未唯mieのソロデビュー40周年記念企画となるCD+DVD『新春“Pink Lady Night” 10th Anniversary Special Live』が12月7日に発売される。この商品内容を紹介するティザーが、12月5日正午12時にotonano YouTubeチャンネルで公開される。またTikTokでは本作に収録されている「ペッパー警部」、「UFO」、「サウスポー」の映像が、12月5日より3日連続でソニーミュージックの公式アカウントにて公開される。







“Pink Lady Night”は2010年から毎年行われているライブイベントで、仙波清彦率いる総勢25名の和楽器奏者を中心としたバンドを従え、久米大作による奇想天外なアレンジが施されたピンク・レディーのヒット曲の数々を未唯mieが歌うという内容。“和楽器×ピンク・レディー”という大胆かつ斬新な発想のサウンドが評判となっている。本作は“Pink Lady Night”が10周年を迎えた2020年1月18日、日本橋三井ホールで行われたライブの模様を収録。なお、この公演はドラマーの村上“ポンタ”秀一が参加した最後の公演でもある。



ピンク・レディーの名曲たちがジャポネスク風味をまとって新たによみがえる実に豪華絢爛なステージを、ぜひ本作の音と映像で立体的に楽しんでほしい。



『新春“Pink Lady Night” 10th Anniversary Special Live』ティザー

https://youtu.be/HwzBDhOPm5M



TikTokはソニーミュージック公式( https://www.tiktok.com/@sonymusicjp )にて公開



商品サイト

https://www.110107.com/mie40th



新春“Pink Lady Night” 10th Anniversary Special Live

発売日:2022年12月7日

価格:5,500円(税込)

形態:2CD+1DV MHCL 2997~9

発売:ソニー・ミュージックレーベルズ



収録曲

CD

DISC 1

1. 音開き

2. 三番叟

3. S・O・S

4. TALK 1

5. カメレオン・アーミー

6. 透明人間

7. TALK 2

8. モンスター

9. UFO

10. サウスポー

11. TALK 3

12. STRANGERS WHEN WE KISS

13. ジパング

14. TALK 4

15. ANGKLUNG(竹豊で東京バンブーボーイズ)

16. 渚のシンドバッド

17. ウォンテッド(指名手配)



DISC 2

1. TALK 5

2. ペッパー警部

3, PERCUSSION SOLO(TABLE~CONGA & BONGO)

4. オレカマ

5. カルメン'77

6. KISS IN THE DARK

7. マンデー・モナリザ・クラブ

アンコール

8. TALK 6

9. ピンク・タイフーン

10. TALK 7



ボーナス・トラック

11. ペッパー警部(カラオケMIX)

12. UFO(カラオケMIX)

13. サウスポー(カラオケMIX)

14. カルメン'77(カラオケMIX)

15. KISS IN THE DARK(カラオケMIX)



DVD

1. 三番叟

2. S・O・S

3. TALK 1

4. カメレオン・アーミー

5. TALK 2

6. モンスター

7. UFO

8. サウスポー

9. TALK 3

10. ジパング

11. TALK 4

12. ANGKLUNG(竹豊でバンブーボーイズ)

13. ウォンテッド(指名手配)

14. TALK 5

15. ペッパー警部

16. PERCUSSION SOLO(TABLE~CONGA & BONGO)

17. オレカマ

18. カルメン'77

19. マンデー・モナリザ・クラブ



未唯mie

1976

ビクターレコードより“ピンク・レディー”「ペッパー警部」でデビュー。

1977~78

「渚のシンドバッド」「ウォンテッド」「UFO」「サウスポー」「モンスター」が連続ミリオンセラー。

1978

「UFO」で日本レコード大賞を受賞。

1979

アメリカデビュー。「Kiss In The dark」がビルボードホット100の37位。

1981

“ピンク・レディー”解散。ソロデビュー。

1984

「Never」がソロ曲初の大ヒット。

1984, 89, 96

“ピンク・レディー”再結成。

2003~2005

ピンク・レディーメモリアルコンサートツアー実施。

2年間限定全国120ヶ所、約40万人動員。

2010

9月 ピンク・レディー『解散やめ!』発表

2011

ピンク・レディー コンサートツアー2011" INNOVATION"

2010~20,22

新春“Pink Lady Night”実施。



