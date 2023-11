[クリスチャン・ディオール合同会社]



ディオールを纏う華やかなセレブリティ。



11月15日、 "THE 2023 BRITISH GQ MEN OF THE YEAR AWARDS" がロンドンで開催。

レッドカーペットに登場した七種競技選手のカタリーナ・ジョンソン・トンプソンは、マリア・グラツィア・キウリによるクリエイションを纏い、シックな装いを披露しました。



カタリーナ・ジョンソン・トンプソンは、2023-2024年秋冬 ウィメンズ コレクションより、刺繍入りのブラックチュールドレスを纏い、同じくブラックカラーのパンプスを合わせました。



