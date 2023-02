[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年2月24日(金)より韓国ドラマ『優越な一日』『豚の王』『天地人~チョンジイン~』を独占配信いたします。





2月24日(金)より独占配信されるのは、『優越な一日』『豚の王』『天地人~チョンジイン~』の韓国ドラマ3作品です。『優越な一日』は2022年3月に韓国で放送されたサスペンススリラー。『太陽の末裔 Love Under The Sun』で大ブレイクしたチン・グ扮する主人公イ・ホチョルが、拉致された娘を救うため連続殺人犯を殺せと命じられます。限られた時間のなかで事件の真相を明らかにし、娘を救い出すことができるのか。手に汗握る展開に目が離せません。



『豚の王』は、2012年にカンヌ国際映画祭に進出したヨン・サンホ監督の同名アニメーションを原作に、『コーヒープリンス1号店』のキム・ドンウク、『半分の半分 ~声で繋がる愛~』のキム・ソンギュ、『SUITS/スーツ~運命の選択~』のチェ・ジョンアンら豪華キャストでドラマ化した作品です。ある事件現場に残されていた20年前の友人からのメッセージをきっかけに、“暴力の記憶”が呼び起こされた刑事のジョンソク。当時校内暴力があった記憶を思い出しつつ、友人が起こす連続殺人事件に挑みます。



『天地人~チョンジイン~』は、田舎の食堂「天地人」に集うワケありの人々の交流を綴る、ハートウォーミングな物語です。ソン・イルグクが天才的な味覚を持つ熱血ヤクザに扮し、新しい魅力を披露。毎回登場する、新鮮な食材を使った料理の数々も大きな見どころです。ミステリーの傑作『復活』『魔王』チームの監督&脚本家がタッグを組み、本作ではサスペンス色を廃し、心温まる人間ドラマを描いています。

ぜひお楽しみください。

<作品概要>







『優越な一日』<全8話>



【配信開始日】2023年2月24日(金)

【価格】各330円(税込)/視聴期間:2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0079493

<STORY>

2年前、連続殺人犯に遭遇し怪我を負った消防官のイ・ホチョル。現在、彼はトラウマから仕事へ復帰できずにいたが、妻と娘と幸せに暮らしていた。だが、そんな日々に突然の悪夢が。娘を誘拐され、理不尽な事件に巻き込まれるホチョル。彼は娘を救えるのか…。







『豚の王』<全12話>



【配信開始日】2023年2月24日(金)

【価格】各330円(税込)/視聴期間:2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0079494

<STORY>

ある事件現場に残されていた犯人からの謎のメッセージ。それは刑事ジョンソクが20年間疎遠だった中学の親友ギョンミンからのものだった。ジョンソクは当時校内暴力があった記憶を思い出しつつ、彼が起こす連続殺人事件に挑む。





『天地人~チョンジイン~』<全24話>



【配信開始日】2023年2月24日(金)

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0022181

<STORY>

絶対味覚を持つヤクザのテホは、テレビで見た食堂・天地人の映像から子供の頃の記憶がよみがえる。やがて組織から追われたテホは天地人を訪ね、料理人として雇ってもらうことに。借金を抱えこんだ店を切り盛りする天地人の娘カンサンと力を合わせるが…。



(C)︎JTBC co.,Ltd all rights reserved



