［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス］

CAOLI CANOの魅力にあふれるベストアルバムが、CD（2枚）+Blu-ray（1枚）の3枚組完全生産限定盤と通常盤（CD1枚）の2形態で発売！完全生産限定盤（Disc-2）には1986年に発売された坂本龍一のアルバム「未来派野郎」にVocaleseとして参加した「Parolibre」等、貴重な音源も収録。また（Disc-3）のBlu-rayには初商品化MV8曲と1999年に発売されたショートムービーを収録。





完全生産限定盤購入者対象のスペシャル・イベントではミニ・ライヴ＆トーク、更に、かの香織自身が当主をつとめる、はさまや酒造店とのコラボレーションも予定！！ミュージシャンとして、そして造り酒屋当主としてのライフスタイルを感じられる貴重な1日となる。



かの香織ベストアルバム

「CAOLI CANO COLLECTION~BEAUTIFUL DAYS~」Music Video (Digest Edition)

https://youtu.be/nG_WqtgDtlI







かの香織特設サイト

https://www.110107.com/CaoliCano



【完全生産限定盤・商品概要】

◆Sony Music Shop限定商品◆

「CAOLI CANO COLLECTION ~BEAUTIFUL DAYS~」

8,800円（税込）

3枚組（Blu-spec CD2×2枚+BD1枚）／DQCL-3677～3679



【”かの香織 ベスト・アルバム発売記念スペシャルイベント” 開催決定!!】

完全生産限定盤をご予約・ご購入者様の中から［抽選］でご招待致します。

詳しくはSony Music Shopのサイトにてご確認下さい。



[Sony Music Shop 予約サイト]

【スペシャルイベント応募権利付き】

かの香織「CAOLI CANO COLLECTION ~BEAUTIFUL DAYS~」【完全生産限定盤】(MATO-3282)

のご予約はコチラ→

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?cd=MATO-3282



【スペシャルイベント応募権利無し】

かの香織「CAOLI CANO COLLECTION ~BEAUTIFUL DAYS~」【完全生産限定盤】（DQCL-3677）

のご予約はコチラ→

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?cd=DQCL-3677





【通常盤・商品概要】

「CAOLI CANO COLLECTION 」

2,800円（税込）

Blu-spec CD2（Disc-1のみ）／MHCL-30748



[Sony Music Shop 予約サイト]

通常盤のご予約はコチラ→

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?cd=MHCL-30748

※通常盤はSony Music Shop以外のCDショップ、ECサイトでもご購入頂けます





［収録内容］

◆Disc-1（Blu-spec CD2) ※通常盤はDisc-1のみ

1.午前2時のエンジェル

2.青い地球はてのひら

3. Familia

4.パリのランデブー

5. 夏よ風よ

6.ジャンヌダルク1993

7.魔法にかかれ

8.TINY LESSON

9.アフター5（人生にダイビング）

10.BEST FRIEND

11.HOPE

12.Ave Maria (新録曲）

13.AMRITA (新録曲）

14.BEAUTIFUL DAYS (新録曲）



◆Disc-2（Blu-spec CD2)

1.ばら色の人生

2.アナタとイキル

3.太陽の理由

4.とあるホテル[L'HOTEL]

5.サンデイ サンデイ

6.合鍵

7.MISTAKE

8.ほんものがいっぱい

9.ある星の夜、祈ったこと

10.裸であいましょう

11.僕だけの休暇

12.Over The Rainbow 虹の彼方に

13.ばら色の人生 (PIANO VERSION）

14.Parolibre

MUSIC：坂本龍一 ／ Vocalese：かの香織



◆Disc-3 (Blu-ray)

1.ほんものがいっぱい

2.サンデイ サンデイ

3.Familia

4.太陽の理由

5.夏よ風よ

6.魔法にかかれ

7.パリのランデブー

8.午前2時のエンジェル

9.僕だけの休暇



※1~8（Music Video）

※９ (Short Movie)





［かの香織プロフィール］

1983年、原宿クラブシーンにて 古き良き時代のイタリア映画を彷彿とさせる

伝説のバンド“ショコラータ”のオペラティックヴォーカルの歌姫としてインディーズデビュー。

1991年「TINY LESSON」（Sony Records）でソロデビュー後、

「青い地球は手のひら」「午前2時のエンジェル」等、 ヒット曲をリリース。

渋谷系フィールドで活動を展開。18枚のアルバムを発表。

自身の作詞作曲活動だけにとどまらず、映画主題歌、アニメ音楽など多方面のジャンルへの楽曲提供、アーティストの音楽プロデュースを多数手がける。

また、生家である1757年創業 はさまや酒造店（宮城県） 第12代目当主として、地域復興、 活性化の一環として日本酒造りに2003年より関わる。

2011年、東日本大震災を受け、県にゆかりのある文化人、アーティストでみやぎびっきの会を立ち上げ支援活動に奔走。

2012年より音楽ホール・音楽スタジオプロデュースを手掛ける。

2016年、 非営利 一般財団法人 オーバー ザ レインボウ基金を設立。

東北復興県の学生の海外合宿をみやぎびっきの会から引き継ぎ活動。

また、ワンソングプロジェクトを立ち上げ、 災害で閉校した学校の校歌記録保存事業など

震災復興県の心の支援を主軸にした支援活動を県や復興庁とともに取り組む活動を継続中。





◆かの香織オフィシャルサイト

https://www.caolina.net/



◆オーバー ザ レインボウ基金

https://orf.jp/



◆はさまや酒造店

https://hasamaya.stores.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/20-16:46）