルバムは近年親交が深い、TomoKANNO(Drums)、山本連(Bass)、石成正人(Guitar)、松本圭司(Piano)、井上薫(Keyboards)を迎えて、全曲を通してバンドでのレコーディングが行われている。



初回生産限定盤は2022年10月11日に国際フォーラムCで行なわれた「TOKO FURUUCHI 30th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE」を全曲収録したブルーレイディスク付の2枚組仕様となる。アルバムの詳細に関しては、特設ページにて順次発表を予定しているので、続報も見逃さないよう是非チェックして欲しい。



商品の詳細はこちらまで→https://www.110107.com/TOKO30/



また、ニューアルバム『果てしないこと』を引っ提げてのビルボードライブ・ツアーの開催も決定!レコーディングメンバーとともにその収録曲を初披露。さらに輝きを増す“ラブソングの女王”がアニバーサリー・イヤーに贈る、スペシャル・ステージに期待したい。



更に、来年1月6日(金)21時からFM COCOLOで※「THE MUSIC OF NOTE 古内東子ラジオ」がスタート!ニューアルバムの楽曲が本人のDJで一早く聴ける番組になるとのことで、是非チェックして欲しい。



※アーティストが周年でDJを担当する番組『THE MUSIC OF NOTE』で、古内東子が3か月間DJを担当。「古内東子ラジオ」と題してお送りします。



【商品情報】

アーティスト:古内東子

タイトル:『果てしないこと』

発売日:2023年3月8日

■初回生産限定盤(MHCL-3020~3021):¥7,700(税込)

Disc-1(CD) 曲目未定

Disc-2 (BD) 2022年10月11日に国際フォーラムCで行なわれた

「TOKO FURUUCHI 30th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE」全25曲収録。

■通常盤(MHCL-3022):¥3,300(税込)

(CD) 曲目未定



【予約特典】

■Sony Music Shop ・・・オリジナルミニタオル

■楽天ブックス ・・・オリジナルL判ブロマイド

■Amazon.co.jp ・・・メガジャケ

■セブンネットショッピング ・・・オリジナルミニスマホスタンドキーホルダー

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) ・・・オリジナルポストカード(Type.A)

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) ・・・オリジナルポストカード(Type.B)

■山野楽器CD/DVD取扱い店舗およびオンラインショップ ・・・オリジナルポストカード(Type.C)

■古内東子 応援店 ・・・オリジナルポストカード(Type.D)



ご予約はこちらまで→https://lgp.lnk.to/sSKdRb





【LIVE情報】

公演概要

古内東子「TOKO FURUUCHI 30th ANNIVERSARY Billboard Live Tour 2023」

【ビルボードライブ大阪】(1日2回公演)

2023/3/8(水)1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30



【ビルボードライブ横浜】(1日2回公演)

2023/3/11(土)1stステージ 開場15:30 開演16:30 / 2ndステージ 開場18:30 開演19:30



【ビルボードライブ東京】(1日2回公演)

2023/3/17(金)1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30



チケット情報

サービスエリア¥8,000-

カジュアルエリア¥7,500-(1ドリンク付)

※ご飲食代は別途ご精算となります。



Club BBL会員先行=2023/1/10(火)12:00正午より

一般予約受付開始=2023/1/17(火)12:00正午より



*横浜公演のご予約はビルボードライブWEBサイトおよびプレイガイドにて行います。ビルボードライブ予約センターでの電話受付はございませんので予めご了承ください。



※本公演は、政府および各自治体から発表された新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを踏まえて調整した新型コロナウイルス感染症対策用の座席レイアウトを使用し、公演を実施いたします。

※なお今後の社会情勢や、政府の方針等により、公演実施可否、公演時間が変更となる場合がございます。当店ホームページ、SNS等で最新情報をご確認いただき、コロナ対策をご理解の上、ご来場下さいますようお願い申し上げます。



▼感染症対策について

ビルボードライブ東京:

http://www.billboard-live.com/membersarea/20200625_notice.html

ビルボードライブ横浜:

http://www.billboard-live.com/membersarea/20200625_notice_yokohama.html

ビルボードライブ大阪:

http://www.billboard-live.com/membersarea/20200625_notice_osaka.html



▼公演に関するお問い合わせ

ビルボードライブ東京:03-3405-1133

〒107-0052東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F



ビルボードライブ横浜:0570-05-6565

〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5 丁目57 番地2 KITANAKA BRICK&WHITE 1F



ビルボードライブ大阪: 06-6342-7722

〒530-0001大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスPLAZA ENT B2



Billboard Live Official Web:http://www.billboard-live.com/



【ラジオ番組情報】

「THE MUSIC OF NOTE 古内東子ラジオ」 DJ:古内東子

FM COCOLO 2023年1/6(金)より毎週金曜日21:00-22:00オンエア



◇古内東子30周年記念プロジェクト特設サイト

https://www.110107.com/TOKO30/



◇古内東子オフィシャルサイト

https://www.tokofuruuchi.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-18:16)