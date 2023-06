[ゲームオン]

~日本限定!Steamウィッシュリスト登録キャンペーンも実施中!~



株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)) は2023年9月19日(火)に発売を予定しております『Lies of P』につきまして、去る2023年6月9日に全世界に向け、対応プラットフォーム全てで最新体験版の配信を開始し、2023年6月11日(日)にわずか3日間で世界累計100万DLを突破いたしました。











2023年6月9日(火)より、『Lies of P』の“最新体験版デモデータ”を全世界同時で、Steamをはじめ、PS4,PS5、Xbox series S/Xの全対応プラットフォームで配布を開始しており、既に多くの方に『Lies of P』の面白さ、楽しさを体験いただいております。



昨日2023年6月11日(日)に、『Lies of P』体験版が全世界で累計100万ダウンロードを突破いたしました。デモ体験ができるPlayStation4・5、XBOX ONE、Xbox Series X|S、そしてPCプラットフォーム「Steam」でのダウンロードを集計した数値になります。

最新体験版では、『Lies of P』でお楽しみいただける全内容のうち、ストーリーの導入部分やバトルパートの遊び方を体験いただけるチュートリアルを中心とした「Chapter1」と「Chapter2」の2つを収録し2023年6月27日までご体験いただくことができます。

まだ『Lies of P』体験版をプレイしていない方も、この機会にぜひご体験いただき、『Lies of P』の楽しさを知ってください。



尚、『Lies of P』の発売日は下記となります。仕様により異なりますので、ご予約の際にはご注意ください。



▽無償アップグレードについて

PlayStation(R)4パッケージ版をご購入された方は、追加費用無くPlayStation(R)5版ダウンロード版へのアップグレードが可能です(PlayStation(R)5版のゲーム起動にPlayStation(R)4パッケージ版のゲームディスクが必要となります)。PlayStation(R)5のディスクドライブがないデジタル・エディションにおいてはアップグレード不可となります。





プラットフォーム別の反応も好印象となっており、グローバルPCプラットフォーム「Steam」ではデモバージョン公開直後「全世界最多プレイゲーム」100位以内にランクインしました。インゲームの1日最大同時接続者は約1万6千人を記録しました。



「XBOX」の場合は北米ストア基準でのデモ評価が4.3点(5.0点満点、onestore基準)をマークしており、高い点数を記録しました。













「PlayStation」では「全世界主要圏域別予約購入ゲーム」10位以内にランクインとなりました。

日本では6月12日正午時点で1位にランクインし、世界の家庭用ゲーム機市場でも良い反応を得ています。



海外からの好評も続いています。イギリスやアメリカのゲームマガジン「PC Gamer」は「Lies of Pを数時間プレイした後、ピノキオソウルにはまった」と評価しており、北米の「GAMERANT」は「Lies of P デモをプレイしてみると9月にリリース予定の正式ゲームをとても期待するようになる」と報じております。

NEOWIZによるとデモ版をプレイした人々からは、『Lies of P』の他にはないグラフィックとデモの完成度を高く評価いただいており、何より最適化に対する満足度を最も高く得られたとしています。



オンライン上の反応も熱く、 『Lies of P』は6月9日のデモ版公開と同時にストリーミングプラットフォーム「Twitch」でデモプレイ放送が行われました。 同時視聴者約17万1千人が集まりTwitchリアルタイム最高視聴者数5位に上がりました。

また先週の金曜である6月9日、新規トレーラー動画を公開してグローバルゲームショー「Summer Game Fest2023」に参加し、全世界のゲームファンの皆様に確実な印象をつけることができました。

オンラインで行われた該当イベントは同時視聴者数約200万人を突破して歴代最高数値を達成。これに支えられ、新規トレーラー動画公開直後、『Lies of P』は全世界「Twitterトレンド」3位を記録しました。



●NEOWIZの朴・星俊Round8スタジオ長コメント

世界中の多くのユーザーが『Lies of P』のデモ版を楽しくプレイしてくれてとても感謝しております。6月27日までデモ体験を進行し、そこから得られたフィードバックを積極的に検討してゲームの完成度をあげていきます。



























“『Lies of P』Steamウィッシュリスト登録キャンペーン”(以下、本キャンペーン)は、日本国内限定で実施するキャンペーンとなっております。

「ウィッシュリスト」とは、Steamで提供されている機能の一つで、「ウィッシュリスト」に好きなゲームや興味のあるゲームを登録しておくと最新情報などがプッシュ通知で来るという機能となっております。

本キャンペーンでは「ウィッシュリスト」に登録していただいた件数に応じて日本国内限定の公式ノベルティ制作とプレゼント企画が始動するというキャンペーンとなっております。

本日6月12日(月)時点で、『Lies of P』日本国内Steamユーザーからのウィッシュリスト登録者数は1万4000人を記録しております。

ぜひこの機会に下記のSteamストアURLから、『Lies of P』をウィッシュリストにご登録ください。













『Lies of P』は、古典童話'ピノッキオ'を残酷劇として脚色して誕生した“ソウルライクシングルプレイアクションRPG”です。

Steamをはじめ、PS4,PS5、Xbox series S/X、Xbox GamePassで2023年8月に販売を予定しております。

“WeaponCombination”など特徴的な戦闘システムが最大の特徴となっており、そのゲーム性を認められ、昨年8月に行われた「Gamescom2022」のアワードで3冠を受賞し、グローバル期待作として注目を集めているNEOWIZの最新オリジナルゲームタイトルです。



<最新トレーラー「Lies of P - 発売日発表トレーラー」URL>

https://youtu.be/bgUlAYOjV2Q



