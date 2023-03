[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社 U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『オール・ザット・ブリーズ』を3月2日(木)より見放題で独占配信いたします。









本年度アカデミー賞、英国アカデミー賞ノミネートをはじめ、カンヌ国際映画祭、サンダンス映画祭、ゴッサム賞など数々の栄誉あるドキュメンタリー賞を受賞し「今年のベストドキュメンタリー映画」と呼び声の高い『オール・ザット・ブリーズ』。



世界で最も人口の多い都市デリーでは、牛、ネズミ、サル、カエル、豚、昆虫、鳥が、人々と肩を寄せ合って生活しています。しかし、深刻化する大気汚染の影響により、スモッグに覆われた空からトビが落ちてくるように。そんな異常事態の中、デリーで暮らすナディームとサウドの兄弟たちは、工場でソープディスペンサーをつくる傍ら、トビをはじめとする猛禽類の保護活動を行う“ワイルドライフ・レスキュー”という団体を20年にわたり運営しています。人間と生活圏を共有する動物たちは、いかにして都会の環境に順応しているのか。



「生きとし生けるものを区別すべきではない(One shouldn't differentiate between all that breathes)」という信念を胸に、昼夜を問わず地下に即席で作った小さな鳥病院でトビの保護に勤しむ兄弟たちの奮闘、そして環境汚染と治安悪化が進むデリーで人間と動物たちが共存する姿を追いかけます。



詩情溢れる映像と共に兄弟たちの日常や葛藤を描き出す美しくユニークな本作は、「見事!駆り立てられ記憶に残る作品」(NPR)、「本年度最も魅力的な映画」(ヴォーグ)、「近年で最も美しいドキュメンタリー」(ロサンゼルス・タイムズ)など、海外メディアでも絶賛評が寄せられ、世界中の映画祭、映画賞を席巻中です。



U-NEXTでは、『オール・ザット・ブリーズ』を3月2日(木)より見放題で独占配信いたします。3月13日(日本時間)に授賞式が行われるアカデミー賞での受賞の期待も高まる本作を、ぜひU-NEXTでお楽しみください。











<作品概要>



『オール・ザット・ブリーズ』(原題:All That Breathes













【配信日】3月2日(木)0:00 配信開始

【配信形態】見放題

【視聴リンク】https://video.unext.jp/title/SID0079498



監督:ショーナック・セン

出演:サリク・レフマーン、モハマド・サウド、ナディーム・シェヘザッド



ストーリー:

インドのデリーでは、深刻化する大気汚染の影響により、トビが空から落ちてくるようになった。そんな異常事態の中、デリーで暮らすナディームとサウド兄弟は、工場でソープディスペンサーをつくる傍ら、トビをはじめとする猛禽類の保護活動を行う“ワイルドライフ・レスキュー”という団体を20年にわたって運営している。人間と生活圏を共有する動物たちは、いかにして都会の環境に順応しているのか。昼夜を問わず地下に即席で作った小さな鳥病院でトビの保護に勤しむ兄弟たちの奮闘、そして環境汚染と治安悪化が進むデリーで人間と動物たちが共存する姿を追いかける。



(C) 2023 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。26万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに88万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

U-NEXT:https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



