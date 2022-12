[株式会社阪急阪神百貨店]

阪神梅田本店の2階出入口から入店すると、ふわぁ~り優しい香りに包まれる感覚になる方も多いのではないでしょうか。実は、店内でのお買い物を快適に過ごしていただくため「香りの演出」を行っております。香りの記憶は印象として残りやすく感情に働きかける力が強いと言われています。この取り組みには阪神梅田本店の香りを記憶の奥に感じていただき、「再度訪れたいお気に入りの場所にしてほしい」、という思いが込められております。



ルームディフューザー『 SCENT OF THE ONE“TERRACE”』(セント オブ ザ ワン テラス)」通称“テラスの香り”は、きらめくみずみずしい花々が満ち溢れた、美しい朝の庭園にいるかのようなリラックスできる香りです。阪神梅田本店の象徴でもあるテラスは、百貨店では珍しい外光を取り入れた開放的な空間になっています。心を解放してくれるようなみずみずしい香りに包まれながらお買い物を楽しんでいただきたいという思いから、2021年にスタートした「香りの演出」は、お客様から大好評。連日、この香りのお問い合わせをいただいていたため、この度商品化が実現いたしました!





SNSでも話題!待ちに待ったテラスの香りが、ルームディフューザーとなり販売スタート!







■阪神梅田本店 2階 化粧品売場「C.CUBE」

□発売日:12月14日(水)販売開始(阪神梅田本店先行販売)

□商品名:『SCENT OF THE ONE“TERRACE”』(セント オブ ザ ワン テラス)

□価 格:13,970円 (200ml)

□個 数:初回300個限定 ※好評なら追加生産予定



□香りの特徴

透き通るような繊細かつ華やかなフローラル&グリーン。温暖なイタリアのみで採れるベルガモットとミントそして、きらめくみずみずしい花々が満ち溢れた美しい朝の庭園にいるかのような世界に導かれます。

イタリアの調香師によるオリジナルブレンド。

<香りの持続は約3~4か月(湿度や温度により異なる)>



※阪神先行期間(~12/25)が終わればその他店舗でも販売の可能性あり



