MAPPA×TSUTAYA「チェンソーマン」miniアニメ原…
［カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社］
この度、全国のTSUTAYAにて、TVアニメ『チェンソーマン』の放送を記念いたしました『「チェンソーマン」miniアニメ原画展』を開催いたします。
本イベントは、MAPPAがアニメーション制作を手掛ける「チェンソーマン」の企画展です。「チェンソーマン」本企画展用の特別なデザインのポスターの展示、TVアニメ『チェンソーマン』の複製原画展示、「チェンソーマン」miniアニメ原画展 新作グッズ展開もございます。詳細はMAPPA公式Twitter(@MAPPA_Info)にて順次新情報をお届けいたしますのでご期待下さい！
【開催概要】
タイトル：MAPPA×TSUTAYA 「チェンソーマン」miniアニメ原画展
会 期：2022年12月23日(金)～2023年1月22日(日)
会 場：全国のTSUTAYA、蔦屋書店（一部店舗除く）
※開催店舗はHPにてご確認下さい。
展開内容：
・「チェンソーマン」miniアニメ原画展 新作グッズの販売、グッズコーナー設置
・企画展限定デザインのノベルティポストカード配布
・「チェンソーマン」miniアニメ原画展限定デザインポスターの展示
・約300店舗にて各店舗1枚ずつ複製原画の展示
【MAPPA×TSUTAYA 「チェンソーマン」miniアニメ原画展】
特設サイト：https://tsutaya.tsite.jp/article/animation/481.html
店 舗：https://tsutaya.tsite.jp/store-list/202212/animation481.html
TSUTAYA公式Twitter：https://twitter.com/shop_TSUTAYA
MAPPA公式Twitter：https://twitter.com/MAPPA_Info
主 催：MAPPA・TSUTAYA
※展示・商品内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※会場の混雑状況により、入場制限をかけさせていただく場合がございます。
【展示概要】
■複製原画
【商品情報】
『MAPPA×TSUTAYA 「チェンソーマン」miniアニメ原画展』グッズ詳細
アクリルキーホルダー 全４種 各935円（税込）
缶バッジ（ブラインド） 全4種 各550円（税込）
アクリルフィギュア 全４種 各1,925円（税込）
クリアファイル 全4種 各440円（税込）
レザーフセンブック 全4種 各605円（税込）
プレミアムポストカードホルダー 全１種 各1,760円（税込）
モバイルアクセサリーケース 全１種 各2,200円（税込）
■グッズ購入特典
対象商品を2,200円（税込）以上購入で企画展限定ポストカードをランダムで1枚プレゼント（全４種）。
【対象商品】MAPPA×TSUTAYA 「チェンソーマン」miniアニメ原画展グッズ
※特典はランダム配布となり、お客様自身で絵柄をお選び頂くことはできません。
※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。
※グッズは数に限りがあります。 売切れの際はご容赦ください。
※グッズにより購入個数制限を設けさせていただく場合がございます。
※商品画像はイメージです。実際の色・デザインと異なる場合がございます。
(C)藤本タツキ／集英社・ ＭＡＰＰＡ
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/12-22:16）
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