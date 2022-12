[株式会社阪急阪神百貨店]

ワクワクドキドキ!クリスマスを盛り上げるアイテムが勢ぞろい。



■阪神梅田本店 8階 催事場

■「阪神のクリスマスマーケット2022」

通期 :12月7日(水)→22日(木) <最終日は午後5時まで>

前期:12月7日(水)→16日(金)

後期:12月17日(土)→22日(木)

公式HP:https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/hsst/hsst05/detail/2022/11/2022.html

催事公式インスタグラム:https://www.instagram.com/hanshin_saiji/





クリスマスの本場、北欧から届いた雑貨やファッションに、作家やクリエーターの一点ものなど、クリスマスを盛り上げるアイテムが勢揃いします。

フィンランドから本物のサンタさんも登場!会場のカフェでコーヒーとおやつを楽しみながら、お気に入りを見つけてみてください。





「krone」

鎌倉の北欧雑貨店から。北欧の妖精“トムテ”のかわいい人形でお部屋をクリスマスムードに。







「リガコレクション」

ラトビアのミトンなど手編みのウールアイテムや木製クリスマスオーナメントなど、バルト三国の雑貨が登場。





「pink india」

スウェーデンのデザイナーによる花柄をモチーフとした色鮮やかな雑貨やバッグ、キッチンアイテムなど。





「a.m.u. via yourmarks」

永く愛用でき、北欧のライフスタイルを感じられるアイテムをセレクト。







前期:12月7日(水)→16日(金)







「6号館-atelier-」

毎年飾れるクリスマスリースをメインに、“かわいい”をお届け。クリスマスブーケの当日注文も受け付けます。







「ドライフラワーのFRÖ and juquet」

華やかなお花とグリーンのドライフラワーでクリスマスのお部屋を飾って。





後期:12月17日(土)→22日(木)







「la49(ラシク)」

店名は“いつでも自分らしくいたい”という想いから。イタリアやフランスの輸入生地で作ったアイテムは、“毎日手に取るものほど心躍るものを”モットーに作られています。





「A+u(アートユー)」

ブランド名の「A+u」は、“artをあなたに”という意味。アートを身にまとうように、アートを身近に感じてほしいと、アクセサリーは一つひとつ手描きで制作されています。





イベント









(C)Santa Claus Village.jp, All Rights Reserved

フィンランドからやってきた!「サンタさんとの写真撮影会」

◎12月18日(日)午前11時~、午後2時~、4時~

◎参加無料(カメラなどはご持参ください。)

◎各回50名さままで

(開始30分前から整理券を配布いたします。)

フィンランドのサンタクロース村のあるロヴァニエミから、サンタクロースが来店!なかなか会えないサンタさんと一緒に写真を撮ってみませんか。





CAFE







「GOOD TIME COFFEE」でおやつ&コーヒーブレイク!

◎12月7日(水)→22日(木)※ラストオーダーは午後7時30分。

京都の東山と島原で、町家をリノベーションしたコーヒーショップが会場に!コーヒーは世界各地から厳選された豆を焙煎。お買物の合間にオリジナルの焼き菓子とコーヒーもお楽しみください。





クリスマスならではのワークショップも盛りだくさん!



「雑貨家 Riverside Farm」

チャンキーニットで編むミニラグ

◎12月7日(水)→12日(月)正午→午後7時 随時受付〈最終受付:午後6時〉(所要時間:30~60分)

◎参加費:3,300円

◎定員:1名さま(入れ替え制)



「にじたま園芸部」

多肉植物・ミニサボテンの寄せ植え

◎12月7日(水)→16日(金)随時受付〈最終受付:午後6時〉(所要時間:約30分)

◎参加:2,750円

◎定員:2名さま(入れ替え制)



「アンフィニッシュドクラフト」

レザーオリジナルコースター作り

◎12月17日(土)→22日(木)午前10時→午後8時 随時受付〈最終受付:午後6時45分〉(所要時間:約60分)

※22日(木)のみ午前10時→午後4時30分

随時受付〈最終受付:午後3時30分〉

◎参加費:4,620円

◎定員:6名さま(入れ替え制)

ワークショップに参加された方に、サンタさんからのプチギフトをプレゼント!



★その他のワークショップ詳細はこちらから

https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/hsst/hsst05/detail/2022/11/2022.html





※写真はすべてイメージです。※手作り作品につきましては現品限りまたは、数量に限りがございます。ご了承くださいませ。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-14:46)