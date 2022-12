[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

ソニーミュージックのアナログ専門レーベルGREAT TRACKSが提供する、ファンリクエストによるアナログ・リリース・プロジェクト“GREAT TRACKS Order Made Vinyl”公式サイトにて展開中の、アナログ盤の魅力をレコード・ラヴァーで知られる各界著名人たちが綴るリレー連載コラム『私が欲しいレコード』の第28回が公開された。







今回はミュージシャンとしてソロ、ユニット、コラボなど多様な活動で長く活躍し続ける高野寛が執筆。近年では京都精華大学でも教鞭を執る高野さんが綴る、ビーチボーイズ『ペットサウンズ』と「すこしふしぎ」な音楽ソフトのストーリーとは!?詳しくはぜひ本文にてお楽しみ頂きたい。



連載コラム『私が欲しいレコード』掲載

“GREAT TRACKS Order Made Vinyl”公式サイト

http://www.GREAT-TRACKS.com/



“GREAT TRACKS Order Made Vinyl”では現在全20タイトルをリリース、5タイトルが発売決定、4タイトルが限定再プレス発売中。新規エントリー商品は皆さんの予約数で発売が決定するシステムとなっているので、ぜひチェックの上でご予約を検討して頂きたい。





高野寛 / ミュージシャン



1964年生まれ。大学生の頃から当時は珍しかった宅録による曲作りを開始。1988年SSWとしてソロデビュー。ほとんどの楽曲の作詞・作曲・編曲・ギター・プログラミングを自ら手掛けるスタイルで、2019年までにベスト盤を含む22枚のソロアルバムをCDで発表。2020年春以降は、未発表作品をbandcamp(https://takanohiroshi.bandcamp.com/)で限定配信リリースし続けている。(2022年12月現在・39アイテム・250曲以上)。



ソロ作品の他、世代やジャンルを超えたアーティストとのコラボレーションも多数制作。ギタリストとしてYMO、高橋幸宏、細野晴臣、TEI TOWA、星野源を初めとした数多くのアーティストのライブや録音に参加し、坂本龍一や宮沢和史のツアーメンバーとして延べ20カ国での演奏経験を持つ。サウンドプロデューサーとしては小泉今日子、THE BOOM、森山直太朗、GRAPEVINE、のん などの作品を手がけている。



2013年4月から京都精華大学ポピュラーカルチャー学部・音楽コース特任教授に就任、2018年4月からは同学部客員教授に就任。



