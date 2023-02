[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は2023年2月27日(月)より『アイドルカフェ』シーズン1~3と『アイドルランチボックス』を独占配信いたします。









神話(SHINHWA)のアンディと「プロデュース101」出身のユ・ソンホがバリスタになり、アイドルをゲストに迎えるトークバラエティ『アイドルカフェ』。シーズン1ではPENTAGON、OH MY GIRL、THE BOYZなど、シーズン2ではイ・ジニョク、VICTON、CIXなど、シーズン3ではSF9、ONF、TO1など毎回多彩な人気アイドルがゲストとして登場します。素直なトークはもちろん、アルバム制作の裏話やダンスのパートチェンジに挑戦する姿など見どころが盛りだくさんです。





『アイドルランチボックス』は、今活躍中のアイドルに、お弁当を作って届ける新感覚バラエティ。MCは、俳優のクォン・ヒョクス、Apinkのキム・ナムジュが務め、Weki Mekiやキム・ドンハン等、新世代アイドルが続々登場します。ゲームに勝てないと特別なお弁当を食べられないというルールで、ゲストが繰り広げる壮絶なバトルに注目です。



『アイドルカフェ』シーズン1~3と『アイドルランチボックス』は2月27日(月)より独占配信開始です。ぜひあわせてお楽しみください。<作品概要>



『アイドルカフェ』シーズン1~3



【配信開始日】

2023年2月27日(月)12:00

【配信形態】

見放題

【視聴ページ】

シーズン1:https://video.unext.jp/title/SID0079481

シーズン2:https://video.unext.jp/title/SID0079482

シーズン3:https://video.unext.jp/title/SID0079483

【ゲスト】

シーズン1:

#1:PENTAGON #2:キム・ドンハン、JBJ95、ヨングン、ジンヨン(D1CE) #3:OH MY GIRL #4:Weki Meki #5:グクホン、ユビン(B Of You) #6:THE BOYZ #7:UP10TION #8:CLC



シーズン2:

#1:イ・ジニョク #2:VICTON #3:CIX #4:ゴールデンチャイルド #5:宇宙少女 #6:(G)I-DLE #7:B of YOU #8:VERIVERY #9:MOMOLAND #10:NATURE



シーズン3:

#1:TEEN TOP #2:SF9 #3:キム・ウソク #4:チョン・セウン #5:TO1 #6:ONF #7:WEi #8:APRIL #9:MCND #10:CRAVITY



『アイドルランチボックス』



【配信開始日】

2023年2月27日(月)12:00

【配信形態】

見放題

【視聴ページ】

https://video.unext.jp/title/SID0079484

【ゲスト】

#1:Weki Meki #2:キム・ドンハン #3:OH MY GIRL #4:A.C.E

#5:KOYOTE、イ・チェユン、ナ・サンド #6:DONGKIZ、WE IN THE ZONE

#7:LOVELYZ #8:KNK #9:JBJ95 #10:THE BOYZ



U-NEXTとは



