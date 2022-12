[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

ソロデビュー30周年を飾る記念アルバムとして「キネコレ ~NAOTO KINE SONGS COLLECTION~」が12月24日にリリースされる。この中に次の活動に向けた一歩としてソロデビューシングル「泣かないで」のピアノ弾き語りヴァージョンが新録音で収録されるが、この度ミュージックビデオが完成し、12月11日(日)19時にYouTubeにてMusic Video初公開のLIVE配信が決定した。







またこのLIVE配信には木根尚登本人もチャットで登場することが決定。新録音曲や30周年に対する様々な思いが語られるかもしれない。



木根尚登 本人チャット登場!ソロデビュー 30周年記念 「泣かないで ーピアノ弾き語りヴァージョンー」Music Video初公開LIVE配信!

https://youtu.be/hXX7X1Qatl0



ミュージックビデオ公開はYouTubeのSony Music (Japan)公式にて

https://www.youtube.com/@sonymusicjapan



写真:能勢雄一



また先日、浅草花劇場にて行われた30周年記念ライブ「NAOTO KINE 30th Anniversary Concert “Thanks a million!” 」のライブレポートがソロ活動30周年記念のスペシャルページに掲載された。こちらのスペシャルページは2023年1月19日までの期間限定公開となっているが、今後も様々なコンテンツが順次アップされる予定なのでぜひこまめにチェックしてみて欲しい。



■「THE STORY OF "ROOTS OF THE TREE" 木根尚登ソロ活動30周年スペシャルページ」

https://www.110107.com/naoto-kine



■キネコレ -NAOTO KINE SONGS COLLECTION-



発売日:2022年12月24日

規格(Blu-spec CD 2、CD2枚組、全31曲収録)

・価格:4,400円(税込)、4,000円(税抜)

・品番:DQCL-3681~2

・発売元:(株)ソニー・ミュージックレーベルズ



収録曲:

Disc1

1:泣かないで

2:橋はどこにあるの

3:MY BEST FRIEND

4:Bless this Love (original mix)

5:つれづれ

6:国立マギー・メイ

7:LOOKING AT YOU

8:Time Passed Me By

9:月の河

10:I'm On Your Side (Strings Version)

11:クジラが飛ぶ日

12:友よ、風に抱かれて

13:You're not alone ~「誰かが君を愛してる」(Acoustic Version)~

14:こぶし

15:RESET -Single Version-



Disc2

1:REMEMBER ME? (original mix)

2:ホントの君 ウソの君

3:UNKNOWN TOWN

4:永遠のスピード

5:Don't Turn Away

6:もう戻らない

7:ONE DAY AND NEW DAY

8:時代を抱きしめて

9:Melody

10:さくらの花の咲くころに

11:ひかり桜(旭丘高校ボート部に捧ぐ)

12:立川の空

13:ここにある未来

14:未来は僕らを待っている

15:Roots of The Tree

16:泣かないで -ピアノ弾き語りヴァージョン-(*新録)



■木根尚登 Twitterアカウント:@kinenaoto

オフィシャルサイトURL: http://www.kinenaoto.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/09-18:46)