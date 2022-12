[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

名俳優にしてミュージシャン、カリスマ萩原健一のHDリマスター映像作品の90秒トレーラーが公開された。当時を知るライターのノーツや店舗別購入者特典グッズの画像も同時公開!









俳優としてミュージシャンとして、つとに著名な「ショーケン」こと萩原健一の1990年ライブ映像作品「ロックコンサート -R-」が初めてデジタル商品(Blu-ray)化、発売となるまで1週間を切った。今回完全HDリマスター化されたその映像90秒が、特設HPに新規公開された。VHSとLaser Discでしか発売されていなかった当時の映像が高いレベル(Sony PCL / RS+)でHDリマスターされ、当時のコンサートを美映像と高音質で楽しめることが確認できる。



また、ショーケン・ファンを自他ともに認め長年彼の活動を追ってきた音楽ライター・内本順一氏による7000字近いノーツ解説が、同時に特設HPにアップされた。(以下に一部を抜粋)



”当時、自分はエンタメ情報誌の編集をしていたのだが、ラッキーにもそこでショーケンにインタビューすることができた。思い入れの強さ故、前の晩はほとんど眠れなかったが、それはともかく今となってはかなり貴重なインタビュー。行なったのはその年の5月か6月で、このライブにかける意気込みをショーケンが語ってくれた。”

(~中略~)

”(当時)40歳の萩原健一が、ここにいる。全身全霊で躍動し、歌っている。激しくて、純粋で、情熱的で、冗談が好きで、手を抜くことを知らず、子供みたいに笑い、バンドとひとつになって楽しんでいたショーケンが、ここに生きている。”



内本氏のノーツ解説は、萩原健一がザ・テンプターズでデビューした頃から鬼籍に入るまでの音楽的変遷を含め、取材時の発言も盛り込まれ、大変読み応えのあるものとなっているので是非とも一読をお勧めする。



■特設サイトはこちら

https://www.110107.com/Hagiwara_Kenichi_R



同時に店舗別購入者特典グッズのデザイン画像もHPアップされたので、本稿でも掲載する。(画像3.~5.)

購入を検討中の方はぜひ参考にしてみてほしい。





【商品概要】



萩原健一 『ロックコンサート -R-』

発売日:2022年12月7日



価格:¥5,500(税込)

品番:MHXL-128

形態:Blu-ray VIDEO(通常盤のみ/約81分収録)

発売:ソニー・ミュージックレーベルズ



【収録内容】

渋谷シアターコクーン ライブ(1990年)映像



1.神様お願い

2.ショーケントレイン(9月25日吉日、友の結婚)

3.God Bless You (去年の暮れ―予感)

4.GIMME YOUR LOVE

5.ラストダンスは私に(Save the last dance for me)

6.大阪で生まれた女

7.プレゼント

8.シャ・ラ・ラ

9.Ah!ha!

10.メフィスト・ガール

11.愚か者よ

12.Thank You My Dear Friends

(58年9月、お世話になりました)



収録時間:約81分

*途中にインタビュー、モノローグを含みます





■萩原健一 Profile

1950年生まれ。1967年 ザ・テンプターズのヴォーカリストとしてデビュー。

「神様お願い!」「エメラルドの伝説」等が大ヒット。バンド解散後、PYG(ピッグ)を結成。

その後映画『約束』での演技が高い評価を得、これを機に音楽活動を続けながら俳優へと本格的に転身。

1972年、TVドラマ『太陽にほえろ!』『傷だらけの天使』等に出演。

以降も多くのドラマ・映画作品などに出演し、俳優として大きな人気と存在感を示し続けた一方で、ミュージシャンとしても精力的な活動を続けた。





【販売情報】



店舗別の購入特典は以下の3種となりますので、お早めにご予約ください。



<対象店舗/特典内容>



■Sony Music Shop ・・・ オリジナルミニタオル(画像3.)

[商品カート] https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?cd=MHXL-128



■楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッチ(画像4.)

https://books.rakuten.co.jp/rb/17315314/?l-id=artistpage-item



■Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート2枚(画像5.)

Amazon.co.jp | 【Amazon.co.jp限定】ロックコンサート -R- (Blu-ray) (ビジュアルシート2枚組付) DVD・ブルーレイ - 萩原健一



*注意事項

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

・Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

・ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



