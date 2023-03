[J-WAVE(81.3FM)]







ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、ゴールデンウィークの5月5日(金・祝)、6日(土)の2日間、六本木ヒルズと共催でフリーライブイベント「J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S Chris Peppler EDITION」を六本木ヒルズアリーナで開催いたします。



毎年ゴールデンウィークに開催してきた「TOKYO M.A.P.S」は、音楽、アート、パフォーマンスをさまざまな表現で発信するイベントとして2008年にスタート。J-WAVEと六本木ヒルズがこれまで取り組んできた文化発信をより多くの方が身近に体感・参加できる特別プログラムイベントで、毎年プログラム・オーガナイザーを迎え、その年のテーマに沿ったオリジナリティ溢れる魅力的なアーティストが出演します。



この度、「TOKYO M.A.P.S」に出演する出演アーティストが発表となりました。プログラム・オーガナイザーのクリス・ペプラーが掲げる今年のテーマ「新しさと心地よさ」にこだわったラインナップとなっています。なお、今後も出演者の追加発表を予定しております。



発表となったのは9組。5月5日(金・祝)は上原ひろみ~Solo~ / Nao Kawamura / BREIMEN / 由薫 / ROTH BART BARON、5月6日(土)はao / Ichika Nito & The Toys / 君島大空 / Bialystocksが出演し、「新しさと心地よさ」をテーマにパフォーマンスを披露いたします。





5月5日(金・祝) ※五十音順





上原ひろみ~Solo~





Nao Kawamura





BREIMEN







由薫







ROTH BART BARON









5月6日(土) ※五十音順





ao





Ichika Nito & The Toys





君島大空





Bialystocks





※今後、出演者の追加発表を予定。



J-WAVEナビゲーターとして約35年にわたり東京の最新ヒット曲を紹介してきたクリス・ペプラーのキュレーションによる多彩なアーティストのフリーライブをどうぞお楽しみに。



【イベント概要】

タイトル:J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S Chris Peppler EDITION

日程:2023年5月5日(金・祝)、6日(土)

会場:六本木ヒルズアリーナ(東京都港区六本木6-10-1)

出演(五十音順):

・5月5日(金・祝):上原ひろみ~Solo~、Nao Kawamura、BREIMEN、由薫、ROTH BART BARON

・5月6日(土):ao、Ichika Nito & The Toys、君島大空、Bialystocks



and more!



入場:無料

主催:J-WAVE(81.3FM)/ 六本木ヒルズ

問い合わせ:六本木ヒルズ総合インフォメーション 03-6406-6000(11:00~19:00)

公式サイト:https://www.tokyomaps.jp/



【「TOKYO M.A.P.S」コンセプト】

「TOKYO M.A.P.S」それはまさに“東京の地図”です。しかしその地図には道も場所も記されていません。しかも一枚ではありません。紙ですらありません。その地図は Music. Art. Performance. の地図です。そのM.A.Pが複数(S)集まり、Showcaseの中でSpecialなStreamとなってSessionするSeries。それが「TOKYO M.A.P.S」です。



【クリス・ペプラー プロフィール】

TV・ラジオ、パーソナリティー

FM ラジオ局J-WAVEが1988年に開局すると同時に、ナビゲーターとして抜擢され、「TOKIO HOT 100」のDJは35年目に突入。日本のミュージックマスターとして知られ、音楽、映画やスポーツなどエンターテインメントを中心にTV番組、CM出演、映画、ドラマ出演、ビッグセレブの来日記者会見やインタビュー、イベントMCなど幅広く活躍中。



